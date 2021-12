Fecomércio combate a fome no Natal

Trabalhar para reduzir a fome de brasileiros socialmente excluídos já rendeu três toneladas de alimentos não-perecíveis, em ação da Campanha Natal Solidário do Sistema Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio).

A campanha tem como tema ‘Fazer o bem é bom D+’ e também arrecada roupas e brinquedos, em bom estado, além dos alimentos destinados a mais de 100 instituições de caridade.

Desenvolvida em parceria com o ‘Natal sem fome’, do projeto Ação Cidadania, e a Arena Itaipava Fonte Nova, os alimentos recebidos foram trocados por ingressos para o jogo entre os times femininos do Bahia e do Juventude, pelo campeonato baiano.

As doações foram encaminhadas por outro programa, o Mesa Brasil, do Sesc Bahia, responsável por fazer os alimentos chegaram às instituições beneficiadas pelo Natal Solidário.

São crianças e idosos de todas as regiões da Bahia com chances de alimentar-se durante o período dos panetones, chesters e champanhes de quem tem condições de consumir produtos típicos da ceia natalina.

Parceria – Nesta quinta-feira, 5, a campanha continua tendo o futebol como melhor parceiro. Os alimentos serão recebidos em oito portões de acesso da Arena Fonte Nova para os torcedores de Bahia x Vasco, pela Série A do Campeonato Brasileiro, que já se aproxima de seu desfecho.

O Brasil havia saído do mapa da fome, mas nem deu muito tempo de comemorar, pois com as mudanças na economia, grande parte dos brasileiros, incluindo crianças, voltaram a sentir as dores do estômago vazio.

Ufba em acolhimento

Um grupo de professoras e servidoras da Ufba está iniciando a organização de um Programa de Acolhimento Humanitário para refugiados e migrantes na Bahia, que objetiva promover a integração da população migrante e refugiada na Bahia através da articulação de uma rede institucional formada pelas universidades públicas (estadual e federal), atuando na defesa dos direitos humanos, na promoção de políticas públicas e na fiscalização e combate ao trabalho em situação de escravidão. A equipe realizará uma reunião pública dia 09/12 às 14hs na sala 202 do PAF IV (Campus Ondina) para apresentação do programa e para identificar interessados em integrar a equipe de trabalho no desenvolvimento do projeto. Inscrições podem ser feitas pelo site: https://abre.ai/acolher

Baianos no PSB

A Bahia demonstra estar com prestígio com a Direção Nacional do PSB. No congresso do partido, realizado no Rio de Janeiro, a deputada federal e presidente estadual da legenda, Lídice da Mata, esteve entre as palestras mais concorridas do evento. A palestra de Lídice abordou a importância da presença feminina na política e destacou que a participação das mulheres no legislativo são fundamentais para a redução da violência e a garantia de direitos, bem como de cumprimento de leis de igualdade de gênero. A deputada baiana lembrou ainda que a presença feminina nos espaços de poder são inferiores a 15% no Brasil, colocando o país atrás de países como Iraque e Afeganistão.

Já o ex-deputado Domingos Leonelli foi um dos articuladores do documento de autorreforma do partido, que pretende construir um diagnóstico sobre a crise do sistema político e fazer propostas para o país. O texto foi analisado por grupos temáticos, que ao final apresentaram suas propostas. Uma comissão irá adaptá-las ao documento que será colocado em consulta pública durante o ano que vem.

Comércio de Ilhéus em festa

A Associação Comercial e Industrial de Ilhéus (ACII) abriu as portas de seu salão nobre para a celebração dos 30 anos do Sindicato do Comércio Varejistas de Ilhéus.

– O sindicato faz o possível para promover um comércio e melhor, com condições de alavancar as vendas. Através dessa economia, podemos engrandecer a cidade, declarou o presidente do sindicato, Antônio Augusto Costa.

O presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade, o vice-presidente, Kelsor Fernandes, e o diretor do Sesc Bahia, José Carlos Boulhosa, participaram da solenidade de comemoração dos 30 anos, junto ao prefeito de cidade, Mário Alexandre.

