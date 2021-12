Fátima diz que sentirá saudades dos baianos

Num bate-papo com a repórter Patrícia França, pouco antes de embarcar para Brasília, com o marido, logo após a transmissão do governo a Rui Costa, Fátima Mendonça, que durante oito anos imperou como primeira dama da Bahia, diz que vai sentir saudades do povo e acha que se dará bem com os militares, já que o marido, Jaques Wagner, assumiu 'por vontade própria' o Ministério da Defesa, Veja:

Vai sentir saudade de estar no Poder?



- Eu acho que não, vou sentir saudade do povo da Bahia, do calor humano, mais eu não vou me afastar porque ele vai trabalhar em Brasília e vai morar na Bahia.

Já se mudou do Palácio de Ondina?

- Já, já, já está ótimo. Já estou morando lá (Corredor da Vitória). O natal foi no Palácio de Ondina com o pessoal todo lá, mas depois do Natal a gente foi de vez para a nova casa.

Resume, em uma frase, a sua experiência de oito anos acompanhando o governador?

- É nunca deixar de ser você, manter a sua verdade acima de tudo, e fazer o certo para quem precisa.

Lá em Brasília você vai conviver com os militares. Vai manter a sua irreverência?

- Acho que sim, se precisar, tem que ser. Mas eles são amigos, acho que me dou bem com todo mundo, porque a gente tem que ser amigo (sincero), mesmo, para fazer direito.



O último ninho

Nos últimos quatro anos de Lula e nos primeiros quatro de Dilma o PCdoB fez do Esporte o seu ninho na era petista. Assim, era Orlando Silva, primeiro, depois Aldo Rebelo lá, Nilton Vasconcelos cá na Bahia. Agora, no plano federal, o PRB tomou o espaço e está fazendo os alinhamentos por todo o Brasil.

Como na Bahia o PRB apoiou Paulo Souto dizendo que precisava 'alternar', não houve alternância e o partido acabou ficando a ver navios e o PCdoB manteve o ninho.

Dívida de honra - Aliás, só para pontuar, a gestão do PCdoB na Bahia ficou com uma imensa dívida com o esporte.

A derrubada da Fonte Nova para fazer a Arena da Copa levou junto a única piscina olímpica da Bahia, com a promessa de que uma nova seria construída no Bonocô.

Até hoje Salvador espera a nova piscina.



Ajuste baiano

Manoel Vitório, o secretário da Fazenda da Bahia, saiu bem na fita em reportagem de página publicada pelo jornal Valor Econômico sob o título Governadores buscam ajuste fiscal com cortes de cargos e secretarias.

O texto destaca que três estados, Paraná, Sergipe e Bahia, se anteciparam ainda em 2014, com projetos, no caso baiano, o da reforma administrativa, que atingiram as metas preventivas para evitar o sufoco financeiro.

Vitório ressalta que o foco da reforma não foi bem financeiro e sim a eficácia da máquina. No frigir dos ovos, deu no mesmo.

Conexão universitária

A bancada baiana em Brasília (39 deputados federais e três senadores) aprovou emenda no orçamento de 2015, proposta pelo consórcio de instituições de ensino superior públicas da Bahia (IFs e universidades), de 60 milhões destinada à implantação da Rede Bahia de Alta Velocidade (Rebav). O projeto cria um anel de fibra ótica que integra o eixo da BR-101, a Bacia do São Francisco via Chesf e a calha da Fiol conectando todos os campi, parques tecnológicos (Tecnovia e Ceplac) e colégios universitários numa rede digital.

É o pulo do gato acadêmico.

Questão suprapa - Como a Rebav se trata de prioridade política suprapartidária, e uma das metas do governo de Rui Costa é correr atrás de dinheiro, vai emplacar fácil.

UFSB na ponta

Aliás, na ponta das discussões do Rebav está Naomar Almeida, ex-reitor da UFBa e atual reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), que vai de vento em popa: a primeira leva de 800 alunos já estuda nos campis de Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas e em mais oito colégios universitários há mais de quatro meses sob a batuta de um grupo de professores que reúne 88 doutores, algo inédito em universidades interiorizadas.

Naomar diz que o apoio de prefeituras e empresas como a Veracel, Suzano e Valec tem sido decisivo para o sucesso da UFSB.

POUCAS & BOAS

Já se viu muitos tipos de acidentes em praias que levam as vítimas para os hospitais, de afogamento, passando por ataques de tubarões, a raios, mas D. Célia Maria Ferreira de 56 anos, em Madre de Deus, fez a diferença: foi vítima de um côco que lhe acertou a cabeça. O risco nos coqueirais é grande e a pancada violenta, mas o fato é raro.

Blogs dos quatro cantos da Chapada Diamantina estão denunciando que uma empresa que explorou quartzito na Serra da Gurgalha, em Morro do Chapéu, danificou um dos sítios rupestres mais importantes da sub-bacia do rio Salitre na Bacia do São Francisco. Figuras pré-históricas gravadas nas pedras foram literalmente dilaceradas.

Jequié começou 2015 de luto. O empresário Vitor Stock, filho dos donos da rádio Jequié FM, Jorge e Vilma Stock, morreu quando fazia um voou de parapente na zona do Castanhão e Jibóia, zona rural do município.

Ibirataia, um dos últimos municípios que Jaques Wagner visitou, é um caso atípico na Bahia: enquanto grande parte dos prefeitos demitiu, atrasou salários, o 13º e chorou as angústias do dinheiro pouco, o prefeito Marcos Aurélio (PP) esnobou: pagou tudo em dia e na dobrada do ano ainda adiantou um terço das férias para o pessoal da educação, o que antes ele fazia entre janeiro e fevereiro. É exceção da regra.

Quem passou pela Emtur na época de Imbassahy e depois migrou para Itaparica foi Eliana Dumet e não Sonia Fontes, como divulgamos sábado. Em verdade Sônia, hoje prefeiturável em Alagoinhas foi deputada estadual após ter sido presidente da Conder.

Maria Quitéria (PSB), prefeita de Cardeal da Silva, que disputa a reeleição para a presidência da UPB contra Ricardo Machado (PT), de Santo Amaro, ganhou um apoio expressivo: o de ACM Neto. Ricardo espera contar com apoio de Rui Costa, de quem é amigo, mas Quitéria é do partido de Lídice e apoiou Rui. Aí, o governador fica neutro.

Colaborou: Patrícia França

