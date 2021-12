Festejos de Momo se espalham no interior da Bahia

Não é só em Salvador que Momo toma as chaves da cidade para si. O interior também está fazendo Carnaval, vide os 22 municípios que o governo do estado está patrocinando, via Bahiatursa, para realização da festa. O número é o mesmo do ano passado, apesar de oito municípios terem perdido o apoio: Madre de Deus, Cabrália, Paratinga, Ilhéus, Maraú, Nova Viçosa, Valença e Itaparica. Em compensação, oito novos passaram a receber recursos.

E o governador Rui Costa (PT) disse na última semana que os prefeitos do interior interessados no apoio para a festa momesca ainda podem procurar o governo.

– Nós estamos ajudando com bandas, recursos, estrutura e convênio, em especial, com valores um pouco maiores, aquelas cidades que têm apelo para o turismo e já fizeram Carnaval – disse.

Efeito crise – Municípios que não tiveram o apoio mantiveram a festa mesmo assim, a exemplo de Madre de Deus, Santa Cruz Cabrália, Paratinga e outras. Já Ilhéus cancelou a farra. O mesmo aconteceu em Carinhanha, conta o presidente da UPB, o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PSD), que avalia que esse ainda é um reflexo da crise de 2017.

– Muitos municípios ainda nem fecharam a conta do ano passado. Estão devendo folha de pagamento de servidores, 13º salário, fornecedores, e temem que fazer festa comprometa ainda mais a máquina pública – relata ele à Tempo Presente.

Folia antecipada – Para fugir disso, o próprio Eures resolveu antecipar a folia em Bom Jesus. Diz que gastou R$ 700 mil, mas, se fosse no período tradicional do Carnaval, teria gastado mais. Tudo porque a estrutura e os artistas saem mais caros na época das festas na capital.

Prestando contas

João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento, recebe hoje (10h) na UPB, junto com prefeitos e outros aliados, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que é do seu partido, o PP. O ministro vem justamente prestar contas de tudo o que foi feito na Bahia na gestão dele e o que pretende fazer em 2018. Diz Leão que Ricardo Barros chega à Bahia com créditos de sobra.

– É um dos ministros mais atuantes do atual governo e um dos que mais já fizeram pela Saúde da Bahia em todos os tempos.

Feitos – Segundo Leão, Ricardo Barros liberou dinheiro para o Hospital do Cacau, em Ilhéus, Hospital da Chapada, em Seabra, além de ter firmado parceria do ministério com o Cimatec e a Bahiafarma.

BusBaiano

As concessionárias de ônibus dizem na ação que propuseram contra a prefeitura que, no reajuste da tarifa feito em 2017, foi considerado um quantitativo de passageiros pagantes absolutamente equivocado e muito superior ao real, para definição da tarifa. A promotora Rita Tourinho entende que deve ser feita uma perícia para avaliar a situação real. A pergunta é: por que a prefeitura de Salvador não já fez esta perícia divulgando o resultado a todos?

Secretariando – O secretário Fábio Motta afirmou, em resposta enviada à coluna, que as empresas precisariam investir cinco anos para, enfim, ter lucro. Em resposta, as concessionárias disseram que vários investimentos foram feios, entre eles o Centro de Controle Operacional do Sistema de Transporte, além da compra de 700 ônibus, dentre outros. Mas o que causa estranheza é o fato de que, se as empresas não estão cumprindo o contrato, por que a prefeitura até hoje não tomou as devidas providências legais? Dúvidas que permanecem.

Imbróglio do Espanhol

* O imbróglio envolvendo TRT-5 e TJ-BA, numa briga judicial pelo comando da expropriação do Hospital Espanhol, tem preocupado os interessados no prédio. Teme-se que a demora dificulte o retorno das atividades da unidade hospitalar, que se deprecia na orla marítima.

* Ex-diretor médico do Espanhol, o secretário da Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, lamentou “que as instâncias judiciais não cheguem a um célere entendimento sobre a condução do processo”. Disse mais: a indefinição não só ajuda a depreciar o prédio como também torna mais onerosa a retomada da operação no futuro. O STJ dará a palavra final nessa briga.

*Yuri Silva, Alezinha Roldan e Paulo Leandro

