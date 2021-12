Festa de Santa Dulce fortalecerá economia

Os mais de 5 mil pontos de bares e restaurantes de Salvador já começam a preparar seus estoques a fim de melhor atender os visitantes para as festas de comemoração por Santa Dulce dos Pobres, cujo ápice será o encontro do dia 20 de outubro, na Arena Fonte Nova.

O mais relevante, no entanto, é a consolidação do turismo religioso na cidade, pois Salvador será a única do Brasil a ter uma santa reconhecida pelo Vaticano, ampliando a presença de fiéis durante todo o ano.

O presidente do Conselho Administrativo da seccional Bahia da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Daniel Alves, antevê o fortalecimento do setor, especialmente no bairro de Roma e adjacências, onde fica a sede das Obras Sociais Irmã Dulce.

– Ali, está prevista a maior concentração de peregrinos, e esperamos um maior movimento, embora a força da presença de uma santa deva espalhar-se por toda a cidade – acredita Alves.

Para ele, o turismo religioso vai tornar-se perene, então a atração de devotos tende a crescer e, com isso, a abertura e o fortalecimento de pontos de venda, com a consequente geração de emprego na ‘Cidade Santa’, como Salvador pode ser chamada.

Pesquisa – A Abrasel vai contratar uma pesquisa a fim de obter com maior precisão os dados relacionados ao comércio de alimentos e bebidas em Salvador, mas já se pode dimensionar de antemão uma capacidade de geração de mão de obra parelha a da construção civil.

Para Alves, o perfil do setor é pulverizado, ou seja, milhares de pontos capazes de gerar emprego e renda, com alto benefício social, pela própria natureza do serviço, indispensável para a sobrevivência das pessoas, pois tratam-se de alimentos e bebidas.

Tonha quer Candeias

Tonha Magalhães (DEM) confirmou que será candidata a prefeita de Candeias (Grande Salvador) pelo bloco de oposição ao atual gestor municipal, Dr. Pitágoras (PP). Ela, que já administrou o município da região metropolitana por oito anos, entre 1997 e 2004, afirma que a população da cidade “está revoltada com as promessas não cumpridas pelo atual prefeito e que a cidade vive um grande caos em todas as áreas da gestão pública.

“A cidade de Candeias enfrenta hoje problemas em todas as áreas, mas o pior mesmo é o que ocorre na Saúde e Educação", pontuou. Tonha destaca que lidera todas as pesquisas de opinião e avalia o cenário eleitoral como positivo: “O povo não aguenta mais e quer mudança”.

Abraço dos afogados

Em São Francisco do Conde é dado como certo o apoio do prefeito Evandro Almeida (PP) ao ex-prefeito Antônio Calmon, que é ficha suja, com contas rejeitadas no TCU e no TCM.

BNB premia iniciativas

O Banco do Nordeste anunciou na última sexta-feira os premiados no XIII Prêmio Banco do Nordeste (BNB) de Microcrédito e V Prêmio Banco do Nordeste da Agricultura Familiar. As premiações são realizadas anualmente, reconhecendo iniciativas de sucesso entre os clientes beneficiados.

O depoimento de um dos premiados, o agricultor familiar César da Conceição emocionou os presentes à cerimônia realizada na sede da Superintendência do BNB na Bahia. “Eu não tinha nada e comecei a vender cajarana, financiado pelo Banco do Nordeste. Aí eu ganhei um pedacinho de terra e comecei a trabalhar. Hoje eu faço e vendo polpa, planto laranja, maracujá, banana, araçá-boi, cacau, cupuaçu, manga, acerola, lichia, goiaba, mandioca, abacate, tudo”.

A premiação avalia os resultados dos clientes após a aplicação dos recursos financiados pelo banco de financiamento público. Os vencedores são definidos por uma Comissão Julgadora Técnica formada por instituições e órgãos das áreas de empreendedorismo, produção e desenvolvimento, em territórios urbanos e rurais.

