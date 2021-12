Fieb aprova Selic e aposta na reforma

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), a exemplo de outras entidades do setor em todo o País, não manifestou surpresa em relação à manutenção da taxa Selic em 6,5%, a menor desde 1986. O superintendente de desenvolvimento industrial da Fieb, Marcus Verhine, disse que já era esperada a decisão do Banco Central, divulgada na quarta-feira, dia 20. Pelo cenário do mercado, teria sido esta a opção mais adequada. A expectativa, agora, é pelas próximas definições em relação à economia, visando tentar um crescimento mais alentado, uma vez que o mercado pode reagir favoravelmente ou não, a depender do entendimento dos políticos no Congresso Nacional.

– Mesmo com o crescimento da economia abaixo do previsto, a taxa foi mantida, pois aguarda-se o andamento da reforma da Previdência e o comportamento do cenário internacional, afirmou o superintendente Marcus Verhine.

Assim como outras entidades representativas dos industriais brasileiros, o equilíbrio das contas públicas é uma preocupação que está entre as mais importantes no sentido do fortalecimento da economia brasileiro. Para Verhine, “a expectativa é que um avanço da reforma, conjugado com um cenário externo estável e a manutenção da inflação sob controle, propiciará a redução sustentável da taxa Selic em futuras reuniões do Copom (Comitê de Política Monetária)”.

consumo –A Selic mais baixa incentiva o consumo, mas expõe a economia ao risco da inflação. Para quem compra a crédito, a taxa no menor nível poderia estimular a aquisição de bens. Mas, mesmo com o percentual mantido a 6,5%, a resposta da economia tem sido tímida, com crescimento bem aquém das projeções dos economistas.

Velho Chico em risco

A Fundação S.O.S. Mata Atlântica identificou concentrações de ferro, manganês, cromo e cobre acima dos limites permitidos pela legislação ambiental em trechos do rio São Francisco.

A hipótese com maior probabilidade de confirmação para o fenômeno é o impacto ambiental do ‘Crime da Vale’, como ficou conhecimento o rompimento, em janeiro, da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho.

Os efeitos da tragédia, sob responsabilidade da empresa Vale, são monitorados pela Fundação S.O.S. Mata Atlântica, que confirmou os trechos impróprios para uso pela população. O rio Paraopeba, que foi contaminado, é um afluente do chamado Velho Chico.

Ciclone é ameaça

Quem organizou passeio marítimo ou pratica esporte náutico e pesca submarina no litoral sul da Bahia, é melhor adiar a diversão porque hoje há risco de formação de ciclone tropical.

O alerta partiu da Marinha e da Capitania dos Portos, devido à perspectiva de ventos de até aproximadamente 90 quilômetros por hora. Os dados completos sobre os avisos de mau tempo estão disponíveis no site do Centro de Hidrografia da Marinha.

O clicone tropical é considerado uma superperturbação na atmosfera devido à formação de fortes tempestades, como as que ocorreram recentemente na costa leste da África, ocasionando a morte de mais de 500 pessoas em Moçambique.

Recurso negado

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) negou recurso do Ministério Público Federal para levar uma investigação contra o senador Jaques Wagner (PT-BA) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O caso corre em sigilo, mas a coluna apurou que se trata da acusação de que o ex-governador da Bahia teria recebido recursos de caixa-dois para as campanhas eleitorais de 2010 e 2014. Delatores da Odebrecht relataram ter pago US$ 12 milhões em vantagens indevidas para o petista no pleito de 2010, quando ele se reelegeu governador, em troca de isenções fiscais. O TRE já havia arquivado a investigação contra Wagner, sob argumentação de que não há indícios de que ele cometeu crime eleitoral. No entanto, o MPF, via Procuradoria Regional Eleitoral, vem tentando reiteradamente, com recursos, rever o arquivamento, sem sucesso. Para tentar levar o caso ao TSE, resta agora ao Ministério Público interpor agravo de instrumento, para que a Corte julgue a admissibilidade de subida do recurso. Entretanto, após o próprio pleno do TRE manter o arquivamento do processo, é considerado improvável que haja mudança de entendimento em instância superior.

Parque das Dunas

O Parque das Dunas, que se estende de Itapuã à Praia do Flamengo, teve renovado pela Unesco o título de posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – RBMA. A entrega do certificado foi feita pelo presidente da RBMA, Clayton Ferreira Lino, ao professor Jorge Santana, presidente do parque. Por unanimidade, o título foi renovado em reunião do conselho da entidade que trata da preservação dos principais redutos de mata atlântica do País. O Parque das Dunas é o maior sistema de dunas e restingas preservadas em áreas urbanas do Brasil, com uma área de seis milhões de metros quadrados.

