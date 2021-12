Fieb apoia mudança na Previdência de Salvador

Um reforço superpesado subiu ao ringue para o combate aos resistentes ao Projeto de Lei Complementar 1/2020, o primeiro deste ano, modificando as regras do regime próprio da Previdência Social do Município de Salvador.

Trata-se da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, manifestando-se favorável às alterações para implementar o programa chamado de Renovação da Previdência soteropolitana.

Alegam os industriais potentes argumentos, como o elevado déficit previdenciário de Salvador, provocando impacto negativo nas contas públicas municipais, resultando, segundo os proprietários dos meios de produção, em prejuízo para todos os grupos sociais.

Lembra ainda a poderosa instituição classista a exigência legal de adequar ao novo modelo de Previdência estabelecido em âmbito federal à legislação municipal, considerando “premente” a reforma do sistema.

Nota técnica – Uma nota técnica elaborada pelos profissionais da Federação das Indústrias do Estado da Bahia justifica as razões pelas quais a entidade assume a crença na reforma da Previdência, como ocorreu com os servidores do governo estadual.

No documento, a Fieb ressalta o impacto em 30 mil servidores, entre ativos e inativos, com o objetivo de reduzir em 40% o déficit de R$ 7,2 milhões do município, em valores atuais.

Segundo a nova Previdência de Salvador, a idade mínima geral para aposentadoria será de 64 anos para homens e 61, mulheres. A alíquota de contribuição pula de 11% para 14%, porcentagem aplicada também aos inativos.

“O debate com o governo não é como gostaríamos, independentemente de gostarmos ou não do ministro [da Educação, Abraham Weintraub]. Prometi que não falaria mal dele, senão ele não cai de jeito nenhum”

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, durante encontro promovido pelo Todos pela Educação

Apostas de Rui Costa

Além da coordenadora da Ronda Maria da Penha, major Denice, o governador Rui Costa testou a jornalista Rita Batista em pesquisas qualitativas feitas no fim do ano passado visando às eleições em Salvador. O objetivo foi aferir como a população da cidade vê as duas. E, em alguns quesitos, elas foram bem, chegando a pontuar melhor que o vice-prefeito e pré-candidato de ACM Neto (DEM) para a prefeitura, Bruno Reis (DEM). Vale lembrar que Rita foi a apresentadora dos programas eleitorais de Fernando Haddad (PT) nas eleições presidenciais de 2018. Ao testar as duas, Rui mostra que tem na cabeça um perfil bem definido para disputar o governo municipal pelo PT: mulher, negra e outsider. E conseguiu achar em Denice quem preencha os requisitos.

Da nossa conta

Diante do momento de crise enfrentado pelo país, vem em boa hora o III Seminário Nacional Educação é da Nossa Conta, que objetiva contribuir para controlar e cuidar para que os recursos públicos destinados à Educação sejam aplicados da melhor forma possível. O evento acontece hoje e amanhã no auditório Jorge Calmon da Alba, reunindo conselheiros de tribunais de contas de vários estados, o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Ivan Bonilha (TCE-PR), parlamentares, prefeitos, vereadores e educadores. Promovido pelos Tribunais de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e dos Municípios (TCM-BA), em parceria com a Alba, o seminário terá como homenageado especial o educador e gestor público baiano Anísio Teixeira.

POUCAS & BOAS

O secretário de Educação de Feira de Santana, Marcelo Neves, vai se reunir amanhã com o grupo de motoristas que trabalham no transporte escolar e que paralisaram as atividades ontem pela manhã, reivindicando aumento salarial. Em nota, a Secretaria de Educação do município destacou que ontem no início da tarde eles voltaram ao trabalho. Eles, que atuam nas rotas atendidas pelo programa Caminho da Escola, são responsáveis pelo deslocamento de dois mil alunos.

Em Vitória da Conquista o evento ‘Mulheres em destaque na Uesb: trajetórias, contribuições e reconhecimentos’ vai celebrar hoje o mês da mulher a partir das 10h no Teatro Glauber Rocha. A programação da universidade continua à tarde com rodas interativas que focam o empoderamento feminino e o mercado de trabalho.

