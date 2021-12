Fim de folia, 2016 está no auge das incertezas

Dizem que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Se assim o é, 2016 começa hoje com o país, especialmente na economia, setor essencial, no auge das incertezas.

Os reflexos (nefastos) de 2015 agora que estão chegando. Rui Costa se queixa que a Bahia sofreu em janeiro um baque de R$ 100 milhões nos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

- Para um estado como a Bahia perder R$ 100 milhões é muito complicado.

ACM Neto diz que a receita da Prefeitura de Salvador cresceu, nominalmente, em 2%, mas houve uma perda real de 0,2%.

Neto não vislumbra melhoras. Até porque a Lava Jato tende a se ampliar.

- 2015 foi o ano dos empresários na Lava Jato. 2016 será o dos políticos.

Ou seja, vem muito barulho por aí.

De encomenda

O secretário Maurício Barbosa (Segurança) diz que a polícia está plenamente empenhada em esclarecer o assassinato do professor Marcus Vinicius, crime ocorrido na noite de quinta em Pirajuia, Jaguaripe.

- Estamos trabalhando com algumas hipóteses que não convém revelar para não atrapalhar. Mas temos quase certeza de que foi um crime encomendado.

Marcus se sentia ameaçado. E já tinha pedido garantia de vida.

Tática assassina - No meio das muitas entidades que pediram ao governador Rui Costa rigor na apuração do caso, está o reitor da UFBa, João Carlos Salles, que agiu em nome da comunidade acadêmica.

Os colegas e amigos de Marcus dizem que o crime foi tão planejado que escolheram até o dia e a hora: uma quinta-feira de carnaval, na (vã) esperança de evitar os holofotes da mídia e da polícia, que estavam focadas na folia. Se deram mal.

Ocupação total

Pesquisa feita por Silvio Pessoa, presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), mostra que os 30 maiores hotéis de Salvador não têm do que se queixar em matéria de carnaval.

A ocupação média nos 30 maiores hotéis foi de 97,8%. Nos quatro de Ondina foi de 100%, e nos dois da Pituba 99,19%.

O pior vem aí - Mas Glicério Lemos, presidente da secção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), diz que o pior vem agora. A ausência do Centro de Convenções mina o turismo de negócios e o cenário não é bom.

- Temos o Pestana muito mal e outros hotéis em situação delicada. A gora, no pós-carnaval, viveremos dias muito difíceis.

'Estou aqui hoje porque foi aqui que tudo começou. Foi aqui que protestei pela primeira vez. Não tinha motivo de fazer isso em outro lugar'

Juliana Isen, socialite, conhecida como musa do impeachment, explicando porque tirou a blusa no desfile da escola de samba paulista Unidos do Peruche, da qual foi expulsa.

Loira rentável

ACM Neto diz estar plenamente convencido do acerto de buscar financiamento privado (nas cervejarias) para o carnaval. A folia custa R$ 50 milhões, ele captou R$ 35 milhões.

- Quando eu assumi a Prefeitura só pegava R$ 10 milhões. Nesses quatro anos, com essa política, poupei dinheiro para construir o hospital municipal. É ruim?

Mudança de foco

Já a Brasil Kirin, dona das marcas Devassa e Skol, tirou o time dos camarotes no Rio e em São Paulo para apostar no Nordeste. Segundo Glaucia Correia, diretora de marketing, a prioridade também foi a rua.

ACM Neto entrou nessa brecha.

Alegria na dor

Maior vítima da paralisação das obras do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, com um baque nas finanças municipais de R$ 20 milhões/mês (o efeito em termos de imposto foi retardado), nem por isso Maragojipe deixou de realizar o seu tradicional carnaval de mascarados.

O ex-prefeito Sílvio Ataliba diz que a festa é uma das poucas coisas que restou de alegria.

- Nestes dias, a única coisa que cresce aqui a olhos nus é a criminalidade.

Espiritoval estratégico

O Espiritoval, o carnaval que o deputado Sargento Isidório organizou na Fundação Dr. Jesus, embora seja exótico do ponto de vista dos evangélicos, tem foco bastante definido, segundo o mentor da ideia:

- É uma fórmula para evitar que nossos internos caiam na folia. E se eles forem, a chance de uma recaída é grande.

Isidório trata quase mil viciados em drogas.

A diferença

Com quatro anos no Brasil, Horácio Sevilla, embaixador do Equador, passou o carnaval pela primeira vez em Salvador e se disse impressionado:

- A participação popular é realmente algo diferente. Vi (no Campo Grande) até crianças (blocos infantis) no meio da festa. Não existe nada parecido.

Ele diz que lá o forte são festas indígenas.

POUCAS & BOAS

Baianos que moram noutros estados, como São Paulo e Pará, lá de longe sentiram os ecos do carnaval de Salvador e estranharam ver a Defensoria Pública pedir satisfações à Sucom por ter apreendido cervejas de outras marcas, que não a Schin, num supermercado. A estranheza se dá por um detalhe: a Defensoria é para defender pobre.

A Caixa deixou de bancar as escolas de samba paulistas para priorizar o carnaval de rua. Desembolsou R$ 7 milhões em São Paulo, Rio, Olinda, Recife e Salvador. A capital baiana ficou com R$ 1 milhão, dos quais R$ 800 mil bancaram Ivete Sangalo e Bell sem cordas.

Mariene de Castro, sambista baiana, pegou uma ponta dos holofotes, no desfile da Mangueira, no Rio, que teve como tema A Menina dos Olhos de Oyá, da também baiana Maria Bethânia, de quem é amiga. Ela desfilou com figurino de Alina Amaral, que também cuida das imagens de Daniela Mercury e Carlinhos Brown.

Já Caetano Veloso esteve em Santo Amaro no fim da semana passado e disse a amigos que preferia ir logo para o Rio, a fim de prestigiar o desfile da irmã, Maria Bethânia. Evitou passar em Salvador com medo de se contagiar e ficar.

