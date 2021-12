Fieb apoia avanço da mulher empresária

A Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), por meio de seu Conselho de Sustentabilidade, decidiu apoiar a política de empoderamento das mulheres, conforme proposta da Organização das Nações Unidas e o Pacto Global.

O objetivo é promover a equidade de gênero em todas as atividades para garantir o fortalecimento da economia, dando impulso aos negócios e ao desenvolvimento sustentável.

Segundo o presidente do conselho de sustentabilidade da Fieb, Jorge Cajazeira, o tema tem importância para o setor empresarial em razão do investimento relacionado à Agenda 2030 das Nações Unidas.

Cajazeira recebeu a visita da secretária estadual de Política para as Mulheres, Julieta Palmeira, a fim de obter mais informações sobre a questão de gênero e o desenvolvimento econômico.

– Eliminar a diferença de gênero na participação econômica em 25% até 2025 poderia aumentar o PIB global em US$ 5,3 trilhões – estimou a secretária.

Julieta Palmeira convidou as empresas a incorporarem em seus negócios valores e práticas que visem à equidade de gênero e empoderamento de mulheres, por meio da adesão aos sete princípios de empoderamento das mulheres.

Quem será o vice?

As conversas e negociações para decidir quem ocupará o posto de vice na chapa de Bruno Reis (DEM) só deverão avançar a partir de abril. No entanto, o presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Jr. (SD), tem acompanhado Bruno cada vez mais em eventos públicos e atualmente é apontado por interlocutores do vice-prefeito como aquele à frente na disputa.

“Governar é eleger prioridades e não deixar obras paradas nem inventar obras para aparecer e se reeleger lá na frente. Eu não estou preocupado com a reeleição. É algo natural, se você trabalhar ela vem”

Jair Bolsonaro, presidente da República, durante ato de inauguração de um trecho da BR-163, no Pará

Combate ao coronavírus

O deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Alan Castro, dando prioridade a iniciativas de combate ao coronavírus na Bahia, pretende colocar em pauta requerimento de convocação de uma audiência pública sobre o tema.

– A pauta prioritária no reinício dos trabalhos na Comissão de Saúde da Alba será a convocação de uma audiência pública com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e do município, para saber como estão sendo transmitidas as informações do coronavírus ao povo baiano e quais medidas estão sendo adotadas para impedir que esse vírus chegue até a Bahia e se torne uma epidemia, como está ocorrendo na China – explicou Castro.

POUCAS & BOAS

Hoje e amanhã tem programação do projeto Verão Costa a Costa, no Jardim Atlântico, em Ilhéus. A programação especial vai contar com diversas modalidades esportivas, como vôlei de praia e surfe, além de esportes radicais e de aventura, parede de escalada, full pipe, giromaster e arvorismo. Como parte da programação acontece a III Etapa do Campeonato Baiano de Beach Soccer e Futevôlei, que terá início no evento. As próximas datas do projeto Verão Costa a Costa estão previstas para as cidades de Itacaré (7 e 8 de março), Maraú (21 e 22 de março), Valença (4 e 5 de abril), Lauro de Freitas (18 e 19 de abril) e Salvador (25 e 26 de abril). Feiras de economia solidária e com artesanato também integram a iniciativa.

Em Barreiras acontece hoje a posse da nova diretoria da Academia Barreirense de Letras (ABL), biênio 2020/2021, presidida pelo professor/pesquisador e escritor Valney Dias Rigonato. O evento será no Centro Cultural Rivelino Carvalho, às 19h, e contará com lançamento de sete livros de cinco autores da região, além de apresentações artísticas e culturais.

Será realizado hoje o Sarau Sustentável na Praça Central do Conjunto Feira VI em Feira de Santana, com oficinas, música ao vivo, teatro e dança, dentre outras manifestações. O evento faz parte do programa Nossa Feira VI Sustentável e é uma iniciativa em parceria da ONG Comunidade de Aprendizagem Ubuntu, Instituto Ecobairro Brasil e a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), com base na Agenda 2030 das Nações Unidas. O evento começa às 8h e tem entrada franca.

adblock ativo