FGM coloca R$ 4,1 mi em editais de cultura

A prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos, lança na próxima terça, no Teatro Gregório de Mattos, mais uma leva de editais de fomento à cultura.

A bolada é boa. Serão disponibilizados R$ 4,1 milhões para contemplar 58 projetos nas áreas de artes visuais, audiovisual, circo, cultura identitária, cultura popular, dança, festivais, mostras e feiras de arte e cultura, literatura, música e teatro, que receberão de R$ 15 mil a R$ 200 mil.

Desde que essa política cultural foi lançada, em 2013, já foram contemplados 105 projetos de 120 bairros de Salvador.

O presidente da FGM, Fernando Guerreiro, diz que no primeiro ano o investimento foi de R$ 1,2 milhão, no ano passado R$ 2,5 milhões e agora R$ 4,1 milhões.

- O investimento é progressivo. A ideia é chegarmos a R$ 6 milhões em 2016.

Efeito Ubaldino

A Assembleia viveu um dia agitado ontem. Correu o bizu de que a PF vai baixar lá hoje, sabe-se lá se é fato ou boato.

O fato é que o bizu correu dizendo que quando a PF chegou em julho ao gabinete do deputado Carlos Ubaldino, na Operação Águia Haia, teria encontrado alguns cheques em branco assinados por assessores.

Se sim, seria a prática de alguns.

Medo oculto — A tal prática é aquela velha história do assessor que passa ao deputado uma parte dos proventos, algo que sempre se disse e nunca se provou.

Fato ou boato, muitos perderam o sono.

Margarida baiana

Fátima Mendonça, esposa do ministro Jaques Wagner (Defesa), estava ontem em Brasília na Marcha das Margaridas.

Gritando na defesa de Dilma, óbvio.

Bolsa em atraso

A Fapesb tem atrasado o pagamento das bolsas aos pesquisadores há alguns meses. Em julho o argumento foi de que havia diferença nos dados e que foi necessário suplementar o orçamento. Agora, se diz que o pagamento previsto para amanhã era para ter sido pago há uma semana.

Os pesquisadores estão revoltados.

"A proposta de cobrança no SUS é uma ideia desbaratada, que não resolve nada. Significa mais uma tentativa de colocar sobre as famílias brasileiras o ônus do financiamento da saúde"

José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde (governo Lula), criticando a proposta do presidente do Senado, Renan Calheiros, que prevê a cobrança de atendimentos pelo SUS.

Arrumando a casa

Há pouco mais de um ano das eleições nada menos que 12 dos 42 vereadores de Salvador estão de malas prontas para ingressar em novos partidos. Kiki Bispo e Beca anunciaram a saída do PTN; Carballal e J. Carlos Filho foram expulsos do PT; e Duda Sanches vai sair do PSD junto com o pai, Alan Sanches. Somam-se a eles Leandro Guerrilha (PSL), Sabá (PRB), Tiago Correa (PTN), Euvaldo Jorge (PP), Antônio Mário (PSB), Paulo Magalhães Júnior (PSC) e Atanázio Júlio (PTN).

ACM Neto é quem está arrumando o tabuleiro. O desafio: assegurar que em 2016, em novos partidos, todos se reelejam.

Plano B

O anúncio da candidatura do desembargador Clésio Carrilho Rosa a prefeito de Ibotirama foi a sensação no TJ ontem.

Se dizia que ele pediu para integrar a recém-criada Câmara do Oeste, em Barreiras, de caso pensado: fazer campanha.

Tentou ficar no TJ no embalo da PEC da Bengala, não deu. Ibotirama é o plano B.

Faltou carne

A pré-campanha na OAB-BA, cuja eleição é em novembro, começou a esquentar. Na noite de anteontem, o presidente e candidato à reeleição Luiz Viana Queiroz convidou colegas para festejar o Dia do Advogado na Churrascaria Vilas, no Jardim dos Namorados, na Pituba.

O resultado surpreendeu. Foram mais de 500, tanta gente que simplesmente faltou carne. E não foi boca livre. Foi na base do cada um paga a sua e a amizade continua.

Encontro Sertanejo — Aliás, os advogados baianos estão no fim de semana com as atenções voltadas para Lençóis. De hoje a domingo acontece o Encontro Sertanejo de Advogados, evento anual da classe que este ano será na chamada capital da Chapada.

Lá estarão os três nomes que se lançaram na disputa da presidência: além de Luiz Viana, Carlos Rátis, ex-interventor do Bahia, e Fabiano Santana, que é a 'terceira via'.

Pesquisa feirense

Pesquisa em Feira de Santana da Âncora Pesquisa e Marketing, encomendada pelo site Bahia na Política e Jornal Folha do Estado, deu o prefeito José Ronaldo (DEM) com 47%, Zé Neto (PT) com 13%, Jonathas Monteiro (PSOL) com 5,7%, Fernando Torres com 5,5% e Nivaldo Vieira (PMN) com 2,4%.

Na espontânea, José Ronaldo, 36,5%; Zé Neto, 9,2%; Jonathas Monteiro, 2%; Fernando Torres, 1,9%; e Nivaldo, 1%.

A pesquisa, feita no fim de julho, ouviu 1.659 pessoas. A margem de erro é de 2,2% a 5%.

POUCAS & BOAS

Uma comitiva liderada pelos deputados federais Zé Rocha (PR) e Valdenor Pereira (PT) prestigiou a assinatura, pelo ministro Antônio Carlos Rodrigues (Transportes), da federalização BR-430, que liga Caetité a Bom Jesus da Lapa. A rigor, a rodovia já é federal, mas estava sob responsabilidade do estado.

Também estavam lá os prefeitos Zé Barreira (Caetité), Rosana Cotrim (Igaporã), Ezequiel Barbosa (Correntina) e Padre Amário (Santa Maria da Vitória). Eles festejam porque a BR-430 afeta toda a região e há a esperança de que agora a buraqueira que nela impera acabe.

E por falar em Caetité, quem pretendeu ir de lá até Guanambi ou vice-versa ontem comeu o pão que o diabo amassou. Operários das empresas que constroem a Fiol travaram o trecho da BR-030 que liga as duas cidades pedindo melhores condições de trabalho.

A Assembleia realiza sessão especial amanhã (10h) para entregar a Comenda 2 de Julho a Maria Stella de Azevedo Santos, a mãe Stella de Oxóssi, ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, um dos mais antigos e tradicionais terreiros de candomblé de Salvador. A proposta foi do deputado Marcelino Galo (PT).

O Clube Fantoches da Euterpe, no Largo 2 de Julho, uma das entidades mais antigas de Salvador em atividade, completa dia 6 próximo 131 anos de fundação. Tão velho e vivo, claro que merece uma boa festa (a partir das 21h). Quem vai animar o baile-show é Silvano Salles.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

adblock ativo