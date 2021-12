Filantrópicos vão indo, aos trancos e barrancos

A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos festeja nesta sexta-feira, 28, na Pupileira (sede da Santa Casa da Bahia, em Nazaré), os seus 30 anos, segundo o presidente da entidade, Maurício Dias, para lembrar 'uma história de lutas e conquistas, mais lutas'.

Maurício diz que um balanço sobre a situação dos filantrópicos na Bahia mostra que o segmento sofre indistintamente.

Os três grandes hospitais 100% SUS, o Aristides Maltez, o Irmã Dulce e o Martagão Gesteira, enfrentam dificuldades, mas contam com acenos da sociedade, de artistas como Ivete Sangalo, Saulo e principalmente Gilmelândia, que ajudam, e muito.

Os mesclados, como o Português e o São Rafael, compensam as perdas com a tabela do SUS defasada com outras receitas, como os planos de saúde.

– O problema se concentra pesado nos pequenos, os do interior, cujos planos de saúde são restritos a uns poucos funcionários públicos ou de bancos. Esses penam. Disso resulta que de 108 só restam hoje 64.

– Fecharam, alguns abrigaram outras bandeiras, como o de Miguel Calmon, que está com o Hospital Português, ou de Itapetinga, com a Fundação José Silveira.

Novas leis

ACM Neto sancionou anteontem seis novas leis. Uma institui o Dia do Bombeiro Militar (15 de novembro), outra o Dia do Combate ao Suicídio (10 de setembro), outra o Dia do Condutor de Ambulância (10 de outubro), outra o Dia da Empregada Doméstica (28 de abril), outra o Dia da PM Feminina (12 de outubro) e outra o Dia Sukyo Mahikari.

As cinco primeiras, embora de eficácia discutível, até entende-se. Mas a Sukyo Mahikari é uma entidade internacional com sede no Japão. Será que Neto também está querendo voto por lá?

Temer fica

Aliado de Temer, o deputado Benito Gama (PTB) dá como fatura liquidada que a Câmara vai rejeitar o pedido do MPF para processar Michel Temer por corrupção passiva na votação que acontece quarta.

– Pelas contas que os aliados do governo fazem, há mais de 250 deputados contra a aceitação da denúncia hoje.

Alguns aliados de Rui Costa em Brasília corroboram a tese. Dizem que é muito difícil o processo seguir. A oposição precisaria de 340 votos, num universo de 513.

Bônus sem ônus — Já que a influência federal é decisiva na Bahia, se não houver fatos novos e Temer ficar até o fim, será a primeira vez que por cá ninguém vai querer o apoio público de um presidente. As benesses, sim. É o bônus sem ônus. Será que dá?

POUCAS & BOAS

* Moema Gramacho (PT), prefeita de Lauro de Freitas, vai dar coletiva hoje (10h), para avaliar os seus primeiros seis meses de governo e anunciar os investimentos que fará na cidade nos próximos meses. É coisa de forte impacto.

* A questão é que com a chegada do metrô a entrada de Lauro de Freitas terá que mudar completamente, até pela construção de estações de ônibus na área. Ademais, o metrô irá até a Insinuante, onde está sendo construído um dos maiores shoppings da Bahia. Moema vai destrinchar as obras do conjunto.

* Ivan Ramos, ex-vereador em Salvador, diz sobre a polêmica da construção de um restaurante que a Fecomércio faz só para comerciários no Shopping Salvador, que no caso em apreço há um aspecto a considerar: 'A construção é num estacionamento. E a lei prevê o número de vagas em estacionamento para cada empreendimento. Tem que se averiguar se não há supressão de vagas'.

* A TVE E Bahia firmou parceria com a NET, que passa a exibir o conteúdo baiano no canal 502 da operadora em HD. Flávio Gonçalves, diretor da TVE, diz que representa um grande passo para a divulgação dos conteúdos produzidos na Bahia para um público mais amplo.

* O advogado soteropolitano Henrique Valois vai receber sábado da Câmara de Cruz das Almas, quando o município completa 120 anos, a Comenda 29 de Julho, maior honraria municipal. O vereador Elias do Gogó (SD), o autor da homenagem, diz que ele tem muitos serviços, especialmente nas ações sociais.

* A Igreja Batista Nazareth celebra julho como o mês da música. E vai abrilhantar a festa com a apresentação do Coral Ecumênico da Bahia, domingo (20h).

