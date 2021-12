Fernando Gomes quase confirmado em Itabuna

Prefeito eleito de Itabuna, mas com quatro pendências no Tribunal de Contas da União (TCU), Fernando Gomes (DEM) está a um passo de ser confirmado como o vencedor do pleito de 2 de outubro.

O advogado Ademir Ismerim, que trabalha na defesa dele, diz que a pendência com o TRE já foi resolvida. E das quatro do TCU, três foram favoráveis a Fernando e falta uma:

– Mas os vícios processuais, como ausência de intimação e prazo para apresentação de defesa, são os mesmos. Isso indica que estamos no caminho certo. Acreditamos que na próxima semana tudo se resolve.

Choque de gestão — Fernando Gomes, que ontem descansava numa praia em Ilhéus, diz que nunca teve dúvidas de que assumiria o mandato:

– Eu já tenho um plano de governo pronto, mas, de saída, vou fazer um choque de gestão. Itabuna está um caos total. É buraco, mato e lixo para tudo quanto é lado. Vou arejar a cidade e depois executo o plano.

Pendengas — Mas se dependesse só do procurador eleitoral Ruy Nestor Bastos Mello, Itabuna teria nova eleição.

Ele entende que Fernando Gomes cometeu ato de improbidade administrativa, conforme os processos do TCU.

Calor literário

Funcionários e frequentadores da Biblioteca dos Barris, ou Biblioteca do Estado da Bahia, fizeram ontem a alegre e animada 9ª edição da Lavagem da Biblioteca. No meio da festa, o protesto com um cartaz:

Calor literário não é ler pingando de suor.

A razão: há mais de um ano o ar-condicionado pifou e até hoje está lá, quebrado.

“19 pessoas foram assassinadas. O laudo da Polícia Civil comprova a forma violenta como elas foram mortas. Todas morreram pela passagem da lama de rejeitos, tiveram seus corpos lançados contra objetos, mutilados e segmentados”

Eduardo Santos de Oliveira, procurador da República que trabalha no caso do acidente da Samarco em Mariana, Minas, que ontem completou um ano.

Ivete é um show A boa energia que Ivete Sangalo exalou no palco, como artista e como gente, encantou os que foram ao Teatro Castro Alves quinta e ontem ver o show Ivete Canta o Amor, que ela e Aline Peixoto, a primeira-dama da Bahia, alinharam em benefício do Martagão Gesteira. Em determinando momento ela recebeu Jorge Vercillo. – Ivete, a música lhe agradece por este momento em favor de uma causa justa. E ela, sorrindo: – É pra compensar. Anel em leilão — O vestido e o anel que Ivete usou serão leiloados, e o dinheiro também vai para o Martagão. Ao fim do espetáculo, alguém virou para Rui Costa: – Rui, Aline merece que você arremate esse anel no leilão e dê a ela. Rui deu uma risadinha. E parou por aí. Defeito de fábrica Aos 83 anos, prestes a completar 84 em fevereiro, Rozálio da Hora (DEM) emergiu das urnas de outubro passado como o prefeito mais velho da safra 2016. Já foi prefeito, saiu com fama de honesto e bom pagador. Tudo certinho, tudo em dia, queixa zero, principais qualidades que o levaram à vitória, ao que dizem. Mas como na política todo santo tem sua parte diabo e todo diabo tem sua parte santa, os opositores dizem que o defeito dele é de fábrica: é dono de um alambique, que fabrica cachaça. Mas mesmo aí há controvérsias. Tem gente (e muita) que gosta. POUCAS & BOAS ACM Neto foi convidado por Michel Temer para participar, em Brasília, do lançamento do programa federal Cartão Reforma, que foi inspirado no Morar Melhor, desenvolvido pela prefeitura de Salvador. Neto vai falar sobre o sucesso da iniciativa, que já reformou 12,5 mil casas de famílias carentes na capital baiana. Lá como cá, o limite por casa é R$ 5 mil. POLÍTICA COM VATAPÁ Mudando de lado Conta Sebastião Nery que Geremias Fontes, advogado, defendeu um rapaz meio rocambolesco, cabelão alvoroçado, todo tatuado, mas, no caso em apreço, era inocente. Ganhou, o acusado foi para a rua. Anos depois, veio o golpe militar de 1964, Geremias foi nomeado governador do Rio de Janeiro pelos militares. Foi visitar uma delegacia, lá deu de cara com o tatuado. – Você aqui de novo? – É, governador, aqui de novo. Mas mudei de lado. Entrei para a polícia.

adblock ativo