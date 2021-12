Federações organizam sabatinas a candidatos

As principais entidades representativas do empresariado baiano sensibilizaram-se com a lacuna dos já tradicionais debates políticos na televisão e decidiram unir-se para promover, em formtato de videoconferência, uma sabatina com seis candidatos à prefeitura de Salvador.

Estão unidas na empreitada as federações do Comércio (Fecomércio), das Indústrias (Fieb) e a de Agricultura e Pecuária (Faeb), ao anunciarem em conjunto a realização do encontro virtual, no dia 21 de outubro, uma quarta-feira, das 9 horas ao meio-dia, nos canais do youtube.

A iniciativa pode reduzir os efeitos da escassez de debate – uma nova estratégia de campanha, estranha aos princípios democráticos, ocorrendo não apenas no Brasil –, beneficiando obviamente os candidatos com menos recursos para articular ideias e expor planejamentos.

Os presidentes das três federações estão presentes na apresentação da videoconferência: Carlos Andrade, pela Fecomércio; Ricardo Alban, da Fieb; e Humberto Miranda, liderança da Faeb.

Promessa – Os candidatos comprometeram-se a verificar com atenção documentos contendo as sínteses das propostas da Indústria, Comércio e Agricultura para a próxima gestão municipal.

Depois da abertura pelos presidentes das entidades, o pastor sargento Isidório, do Avante, fará sua exposição, seguida de perguntas e respostas ao candidato, repetindo-se o procedimento nas demais apresentações.

Isidório terá, na sequência, a fala de Bacelar, do Podemos; Major Denice Santiago, do PT; Bruno Reis, do DEM; Olívia Santana, do PCdoB e, por fim, Cezar Leite, o candidato do PRTB.

“Melhor será que o

tribunal seja supresso e

haja só um presidente”

Gilmar Mendes, ministro do STF, criticando a decisão de Luiz Fux que cassou a liminar de Marco Aurélio Mello no caso do traficante André do Rap

“No caso específico,

para mim,

representaria autofagia

não defender a imagem

da corte”

Luiz Fux, presidente do STF

Mudanças climáticas

Tomaram posse ontem os membros do Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade. O objetivo da reunião de representantes de órgãos governamentais, entidades empresariais e sociedade civil organizada é fortalecer o planejamento com o objetivo de traçar as diretrizes para o inevitável enfrentamento às mudanças climáticas. O Fórum tem como presidente o secretário do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira, convicto do estado de emergência vivenciado em relação ao clima em escala planetária.

– O atual rumo das políticas brasileiras vem jogando fora décadas de esforços no combate ao desmatamento e na redução de risco à saúde da população – afirmou Oliveira, ao tomar posse.

POUCAS & BOAS

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso ontem para o perigo de incêndios florestais e complicações com a saúde das pessoas, principalmente quem já tem doenças respiratórias. O alerta foi motivado pela baixa umidade do ar em algumas regiões da Bahia (principalmente oeste e o semiárido) e Piauí, variando entre 12% e 20%. De acordo com o Instituto Climatempo para hoje a previsão em Barreiras é de umidade relativa entre 13% e 41% e temperaturas entre 21 e 37 (graus). A Organização Mundial da Saúde classifica como preocupante a umidade do ar abaixo de 30%. Entre 21% e 30% a classificação é de atenção. Entre 12% e 20% estado de alerta e abaixo disso emergência. O ideal é entre 60% e 80%.

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) é uma das parceiras do programa All 4 Food, Uma Conexão Inédita, Colaborativa e Ativa no Ecossistema de Inovação em Alimentos, que realiza hoje um evento virtual de lançamento da sua agenda inovativa. 'Desafio A4F de Startups: Indústria, Universidade, Tecnologia e Você' é o tema da live, a partir das 10h, na página do Facebook da iniciativa: facebook.com/All 4 food.a4f.

O Núcleo Docente Estruturante do campus de Itapetinga da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) realiza hoje, quando se comemora o dia do Engenheiro de Alimentos, um evento virtual a partir das 19h. Com a participação de profissionais vinculados a grandes empresas do ramo alimentício, o encontro será transmitido pelo canal da TV Uesb no YouTube.

