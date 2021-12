Fim da reeleição deixa os prefeitos inquietos

Exatos 299 dos 417 prefeitos baianos se elegeram em 2012. Do conjunto, apenas 118 são reeleitos e não mais serão, nem que queiram, candidatos no próximo ano.

A grande maioria dos 299 (ACM Neto incluso) trabalhou na expectativa de tentar novo mandato em 2016. A reforma política em gestação na Câmara dos Deputados deixou os gestores em alerta.

Ainda não há propostas prontas e acabadas. Ontem, na audiência que a Comissão da Reforma realizou na Assembleia, Maria Quitéria (PSB), prefeita de Cardeal da Silva e presidente da UPB, defendeu a prorrogação dos atuais mandatos.

A ideia já foi cogitada e sepultada com o pronunciamento do ministro Dias Toffoli, do STF e presidente do TSE.

Ele acha a prorrogação inconstitucional. O que se fala hoje é que em 2016 os eleitos tenham um mandato de dois anos com direito à reeleição, ou um mandato de seis anos, para igualar o pleito estadual com municipal em 2022, tese que acabaria a reeleição já no próximo ano.

Os prefeitos querem ser ouvidos. A deputada Moema Gramacho (PT) se comprometeu a fazer um debate baiano.

Prazo cabal — A pretensão do Congresso Nacional é a de que a reforma política em discussão vigore já a partir de 2016.

Para isso acontecer, a Comissão da Reforma tem que votar o relatório com as propostas até maio.

Daí o projeto segue para a votação na Câmara, depois no Senado. Para valer em 2016, deve estar aprovado até setembro, um ano antes das eleições. Se não, não valerá.

Sem acordo — Bem avaliado e disposto a enfrentar novo mandato, o prefeito de Palmeiras, Adriano Alves, o Didico (PPS), já avisou: se em 2016 o mandato for tampão (dois anos), ele está fora.

Emprego estratégico

Ney Campello (PCdoB), até dezembro último secretário estadual da Copa, encontrou um novo lugar ao sol. Vai ser secretário de Assuntos Estratégicos do prefeito Márcio Paiva (PP), de Lauro de Freitas.

Quem não deve gostar é a deputada Moema Gramacho, que vê um aliado migrando para o campo adversário.

"Tem uma certa volúpia da imprensa em querer uma atitude confessional. Eu não estou aqui para fazer confissão. Se alguém achar que eu não fui humilde, me diz que eu tomo providência"

Dilma, ontem, em entrevista após a solenidade de sanção do novo Código de Processo Civil, explicando que não faz mea-culpa quando pediu humildade do governo diante das manifestações de domingo.

Entre dois Zés

Assediado pelo PT, o deputado estadual Carlos Geilson (PTN) disse para a imprensa que só vai falar se fica no partido atual (que mudou para o governo) ou sai dia 24.

Ontem, durante a visita do governador Rui Costa a Feira de Santana, Geilson estava presente. E sentou-se ao lado do líder do governo na Assembleia, Zé Neto (PT), adversário de Zé Ronaldo (DEM), o prefeito.

Os dois tiveram conversas de pé de ouvido seguidas de boas gargalhadas.

Resta saber qual Zé vai rir por último.

Porto Sul balança

Uma reportagem publicada no jornal inglês The Independent, traduzida pelo jornalista Emílio Gusmão, do Blog do Gusmão, de Ilhéus, dá conta de que o magnata indiano Pramod Agarwal, dono da Zamin, engalfinha-se na justiça inglesa com os donos da Bamin, a mineradora que pretende construir o Porto Sul, em Ilhéus, para evacuar o ferro das minas de Caetité via Fiol.

A Bamin pertence hoje ao Eurasian Resources Group (ENRC), do Cazaquistão.

Desaceleração — Segundo a reportagem do The Independent, a ENRC acusa a Zamin de ter conseguido a licença do Ibama em setembro de 2014 em condições suspeitas, porque foram dados 15 minutos antes de expirar o contrato de compra e venda entre as duas empresas.

Em 2008 a ENRC começou a compra da metade que pertencia à Zamin. A briga, mais a queda do preço do ferro no mercado internacional, balança o Porto Sul.

Bolo de aniversário

Jaques Wagner completou 64 anos ontem. Cedo, foi ao Palácio da Alvorada e recebeu os parabéns de Dilma. Funcionários do gabinete lhe ofereceram um bolo. Foi só.

Ele achou as manifestações de domingo normais, mas confidenciou a amigos que nunca passou um aniversário tão agitado.

POUCAS & BOAS

Benito Gama (PTB), que presidiu a CPI do Impeachment de Fernando Collor, disse ontem que se alguém de credibilidade fizer uma denúncia com fatos, o impeachment de Dilma seria uma possibilidade real. 'No voto, ela perde'.

O embaixador da ONU no Brasil, Jorge Chediek, está em Salvador. Veio participar das comemorações dos 50 anos do Hospital Martagão Gesteira e instalação do Conselho Internacional da Criança (Cria), ligando o Martagão à rede internacional de hospitais infantis.

A prefeita de Una, Diane Rusciolelli (PSD), está com o mandato por um fio. A Câmara instalou duas CPIs para apurar irregularidades na administração municipal, uma delas por superfaturamento na coleta de lixo. Tudo trama contra ela. Na eleição para a presidência da Câmara, a prefeita perdeu por 11 a 0.

Moradores de Mussurunga I, setor C, dizem estar convivendo com sucessivas interrupções no abastecimento de água. Por lá, tem água um dia sim, dois não. Falam que quando ligam para a Embasa são informados de que reparos técnicos estão em curso. Há meses está nisso.

Organizadores do 15º Festival da Banana em Teolândia (maio) querem levar uma atração à altura do prestígio econômico da fruta. Querem levar para a festa a cantora Paula Fernandes. A banana é a mola mestra da economia da área continental do baixo sul.

Sobre a nota Acerto de contas, publicada domingo, o presidente do TCE, Inaldo Paixão, diz que não pautou as contas de 2008 e 2012 de Marcelo Nilo. 'Os processos são pautados eletronicamente pelo relator, que é responsável pelo processo até o início do julgamento. Ao presidente, compete conduzir a sessão e votar em caso de empate. Quanto à questão de suspeição, é matéria de foro íntimo de cada conselheiro'.

Corrige o professor Florisvaldo Mattos, com razão: Cosme de Farias morreu em 14 de março de 1972 aos 97 anos e não 101, como foi dito domingo no Política com Vatapá. E em 1969 ACM era prefeito de Salvador e não governador.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

