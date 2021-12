Feira e manifestações, bom dia para Dilma

Dilma teve um dia tranquilo nesta quinta, 18, em Feira de Santana, pelo menos do ponto de vista de manifestações. Convenhamos, a localização geográfica dos conjuntos Alto do Rosário e Parque dos Coqueiros, bem distantes do centro da cidade, ajudou.

Mais que isso, com um forte aparato de segurança nas cercanias e uma plateia amiga no local da solenidade, sentiu-se à vontade.

Evento público, mas não aberto ao público. Se a pretensão foi mostrar que está governando 'normalmente', com as inaugurações de praxe, em parte conseguiu.

Ela teve um palanque amigo. Nada falou de novo, mas juntando Feira de Santana com as manifestações a favor desta quinta, foi um dia feliz. Ganhou um senhor fôlego.

Sem golpe — Petistas que foram ao Campo Grande na manifestação pró-Dilma saíram felizes. Deu gente e eles bradavam: 'No que depender da Bahia, não tem golpe'. E reclamavam da Globo: 'Cadê a cobertura como nos protestos contra o governo?'.

Na defesa — Rui Costa foi enfático na defesa de Dilma nesta quinta em Feira. Disse que a história do Brasil se repete de forma triste:

- Parte da elite brasileira e alguns veículos de comunicação, e desta vez com toda militância partidária de quem devia ser o guardião da Constituição e da lei, tentam dar um golpe de estado em nosso país.

Estranho no ninho — Já o prefeito Zé Ronaldo (DEM), embora elogiado por Rui Costa por não confundir a filiação partidária com atos institucionais e administrativos, foi protocolar. Saudou Dilma e elogiou o Minha Casa, Minha Vida.

Levou umas vaiazinhas.

Seleção brasileira

Vinte e um dos 65 titulares da Comissão do Impeachment da Câmara estão com pendências processuais no STF, segundo levantamento do site Congresso em Foco. E entre os 10 baianos, há cinco com processos: Benito Gama (PTB), Roberto Brito (PP), Paulo Magalhães (PSD) e Fernando Torres (PSD).

Mas o que mais chama a atenção é Paulo Maluf (PP-SP), que não pode viajar ao exterior porque corre o risco de ser preso.

Ou seja, no exterior é foragido. Aqui, é julgador da conduta presidencial.

Campeão — O campeão de processos, todavia, é Roberto Góes (PDT-AP): tem 11, nos quais é acusado de improbidade, formação de quadrilha, fraudes de afins.

Em 2010 ele foi preso pela Operação Mãos Limpas, da PF. É ex-prefeito de Macapá.

Este Brasil dá e deixa.

"Quem tem que mudar a política é a política. Nós temos que mudar a política através da política. Existem homens e mulheres de bem em diversos partidos desse país com a capacidade de criar uma sintonia necessária com a sociedade"

ACM Neto, falando com jornalistas nesta quinta durante a filiação do deputado federal Uldurico Júnior ao PV, quando criticou a interferência do Judiciário na política.

A recíproca é verdadeira

Aliás, na mesma cerimônia, Neto lembrou que o governo federal virou as costas para Salvador. E conclamou os líderes políticos a acabarem logo essa crise.

- O que vejo em minhas andanças por Salvador é o desespero das pessoas que não sabem como vão pagar as contas no fim do mês.

Não disse como se daria o fim do sufoco, mas tem dito que Dilma perdeu as condições de governar.

Ou seja, ele também vira as costas para ela.

Abaixo o barulho

Paulo Câmara (PSDB), presidente da Câmara de Salvador, soltou foguetes nesta quinta: o pleno do TJ derrubou o recurso do Sindicombustíveis que travou a validade da lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em postos de gasolina das 22h às 6h da manhã.

Autor da lei, ele diz que a venda de bebidas pela madrugada nos postos é um desvio de finalidade e um desserviço à cidade:

- Provoca intensa poluição sonora e estimula a violência, a embriaguez no trânsito. Em Salvador inteira apenas 15 postos exploram isso. É justo?

Pendenga — A lei de Salvador foi suspensa em setembro de 2012 por conta de uma liminar do desembargador José Edivaldo Rotandano, sob o argumento de violação do princípio da isonomia.

Mas na Câmara dos Deputados tramita um projeto do deputado Antônio Bulhões (PRB-SP), mais radical ainda: proíbe a venda em todos os postos do país, a qualquer hora.

Festa do Demo

O Democratas, ou DEM, o partido de ACM Neto, que os adversários chamam de Demo, faz hoje no Hotel Real Classic (Pituba), o Encontro Nacional da Juventude Democrata.

Estarão lá o senador Agripino Maia (RN) e o deputado Rodrigo Maia.

Tem tudo para se transformar em mais um ato contra o governo.

POUCAS & BOAS

O jornalista Bob Fernandes será a bola da vez no sarau que a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) realiza mensalmente. Vai falar, na próxima quinta (19h), sobre A escrita e o poder.

O Dia Mundial da Síndrome de Down vai ser lembrado pelo curso de Fonoaudiologia da Unime-Lauro de Freitas com um ciclo de palestras terça, das 8h às 12h.

Colaborou: Luan Santos (Feira de Santana).

POLÍTICA COM VATAPÁ

Como sempre

Conta Sebastião Nery que em 1945, após o fim da ditadura de Getúlio Vargas, Washington Luís, o presidente que o próprio Getúlio derrubou em 1930, desembarcou no Rio após longo exílio de 15 anos.

Não queria saber de conversa com jornalistas, mas José Carlos Pereira de Souza, do Correio Paulistano, insistiu:

- Presidente, não nos deixe frustrados. Diga pelo menos uma coisa. Por exemplo: qual é a diferença entre o passado e o presente?

E Washington:

- Antigamente se faziam eleições desonestas para eleger homens honestos. Hoje se fazem eleições honestas para eleger desonestos.

Washington Luiz morreu em 1957, mas parece que desembarcou no Brasil hoje.

