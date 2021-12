FHC retoma protagonismo tucano

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso retomou o protagonismo no PSDB. Ao menos, foi o que transpareceu durante a palestra que ministrou no 14º Fórum de Comandatuba. Convidado a falar sobre "o papel dos líderes no desenvolvimento econômico e social na América Latina", usou tom ponderado com direito a elogios a Bill Clinton, ex-presidente do EUA e a Hugo Chaves, ex-presidente da Venezuela.



- Nós todos nos demos conta de que a democracia é essencial. E que o que conta mesmo para o povo é educação, saúde, habitação e mobilidade urbana. Para se conseguir superar os desafios é preciso liderança e liderança não pode ser alheia. Tem que tomar partido, escolher. Você pode acertar ou errar, mas tem que escolher.

Ele dá as cartas FHC se credencia a decidir os rumos tucanos. Depois de não ser citado na campanha de José Serra em 2002, mencionado na de Geraldo Alckmin em 2006, e discretamente defendido por Aécio Neves em 2014, o ex-presidente volta a distribuir a bola na oposição

Contrato do metrô



Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado identificaram diversas questões não respondidas pela auditoria que analisou o contrato entre a secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano e a CCR, consórcio responsável pela construção do metrô de Salvador. Ao levantar estes questionamentos, remeteram o contrato para os auditores realizarem nova apuração de possíveis irregularidades que podem, em última análise, provocar a suspensão do contrato.

Problemas - Dentre outros, dois pontos chamaram a atenção dos conselheiros. O primeiro diz respeito a um termo aditivo que estava sendo elaborado em tão pouco tempo de contrato. O conselheiro Pedro Lino perguntou, em seu voto, se este aditivo poderia ser feito e se provocaria dano ao erário público. Além desse, os auditores identificaram que não foi terminada em tempo hábil a contratação da Certificadora de Implantação, conforme previsto em contrato. Existe possibilidade de o contrato ter sido mal feito e, portanto, ser interrompido.

Sobre insatisfeitos

O deputado federal Luiz Caetano (PT) foi o mais votado em Irecê. Teve 3.537 votos. Ele foi apoiado pelo ex-prefeito local, Zé das Virgens, também PT. Zé não conseguiu se eleger deputado estadual, mas conseguiu uma boquinha no gabinete do amigo Caetano.



Outra circunstância que une os dois ex-prefeitos - Caetano foi prefeito de Camaçari - é a insatisfação com o PT.



Zé da Virgens já declarou que não quer ser enterrado com "a bandeira do PT". Diz isso por não ter tido espaço e nem atenção após a eleição. Caetano porque quer voltar para a prefeitura de Camaçari após a briga política com o atual prefeito Ademar Delgado (PT) de quem foi fiador eleitoral.

Virando o jogo

No encontro da semana passada entre governadores, senadores e deputados federais do nordeste ficou decidido o "bloco" vai pressionar os bancos públicos para investir mais na região. Rui Costa, governador da Bahia, diz que de 2006 a 2015 os empréstimos do BNDES para a região representaram apenas 13% em média, no Banco do Brasil o percentual é ainda menor, 10%, e a Caixa Econômica, 17%.



- Temos 28% da população e se quisermos desenvolver o Nordeste sera preciso corrigir esta grave distorção. A grosso modo, o volume de investimento não só em obras públicas, mas em estímulo às empresas está aquém do que precisamos.

Dinheiro bem-vindo

Os produtores do oeste baiano meteram a mão da massa para resolver o problema nas estradas da região. Depois de muita promessa feita e quase nenhum cumprida, os empresários resolveram reformar estradas, emprestar caçambas, até pagaram lanche para os operários.



Agora, aguardam, ansiosos, pela aprovação do empréstimo de US$ 300 milhões que tramita no Senado. A dinheirama será usada para recuperação e manutenção de rodovias em todo o país. Uma parte deste montante virá para a Bahia.



Hospital em Ilhéus



Eduardo Salles, deputado estadual do PP, disse que a secretaria da Saúde anuncia, em maio, a construção de outro Hospital em Ilhéus. O investimento será de R$ 100 milhões. É um alento ao moradores da região, pois o hospital que lá opera tem diversos problemas, inclusive, médicos que vão a público dizer que recebiam quatro plantões para trabalhar dois. Em miúdos: vão construir outro hospital e corrigir os erros.



POUCAS & BOAS

O prefeito de Candeias, Sargento Francisco (PSD), lançou um edital de licitação para contratar uma agência de comunicação. Antes do prazo de inscrição terminar contratou uma empresa para tocar as comunicação da cidade. As outras interessadas estão indignadas e prometem levar o assunto ao Ministério Público. Detalhe: a atual agência, que detinha o contrato, cobra do gestor uma fatura de R$ 800 mil.

Poucos vereadores de Salvador apostam na votação do projeto que modifica a fórmula de cobrança da outorga onerosa nesta semana. Dizem que não tem clima na base de Neto e que a oposição quer ver o "circo pegar fogo". Entre uma e outra razão, aparece agora os interessados em manter o valor das Transcons nos parâmetros atuais, o que não acontecerá com o novo cálculo. A pressão é grande no Legislativo Municipal.

O clima dentro da bancada de Rui Costa na Assembleia Legislativa permanece ruim. Uma semana cheia de reuniões não foi suficiente para sanar os problemas e a insatisfação dos deputados da base. Com este ambiente, Rui Costa teria dificuldade para aprovar projetos de lei, como confidenciam os próprios parlamentares.

Embora tenha sido adiado para setembro, as discussões sobre a fusão entre o DEM e o PTB continuam na agenda do dia das duas legendas. De um lado e de outro aparecem os entusiastas e os contrários. Mas poucos são os que apostam que os partidos não vão se unir.



Colaborou Joyce de Sousa

