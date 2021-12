Fecomércio opta por cautela na reabertura

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-Ba), divulgou nota oficial, negando-se integrar a organização de movimento dos lojistas de Salvador, convocado para esta sexta, dia 19, às 7 horas.

Segundo o texto da nota, em sua íntegra, “desde o início da pandemia, a Fecomércio-Ba tem mantido o diálogo permanente e direto com os poderes públicos, especialmente a prefeitura de Salvador, reunindo-se semanalmente com o prefeito e os secretários”.

De acordo com a versão da instituição presidida pelo empresário lojista Carlos Andrade, a Federação já conseguiu diversos pleitos, como a abertura paulatina de alguns segmentos do comércio desde o dia primeiro de junho.

“A próxima etapa da luta”, diz a nota, “é trabalhar para o restabelecimento das atividades comerciais com a cautela e segurança que o movimento pede, sempre priorizando a preservação da vida”.

Desagrado - Já o Sindicato dos Lojistas do Estado da Bahia (Sindilojas), dirigido por Paulo Mota, tem manifestado o desagrado de seus afiliados em relação à estratégia do distanciamento, pois na avaliação dos empresários, “a população quer sair”.

Os lojistas têm se posicionado contrários aos repetidos anúncios de prorrogação de decretos de isolamento social, apesar de estarem cientes dos riscos de alastramento da pandemia.

Os números de quedas nas vendas podem doer mais que a morte de mil e poucas pessoas ao dia no país de maior número diário de óbitos no mundo, cuja multiplicação é tida como certa sem regras de controle de circulação de pessoas.

Estava muito ruim o Ministério da Educação (...) Esperamos que a gente possa ter no Ministério da Educação alguém de fato comprometido com a educação e com o futuro das nossas crianças

Reabertura interrompida

Os números relacionados à Covid-19 em Ilhéus tiveram um aumento significativo nas últimas 24 horas. O Boletim Epidemiológico, de quarta-feira confirmou 959 novos casos. O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) determinou que a prefeitura não avance nas fases seguintes de reabertura do comércio até o dia 30 deste mês, para que o impacto dos 14 dias de abertura gradual do setor possa ser avaliado. A quantidade de pessoas internadas em UTI’s subiu para 51 e dois novos óbitos foram registrados, totalizando 46 mortes causadas pela Covid-19. Com os 389 novos casos notificados, o total chega a 8.497 em Ilhéus. A justiça determinou, também, a regressão do funcionamento das atividades comerciais, a depender do estágio de contaminação.

TCM pune prefeito

O prefeito do município de Barreiras, João Barbosa de Souza Sobrinho, foi punido ontem pelo TCM por irregularidades na contratação de empresa para o fornecimento de material para iluminação pública, ao longo do exercício de 2019. O relator do processo, conselheiro Francisco Netto, também determinou a formulação de representação ao MP-BA para que seja apurada a prática de ato de improbidade administrativa. O prefeito foi multado no valor de R$ 10 mil. De acordo com a relatoria, na contratação, no valor de R$ 3.970.448,46, houve ausência de competitividade em razão da desclassificação de quatro outras empresas participantes – em desacordo com a Lei Federal nº 8.666/93.

