Fieb apoia projeto que regula a terceirização

O polêmico projeto de lei que regulamenta a terceirização de empregados, previsto para ser votado terça na Câmara, tem o apoio do presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Ricardo Alban.

O projeto, que tem como relator o deputado baiano Arthur Maia (SDD), tem sido motivo de intensas discussões, com a reação das centrais sindicais, que querem barrar o dispositivo que permite a terceirização na atividade-fim (aquela que define objetivo para o qual a empresa foi criada). Isso abre brecha para que existam empresas sem empregados (tudo terceirizado).

Alban diz que vai haver muitos debates, manifestações e apresentações de emendas, mas acha que este é o projeto possível, após 11 anos de intensas articulações.

Ele mandou correspondência aos deputados federais pedindo apoio na aprovação. Lembra que a terceirização é uma realidade mundial, decisiva para melhorar a competitividade das empresas brasileiras, mantendo intocados os direitos trabalhistas.

O assunto ferve. As centrais sindicais querem também a criação dos sindicatos dos terceirizados.

Feira no parque

O secretário Nelson Pelegrino (Turismo) teve encontro ontem à tarde com o colega Paulo Câmera. Pauta: o projeto de fazer no Parque de Exposições feiras que antes iam para o Pavilhão de Feiras, hoje interditado, do Centro de Convenções da Bahia.

Rui Costa acatou proposta de Pelegrino e do presidente da Bahiatursa, Diogo Medrado, para funcionar parcialmente (terceiro e quarto andares) o Centro de Convenções até que seja construído o novo centro.

A ideia de usar o Parque de Exposições faz parte do quebra-galho.

Sangrias aquáticas

Cássio Peixoto, secretário de Recursos Hídricos, foi ontem à Comissão do Meio Ambiente da Assembleia apresentar os planos do governo para o setor, mas não poupou críticas à forma como alguns produtores sangram água do rio São Francisco:

- São sangrias criminosas, feitas de qualquer jeito, nas quais se desperdiça muita água sem nada pagar.

"Cadeia não conserta ninguém. Não vamos dar uma esperança vã à sociedade como se pudéssemos ter melhores dias alterando a maioridade penal. (...) Isso não resolve os problemas do país, que são outros"

Marco Aurélio de Mello, ministro do STF, ontem nas comemorações dos 207 anos da Justiça Militar no Brasil, criticando a PEC que reduz a maioridade penal.

Casa tricolor

O deputado Raimundo Tavares (PCdoB), o popular Bobô, ex-ídolo do Bahia, diz que a direção do clube e os dirigentes da Arena Fonte Nova devem conversar e se entender para preservar o estádio como a casa da nação tricolor.

- A Fonte Nova é a casa do Bahia. Tem que haver um acordo em que ambos ganhem e sobretudo a torcida sinta-se mais confortável. A briga não é boa nem para o Bahia, nem para a arena e nem para o governo.

Segure a água

O acidente provocado pela CCR na BR-324 (na altura da Jaqueira do Carneiro) é mais grave do que pareceu. Fontes da Embasa dizem que algumas áreas de Salvador podem ficar alguns dias sem água.

A razão: a adutora de Pedra do Cavalo para Salvador foi atingida. O melhor é poupar.

Rebu goiano

Demóstenes Torres, ex-senador goiano cassado em 2012 por falta de decoro, acusado de usar o mandato para favorecer o bicheiro Carlinhos Cachoeira, causou furdunço em Goiás anteontem ao publicar no Diário da Manhã, de Goiânia, o artigo Ronaldo Caiado: uma voz à procura de um cérebro.

Diz que ficou calado até ser julgado inocente e desanca o senador Ronaldo Caiado (DEM), a quem chama de traidor.

Demóstenes se zangou porque Caiado disse na Veja que teve nele a sua grande decepção. E ACM Neto entrou no fogo.

Neto citado — Demóstenes conta lances da política local e nacional e, a certa altura, escreve (referindo-se a Caiado):

Seguirá as ordens de seu chefe político ACM Neto, que financiou sua última campanha em Goiás e que lhe assegurou, caso perdesse a eleição, o confortável posto de secretário de Saúde em Salvador, em cuja região Caiado costuma passar suas férias às expensas da empresa OAS.

Acareação na CPI

Antônio Imbassahy (PSDB), vice-presidente da CPI da Petrobras, quer convocar uma acareação entre o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, o ex-diretor da Petrobras Pedro Barusco e o doleiro Alberto Youssef. Os dois últimos dizem ter repassado recursos oriundos de propina ao PT. Vaccari nega.

- Precisamos saber quem está falando a verdade. Vaccari vai depor dia 9, e caso ele insista em negar o recebimento da propina, vamos pedir uma acareação.

Gabrielli quer debate — Já o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli diz que gostaria muito de debater sobre a empresa com Imbassahy.

- É só ele marcar. Em qualquer lugar que ele escolher, eu topo.

Imbassahy foi quem puxou o leque de suspeitas sobre a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, que custou R$ 1,1 bi à Petrobras. Gabrielli defende o negócio.

POUCAS & BOAS

Médicos de modo geral estão apoiando Jorge Solla (PT) no caso do Hospital Ana Nery. Dizem que lá há o melhor corpo de médicos, residentes, enfermeiros e equipamentos para procedimentos de angiologia e cirurgia vascular. E que a Bahia corre o risco de ver a destruição de uma experiência bem-sucedida. E já que perguntar não ofende, se o HAN for a pique, cadê o substituto?

Laura Punjol, cônsul de Cuba no Nordeste, visitou ontem a secretária Olívia Santana (Políticas para as Mulheres). Foi convidá-la para um evento internacional sobre gênero que vai acontecer em Cuba em janeiro de 2016.

A Comissão da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul da Assembleia terá a presença quarta do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada da Bahia (Sintepav), Irailson Warneaux (Gazo). Vai falar sobre os estragos que a Lava Jato causa no setor.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) formalizou a criação da Comissão de Ética. Por sorteio, é composta pelos conselheiros Antônio Honorato (que ficou como corregedor), Gildásio Penedo e João Bonfim. A Comissão dos Servidores será formada nos próximos dias.

