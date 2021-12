Festival vai reunir arte e turismo na BTS

Representantes de 18 municípios estarão reunidos durante os dias 30 de novembro e 1º de dezembro, das 11h às 19h, no Passeio Público – Campo Grande – para o Festival Cultural da Baía de Todos-os-Santos. O evento, celebrando a diversidade da BTS vai contar com feira, palestras, apresentações artísticas, rodadas de negócios, artesanato e gastronomia, ocupando um importante espaço simbólico para a cultura baiana e com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Com uma programação rica e diversificada, além de adotar boas práticas de sustentabilidade, o Festival está organizado em sete áreas de convivência: o Núcleo de Conhecimento, onde serão realizadas as palestras; a Cozinha BTS, com a apresentação de receitas; o Território BTS, com estandes voltados para a feira e a oferta turística nos municípios; a Tenda Manifestações, com apresentações artísticas tradicionais da BTS; o Espaço Conecte, para o relacionamento entre empresários, fornecedores e grupos produtivos; o Quiosque Vivências, onde serão oferecidas oficinas; e a Área de Alimentação.

– O Festival Cultural da Baía de Todos-os-Santos traz a Salvador uma síntese da riqueza cultural e do potencial turístico existente na maior baía do Brasil, sendo um evento que busca valorizar os saberes e fazeres tradicionais, estimular o incremento do turismo náutico e cultural, e provocar discussões técnicas que promovam a reflexão sobre a competitividade e desenvolvimento do turismo sustentável na BTS – explica André Sá, coordenador executivo do festival.

O festival é uma realização da secretaria de Turismo do estado da Bahia, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Programa de Desenvolvimento do Turismo Bahia (Prodetur), com realização do Consórcio PAT BTS.

“A ser verdadeira a postagem feita pelo Senhor Presidente da República em sua conta pessoal no ‘Twitter’, torna-se evidente

que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites”

Celso de Mello, ministro decano do Supremo Tribunal Federal (STF) em resposta à Folha de S. Paulo sobre o vídeo em que Bolsonaro caracteriza a corte como uma das hienas a atacá-lo (representado como leão)

Resultados do ABC Cerrado

Produtores rurais baianos estarão em Brasília para participar da apresentação dos resultados finais do projeto ABC Cerrado, como forma de recuperação de pastagens degradadas.

O projeto desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) estabeleceu como eixos quatro possibilidades de melhoria na produtividade: Integração Lavoura-Pecuária, Sistema Plantio Direto, Recuperação de Pastagens e Florestas.

O produtor teve assistência técnica gratuita com visitas mensais de especialistas durante 18 meses para orientá-lo sobre como usar as tecnologias de baixa emissão de carbono, entre outras formas de melhorar os índices econômicos e ambientais.

POUCAS & BOAS

Propriedades rurais de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães serão visitadas hoje e amanhã pela diretoria executiva da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) para conhecer a inovação tecnológica de fazendas produtivas de algodão, grãos e pecuária de corte. A programação começa hoje em Barreiras, com uma visita à Fazenda Ipê, conhecida pela produção sustentável de pecuária de corte com a criação das raças Nelore e Angus, onde são realizadas todas as etapas, desde a inseminação até a comercialização. Amanhã a comitiva segue para Luís Eduardo Magalhães e vai a três propriedades: Captar Agrobusiness, que atua no confinamento de animais; Oilema (produção de sementes); Orquídea Schmidt Agrícola (grãos e algodão) e Ubahia (algodão). A agenda na região oeste da Bahia termina na quinta-feira (31) com um café da manhã com lideranças e produtores rurais da região no Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães. Além do presidente da CNA, João Martins, também o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, confirmou sua participação na visita técnica.

Em Feira de Santana começa hoje a 2ª Re-União dos Estudantes Indígenas da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) com o tema “Cultura, Identidade e Resistência”. De acordo com os princípios norteadores do evento, que termina dia primeiro de novembro, a meta é dar visibilidade à luta dos povos indígenas no contexto universitário e na sociedade de modo geral.

