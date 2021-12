Família Vieira Lima é ouvida em outubro

Estão agendados para o dia 31 de outubro, às 16h, na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), os depoimentos do ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA) e do deputado federal Lúcio Vieira Lima na ação penal sobre os R$ 51 milhões encontrados em caixas e malas em apartamento de Salvador. A mãe deles, Marluce Vieira Lima, será ouvida na véspera, dia 30, às 16h30, na Justiça Federal da Bahia.

Os três e mais duas pessoas respondem desde maio deste ano pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Geddel está preso desde setembro do ano passado no presídio da Papuda, em Brasília, e a Polícia Federal afirma ter encontrado as digitais do ex-ministro no apartamento.

Andamento

Os interrogatórios marcam o fim da instrução da ação penal – significa que o processo está perto de ser julgado. Após os réus serem ouvidos, inicia-se a última etapa, a das alegações finais, nas quais o Ministério Público e os acusados apresentam uma posição final sobre todas as provas e depoimentos coletados. A partir daí o relator libera o caso para o revisor analisar e o julgamento é marcado na Segunda Turma. A expectativa é a de que isso aconteça no primeiro semestre de 2019.

Militares nas eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, até agora, o envio de militares das Forças Armadas para assegurar a garantia da votação e apuração (GVA) e o apoio logístico em 598 localidades de 13 estados brasileiros. Mais de 28 mil militares devem atuar nas eleições 2018. As solicitações de apoio das Forças Armadas são formuladas pelos Tribunais Regionais Eleitorais ao TSE.

“Estamos perto do maior número de municípios em situação de emergência já registrado na Bahia, que foi em 2012. Só que naquele ano as principais barragens estavam com boas reservas de água”

Fim da sofrência

Otimista diante do desempenho recente da companhia e dos indicadores relacionados às finanças da empresa – cujas ações subiram ontem cerca de 7%, superando R$ 300 bilhões em valor de mercado –, o presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, saiu-se com essa durante cerimônia de encerramento da maior feira de petróleo e gás do País:

– Não há mais sofrência.

Segundo ele, a estatal “se sente confortável” em operar em ambiente competitivo e com parcerias, depois de ter, apontou, arrumado a casa, privilegiado decisões colegiadas e focado na rentabilidade e retorno para os acionistas. Ontem também foi anunciado o pagamento para encerrar ações contra a estatal brasileira na Justiça norte-americana.

