Fantasmas rondam a máquina do governo

No recadastramento feito com os servidores do estado pela Secretaria da Administração (Saeb), de um universo de 124 mil, 276 não se apresentaram e foram rifados desde abril, mas agora apareceu uma outra situação: 133 simplesmente não foram reconhecidos.

Ou melhor, os chefes dos setores que eles disseram trabalhar não sabe quem são.

Das duas uma: ou erraram os lugares em que trabalham ou são fantasmas.

O secretário Edelvino Góes deu prazo até terça para eles se apresentarem, usando inclusive os e-mails que eles declararam.

Foram comunicados, vírgula. Se é que os tais e-mails não são fantasmas também.

Legado da Copa

A OAB-BA foi ontem ao Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Ufba debater sobre a gestão da saúde coletiva no Brasil.

Lá, a comunidade científica foi unânime: chikungunya, zika e síndrome de Guillain-Barré, os vírus que hoje atazanam a vida do povo, são legados da Copa.

Vieram da África e da Europa.

E depois ficam alguns dizendo que só restou a Fonte Nova. Estão por fora.

Azar de Dilma

Augusto Nardes, conselheiro do TCU e relator das contas do governo federal de 2014, diz que Dilma enfrenta situação única.

Um grupo de técnicos do TCU foi à França treinar e aprendeu novas técnicas:

- Muitos governantes já cometeram as mesmas irregularidades, mas agora está bem mais fácil detectá-las.

É a tal história, urubu quando está de azar, o de baixo faz no de cima.

Missão PR

O ministro Antônio Carlos Rodrigues (Transportes) vem a Salvador hoje anunciar um pacote de obras, como a recuperação da BR-116 no trecho que liga Tucano a Pernambuco. Já o trecho Feira a Serrinha caiu no corte do contingenciamento.

Também vai à Fieb conversar com os empresários sobre o Programa de Investimento em Logística (PIL).

Mas a missão principal é a festa do PR, à noite, no Espaço Unique.

O retorno

João Henrique voltou a circular por Salvador. Diz que a ideia de se candidatar a prefeito de Feira de Santana, até porque o irmão, o ex-deputado Sérgio Carneiro, é secretário do prefeito Zé Ronaldo (DEM), mas em Salvador ele admite topar a parada.

Tem quatro contas rejeitadas pelo TCM, mas ele diz que a questão é contornável:

- Em nenhum dos casos se prova que eu cometi atos de improbidade administrativa.

No limite

Porto Seguro, um dos maiores destinos turísticos do Brasil, está mal de saúde. Quem procurou atendimento no Hospital Luís Eduardo Magalhães ontem se deparou com o cartaz: Só atendemos casos graves.

Os motivos: superlotação, falta de leitos, número reduzido de médicos.

Um tanto pior — E a situação pode piorar. Funcionários sinalizaram para a possibilidade de greve, que pode começar hoje. A razão é o não cumprimento de um acordo. O hospital é administrado pela Monte Tabor (São Rafael) e não pagou os salários de parte dos funcionários.

A Sesab diz que os repasses foram feitos em dia e tenta intermediar as negociações para que não haja paralisação.

Buscando saída

Está marcado para segunda (14h), no Fiesta, o fórum de discussões do subfinanciamento do SUS na Bahia. Maurício Dias, presidente da Federação das Santas Casas, diz que é preciso encontrar uma saída para evitar a falência geral.

- A crise é crônica. Para se ter uma ideia, se fizermos uma média, o aumento nas faixas da tabela SUS de 1994 para cá é de 93%. No mesmo período, o INPC acumulado é de 412%. A luz aumentou mais de 950%. O transporte coletivo, 1.120%. Assim não dá.

Efeito Marivaldo

A agressão que o jornalista Marivaldo Filho, editor de política do site Bocão News, sofreu de PMs pode produzir resultados práticos, para além do episódio em si.

O diretório estadual do SDD vai entrar no STF com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) pedindo que se acabe com o crime de desacato, previsto pelo Código Penal Brasileiro.

Dirigentes do partido dizem que não cabe mais esse tipo de lei numa democracia.



POUCAS & BOAS

O prefeito de Alagoinhas, Paulo Cezar (PDT), vai receber amanhã da Fundação César Montes (10h30), no Hotel São Salvador, o título de destaque, como gestor. Entre os homenageados estão Augusto Aras, subprocurador da República, o juiz Gilberto Bahia, assessor do TJ, Henrique Neves, ministro do TSE, e Chico Neto, presidente do TCM.

O vereador Vado Malassombrado (DEM) apresentou projeto que cria o Dia da Música Gospel, com o detalhe: obriga que as escolas da rede municipal de Salvador adotem o gênero no ensino. É mais para a lista do besteirol do 'dia'.

Já temos dia dos pais, das mães, das vovós, do zelador, do humorista, do orgulho, dos animais, da parteira tradicional e do macarrão. Em Brasília, o paulista Jorge Mudalen (DEM) quer criar o Dia do Anão. E o gaúcho Danrley, ex-goleiro, o Dia do Vinho Brasileiro. Foi lá que Malassombrado se inspirou?

Embora os aliados de ACM Neto digam que o vereador Arnando Lessa (PT) foi um dos organizadores do protesto na Ladeira do Cacau, anteontem, ele nega: 'Eu organizei nada e nem fui contra inauguração alguma! E factoide!'.

Sobre o caso da jornalista Regina Ferreira, que procurou a Vitalmed com sangramento no nariz e a médica de prenome Vanessa disse que ela deveria ir a um serviço de emergência, a Vitalmed, por meio da assessoria, diz que situações como essas não se enquadram no seu padrão de qualidade e está apurando os fatos.

Colaborou: Biaggio Talento

