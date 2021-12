Fazenda digital passa por aprimoramentos

O cidadão acostumado a visitar virtualmente a Secretaria Municipal da Fazenda terá uma agradável surpresa, em seu próximo acesso ao site da instituição, ao tomar conhecimento do novo desenho e aprimoramento dos serviços prestados.

O endereço www.sefaz.salvador.ba.gov.br oferece, agora, um ambiente otimizado, com a oferta de serviços para contribuintes, preferencialmente em casa, como forma de ajudar a conter o coronavírus, mas também em seus trabalhos, se não puderem evitar sair.

Para estabelecer como critério das mudanças, a melhor serventia aos contribuintes, exercitando a força da empatia – colocar-se no lugar do outro –, o site da Fazenda de Salvador oferece, logo à vista, os serviços mais procurados.

– Além dos investimentos diretos feitos durante a pandemia, com R$ 65 milhões por mês oriundos de recursos de arrecadação, a orientação é para que o nosso pessoal não meça esforços para atender os contribuintes com o máximo de agilidade, transparência e presteza – disse a secretária da Fazenda de Salvador, Giovanna Victer.

São eles, pela ordem, segunda via de IPTU ou TFF, certidão negativa de débitos e emissão de alvarás, seguindo-se outros, não tão acessados, mas igualmente importantes para o exercício pleno da cidadania.

O internauta soteropolitano encontra à vista, também, o link para o Pague Fácil, ferramenta web criada como forma de facilitar ao contribuinte com mais de um débito conseguir pagar por um só documento de arrecadação municipal (DAM).

Também é a condição empática, capaz de gerar o poder de perceber o impacto das restrições impostas pela pandemia, daí a maior facilidade, na nova home, de o cidadão encontrar o link do Certidão de Inventário em formulário online autoexplicativo.

“Os remédios políticos

no Parlamento são

conhecidos e são todos

amargos. Alguns, fatais.

Muitas vezes são

aplicados quando a

espiral de erros de

avaliação se torna uma

escala geométrica

incontrolável”

Arthur Lira, presidente da Câmara, em discurso em plenário após reunião com Bolsonaro sobre a Covid-19

Servidores no PMI

O vereador Marcelo Maia (PMN) apresentou ontem à Câmara Municipal de Salvador o Projeto de Indicação nº 155/2021, que visa incluir no grupo prioritário do Programa Municipal de Imunização (PMI) os servidores públicos e terceirizados dos órgãos municipais que atuam presencialmente e no apoio da operação de monitoramento do cumprimento das medidas restritivas de enfrentamento à Covid-19.

– Nossos servidores estão desenvolvendo suas atividades com excelência, deixando nossa capital em destaque nacional no enfrentamento à pandemia, mesmo estando com suas vidas em condições vulneráveis à infecção. Por este motivo, acredito e defendo ser justa a inclusão de todos neste grupo prioritário de vacinação – diz o vereador.

Direitos Humanos

Com o objetivo de ampliar as vozes das lutadoras e lutadores pelos Direitos Humanos na Bahia, o Centro de Comunicação Democracia e Cidadania da Universidade Federal da Bahia (CCDC-Ufba) lança hoje o webdoc “Humanos por Direitos”. Em cinco episódios, as lideranças cacique Ramon Tupinambá, Mirian Fonseca, Niltinho Lopes, Maria de Fátima Freitas e Sellena Ramos contam parte de suas lutas na defesa da juventude negra, pessoas trans, democratização da comunicação, povos e comunidades tradicionais. O lançamento acontece hoje no perfil do Instagram do CCDC – instagram.com/ccdcufba – às 18h.

Direito do agro em debate

Os interessados em direito do agro tem encontro marcado no dia 31 de março, quinta-feira, quando se realiza o congresso brasileiro desta especialidade, com transmissão pelo YouTube. O encontro virtual vai tratar de desafios jurídicos regulatórios dos sistemas agroindustriais, a partir do debate para encontrarem os especialistas as soluções mais prováveis a fim de contribuir com o desenvolvimento sustentável.

A perspectiva de uma maior competitividade global também está presente no congresso, distribuído em quatro painéis.

Quem inscrever-se poderá acompanhar o debate sobre reformas, tema do primeiro painel, com o objetivo de atualizar os participantes sobre a pauta do Congresso nacional. Já o segundo painel vai tratar de sustentabilidade e segurança alimentar, tomando como destaque, a conduzir o debate, a questão dos impactos na pauta das exportações.

A programação completa e a inscrição pode ser feita no endereço www.congressodireitoagro.com.br.

