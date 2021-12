Félix pede que Nilo "desencarne" do PDT

Sugerindo que o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, "desencarne do PDT e vá tratar de sua vida", o deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente da legenda na Bahia, assegura que Nilo errou ao prever que 90% dos prefeitos do partido vão se desfiliar da sigla. "Temos 37 prefeitos. Se sair, serão no máximo 10%.



Há prefeituras importantes que vão permanecer, como Santo Antônio de Jesus, Filadélfia e Uauá", disse.



Em relação aos quatro deputados estaduais, citou que ao menos Roberto Carlos lhe garantiu que permanecerá no PDT. "Tem muita gente que vai se filar ao partido nos próximos dias", observou.



Adversários políticos, Nilo e Félix não conseguiram conviver na mesma legenda. "O PDT ficou mais respirável e democrático com a saída dele", provoca o presidente estadual do partido.

Caminho inverso



Veterano observador da cena política baiana lembrava ontem das justificativas enviadas na década de 1960 pelo Tribunal de Contas do Estado ao então governador Luís Viana Filho para defender a criação de um Tribunal de Contas dos Municípios.



A principal foi a grande quantidade de trabalho que tinha o TCE, responsável pela análise dos documentos dos órgãos estaduais e dos pouco mais de 300 municípios baianos, bem menos que os 417 atuais.



Agora que um grupo de deputados está se mobilizando para incorporar o TCM ao TCE, o cenário é mais desfavorável que há 40 anos. Além do aumento na quantidade de municípios, se ampliou também o número de gestores "pouco ortodoxos" em relação à coisa pública. Ou seja, o trabalho de fiscalização se multiplicou.

'Tô precisando arrumar dinheiro'

Eduardo Cunha, deputado (PMDB-RJ). Essa frase foi ouvida pelo lobista Fernando Baiano ao ser cobrado pelo deputado que precisava de recursos para sua campanha. Baiano diz que o dinheiro foi obtido fruto de propina. O deputado nega.

Popozuda no Conselhão



A presidente Dilma Rousseff convidou o ator baiano Wagner Moura para fazer parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico, o "Conselhão", que visa discutir medidas econômicas para tirar o Brasil da crise e ajudar o governo a superar a recessão.



O poeta Antonio Lins se disse perplexo, diante do "bizarro convite" e remeteu a seguinte opinião: "Já que é para avacalhar, sugiro também o nome de Valesca Popozuda, rainha do funk".

Civilidade



Léo Prates (DEM), vice-líder do prefeito ACM Neto, e Sílvio Humberto (PSB) foram os únicos vereadores que ficaram até tarde da noite na primeira oficina do MP organizada pela promotora Hortênsia Pinho para debater o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).



Na sua vez de falar, Prates solicitou que se evitassem ataques pessoais. A promotora pediu calma à plateia. Léo foi ouvido e acabou sendo elogiado no final por Hortênsia. Mas as oficinas prometem.



A próxima, no dia 16 de fevereiro, vai receber os representantes do Sinduscom.



Torre de babel - Chamou a atenção da plateia, na oficina do MP sobre o PDDU, a quantidade de debatedores que não dominavam o idioma nativo.

Muito sotaque espanhol, alemão, inglês. A galera merecia tradução simultânea com fones de ouvido. Ia ficar chique.



A placa implacável



Placas na frente de unidades públicas que serão reformadas têm uma função bem positiva no quesito transparência. Mas podem criar constrangimentos. Na região da Sete Portas, há uma da prefeitura de Salvador que anuncia a "Ampliação da 14ª CS Mário Andréa". Nela constam as seguintes informações: valor total da obra: R$ 487.422,58; comunidade: Brotas; município: Salvador/BA; objeto: ampliação; agentes participantes: Ministério da Saúde, prefeitura municipal de Salvador; execução: AIF Brasil Construtora Ltda.; início da obra: 27/04/2015; término da obra: 200 dias.



Tudo correto não fosse um problema. Eestamos em janeiro de 2016 e a obra ainda não começou.

Abordagem policial



O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (São Paulo) lançou esta semana a cartilha "Abordagem policial", esclarecendo o que um policial pode ou não fazer durante os procedimentos. Para revistar alguém, o policial precisa "ter algum indício que justifique a suspeita. Ele não pode parar alguém por estar na periferia, pela cor da pele, orientação sexual, gênero ou pela forma como está vestido".

POUCAS & BOAS

O governador Rui Costa inaugura nesta sexta o Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, no município de Elísio Medrado. O investimento é de R$ 1,3 milhão.

O Tribunal Regional Eleitoral está realizando o cadastramento de eleitores de Salvador e em mais de 300 cidades do interior da Bahia no sistema biométrico para participarem das eleições de outubro.

