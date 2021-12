Fim de campanha, sai a mentira fica a verdade

Engraçada a presidente Dilma. Diz que acabou a campanha e 'é hora de descer do palanque'. Certamente se referiu a Aécio que, na volta ao Congresso, queixou-se das mentiras disparadas na guerra eleitoral, nelas inclusas as questões das dificuldades econômicas.



E Dilma demonstra que já desceu do palanque. Aumentou a taxa de juros, a gasolina e afins. Fede a estelionato, carimbando o que Aécio dizia. Focando o olhar estritamente nos embates da campanha, ele está certo.



Difícil é acreditar se as posições fossem inversas, Aécio no governo e Dilma na oposição, a prática seria diferente.



O queixume tucano faz parte do jogo. O que se apregoa é a pretensão de que as campanhas tenham como foco o debate sobre políticas públicas de todos os matizes. No escopo da conjuntura, utopia. Seria a sublimação de uma civilidade que não temos.



Campanhas, como as conhecemos e vivenciamos, são guerras pelo poder. Guerras de informações. E guerra, como diz Phillip Knightley, ex-correspondente de guerra no Vietnã e ex-senador nos EUA, quando pipoca, a primeira vítima é sempre a verdade.



No mais, é pagar a gasolina mais cara de Dilma e as multas de ACM Neto.



O lixo do lixo



Acusado por dirigentes da Revita, a empresa que coleta 60% do lixo de Salvador, de querer monopolizar segmentos do lixo, Antonio Amaral Neto, dono da Amaral, empresa que faz coleta em supermercado e outros grandes produtores, diz que é exatamente o inverso:



- A Revita é quem quer monopolizar tentando esmagar os demais.



Pedida sertaneja



No embalo da aprovação do Plano Estadual de Cultura, Gilberto Brito, ex-deputado e sertanejo de origem e de alma, está querendo que o governo estude imediatamente a possibilidade de instalar no Pelourinho ou adjacên cias o Museu do Sertão.



Lembra que o governo já reconheceu o vaqueiro como patrimônio imaterial da Bahia, mas falta espaço para o forró, a sanfona, o chapéu e o gibão de couro, o carro de boi, as roupas de chita e o chapéu de palha.



Memorial avança



A família de Jorge Amado estuda meios de ampliar o espaço do Memorial do escritor, anteontem inaugurado, na casa em que ele morou, no Rio Vermelho. Jorge Amado Neto diz que com a casa fechada uma média de 100 pessoas visitavam a área por semana. A ideia é fazer um café ou coisa similar.



- Imagine que um dia chegou um ônibus com mais de 40 italianos querendo visitar a casa. Não abrimos porque ficamos com vergonha, pela situação em que ela estava.



Otimismo telefônico



Relator da CPI da Telefonia, o deputado Joseildo Ramos (PT) está otimista com o resultado dos trabalhos. Acha que há condições de dar contribuição para melhorar o serviço cada dia mais (com justiça) criticado.



Ele diz que a uniformização das leis municipais para a colocação das antenas já será uma grande ajuda.



- Hoje cada município faz de um jeito. A ideia é respeitar a autonomia dos municípios, mas dar a uniformidade nos critérios. Isso possibilitará a instalação de antenas com 450 megawatts, o que é outra coisa.



TAC com operadoras - A CPI só aguarda fazer esses ajustes para assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com as operadoras. Semana passada, os dois lados tiveram uma reunião a portas fechadas.



No time



O time de pré-candidatos a prefeito de Salvador dos partidos da base governista ganhou mais um reforço. Andréa Mendonça, ex-vereadora e atualmente secretária da Ciência e Tecnologia, entrou na briga, com aval do irmão, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente estadual do PDT.



Embora alguns petistas estejam se assanhando, Rui Costa já disse que o candidato governista pode não ser do PT e sim de algum partido da base aliada.



O homem nu



Há mais de dois anos um homem, idade aparente entre 30 e 40 anos, circula nu pela avenida Paralela, vezes no Centro Administrativo, onde eventualmen te se instala.

Não bole com ninguém, não incomoda em nada, algumas pessoas já doaram roupas, mas ele sempre reaparece nu.



Alunos da Unijorge, testemunhas de sempre do caso, dizem tratar-se de pessoa que precisa de ajuda (nunca recebida).



Surpreende é que ele transite no CAB, na tampa da cara de todo o aparato do poder estadual, e ninguém vê isso.



POUCAS & BOAS



Duas curitibanas estavam anteontem à noite na Pituba sem entender os táxis de Salvador. Diziam elas que lá no sul quando a lanterna do táxi está acesa é porque está vazio e apagado, lotado. Aqui nem tchum ou tanto faz.



A Comissão de Promoção da Igualdade da Assembleia realiza quarta (18h) no Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (Pelô), audiência pública temática: Regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa na Bahia.



POLÍTICA COM VATAPÁ



Ajuda eleitoral



Pertinho das eleições de 2012, João Henrique, prefeito de Salvador, chamou o vereador Alberto Braga (PSC) para uma conversa reservada.

- Olhe, te chamei aqui para lhe dar um presente que muito vai ajudar você a ganhar a eleição.

E passou uma caixa, com a ressalva:

- Agora Alberto, não fale isso na Câmara não, viu? Você sabe como é, são muitos vereadores na base, isso pode gerar ciúmes.

Alberto saiu carregando a caixa intrigado, a cabeça a mil, a previsão mais otimista, o dinheiro da boca de urna. Chegou num canto, discretamente abriu um pedacinho. Era um megafone. Ia descendo a escada, deu de cara com o colega Geraldo Júnior (SDD), que falou:

- Huuummm!... Ganhou um megafone, hein!

