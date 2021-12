Festa de aniversário de rua une vizinhos

Sensibilizar os vizinhos em cada logradouro de Salvador, a fim de produzir um ativismo cidadão em busca de melhorias de convívio e de infraestrutura é a proposta do arquiteto e urbanista Lourenço Mueller. O método de mobilização de recursos, ao integrar as demandas dos soteropolitanos, leva em conta a alegria do encontro de vizinhos em aniversários de rua, como o programado para hoje, na Humberto de Campos, no bairro da Graça.

Escritor, poeta e político, membro da Academia Brasileira de Letras e fiel praticante da doutrina espírita, sendo considerado por seus seguidores um “espírito de luz”, o homenageado, nascido há 133 anos, torna-se um guia post-mortem na luta dos moradores.

– Este será o quarto aniversário da rua, com a confraternização de vizinhos que pouco se veem e alguns vão se conhecer hoje – diz o arquiteto, que é colaborador das páginas de Opinião de A TARDE.

Vitórias – Para Lourenço Mueller, o método de fragmentar lutas gerais da cidade por demandas específicas de cada rua, como forma de facilitar a obtenção de boas vitórias, já vem dando certo na Humberto de Campos, onde um módulo da Polícia Militar pode vir inibindo a ação anteriormente frequente de assaltos e assédios.

Entre as principais demandas, o urbanista propõe a preocupação com a área verde, graças à substituição de cones para o ordenamento do trânsito por canteiros e árvores, cumprindo igual missão.

O mais importante, no entanto, de acordo com o organizador do aniversário da rua, não é direcionar e sim permitir aos moradores deliberarem suas prioridades de melhoria, como se pode verificar, hoje à noite, no Restaurante Saúde Brasil, onde serão cantados os parabéns.

“Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles [família Bolsonaro] em nada. Vinte continho pra gente aí caía bem, entendeu?”

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro – quando este ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro – em áudio de junho deste ano, publicado ontem pelo jornal O Globo

Cidade do Ouro

Iramaia é a nova Cidade do Ouro da Bahia, ao receber as instalações da Envirometals Participações, vencedora da licitação para explorar o precioso minério nas sinuosas serras do município, situado na região da Chapada Diamantina. O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antônio Carlos Tramm, assina hoje com representantes da empresa o contrato de pesquisa complementar para exploração de ouro. O investimento inicial de R$ 4 milhões será multiplicado à medida que a empresa for detalhando a extensão das jazidas na região. Quando estiver em operação, a expectativa é um rendimento de cerca de R$ 5 milhões por ano ao estado em royalties, mas o valor pode ser bem maior, caso a pesquisa resulte em novas descobertas de jazidas.

Obras paralisadas no MCMV

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, alertou ontem, durante uma audiência pública sobre a questão, que os atrasos de mais de 60 dias no repasse de R$ 643 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) à Caixa Econômica para o pagamento às construtoras responsáveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) podem resultar em demissões de até 200 mil trabalhadores do segmento no Brasil em novembro e dezembro de 2019. O assunto foi tema de audiência realizada ontem pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados, em Brasília.

POUCAS & BOAS

Um vídeo com depoimentos dos participantes da Caravana do Rio Paraguaçu, que percorreu o manancial entre 3 e 13 de junho deste ano, foi lançado ontem nas redes sociais com relatos de ambientalistas e moradores ribeirinhos, denunciando uma série de problemas e conflitos pelo uso da água. Também foi divulgado um artigo científico abordando “A gestão pública das águas e os conflitos territoriais na Bacia Hidrográfica do rio Paraguaçu”. O artigo é assinado pelo mestre em desenvolvimento territorial rural Iñigo Arrazola Aranzabal e pelo antropólogo Cláudio Adão Dourado de Oliveira.

Começa hoje em Ilhéus a 3ª edição da Defensoria Pública da União (DPU) Itinerante, na aldeia indígena de Igalha, da etnia Tupinambá, no distrito de Olivença. Lançado em março de 2016, o projeto Defensoria para Todos tem como objetivo a expansão dos serviços prestados pela DPU.

