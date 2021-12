Fadada ao fracasso, CPI morre antes de nascer

Nunca se esperou grandes coisas da CPI do Centro de Convenções. Os governistas diziam que nada de errado se tinha a apurar, e os oposicionistas culpavam os governos de Jaques Wagner pela falta de manutenção que teria resultado na queda.

Manda a praxe que quem pede a CPI, no caso a oposição, indica o relator. Os governistas não cederam, melou.

A oposição já não tinha chances de produzir fatos objetivos, até pela desvantagem da composição, três contra seis. Mas queria um palanque. Sem relatoria, tirou os seus três nomes, e a ideia foi arquivada.

Pela manhã, o deputado Zé Neto (PT), líder do governo, anunciou que instalaria a CPI às 15h, o mesmo horário em que o presidente da Casa, Ângelo Coronel (PSD), dava coletiva. Luciano Ribeiro (DEM) ironizou:

– Ele pode até pensar que temos cara de besta. Mas não somos bestas.

Em suma, ficou o palanque, mas sem CPI.

Rui e as delações

Na festa dos 10 anos da Bridgestone em Camaçari, ontem, Rui Costa, em conversa com jornalistas, falou sobre a citação do nome dele nas delações da Odebrecht como beneficiário de doações, via Itaipava.

– As doações estão todas declaradas. Sou o único candidato a governador que saiu com dívida de R$ 11 milhões da campanha que o partido ainda está tendo de pagar. No caso da Itaipava, ela financiou até mais Paulo Souto, pois na época ele liderava nas pesquisas e as empresas financiavam os que tinham chances de vitória.

Contraponto — Se Paulo Souto recebeu referências não lá tão boas de Rui, de Jaques Wagner as lembranças foram positivas.

Wagner lembrou que todo o trabalho para a instalação da fábrica foi de Souto.

Defesa do contribuinte

Os dirigentes das principais entidades empresariais da Bahia foram ontem ao presidente da Assembleia, Ângelo Coronel (PSD), entregar o projeto do Código de Defesa do Contribuinte, proposta deles. Carlos Andrade, da Fecomércio, sintetizou o pensamento do grupo dizendo das dificuldades que eles enfrentam:

– Sentimos o drama com a grande quantidade de lojas fechando.

Precedentes — Dez dos 27 estados brasileiros já têm legislação similar, inclusive dois nordestinos, Pernambuco e Ceará.

Aliás, a própria Câmara dos Deputados já discutiu várias propostas de legislação igual. Os empresários dizem que tal lei torna as relações entre as partes, pagantes (eles) e cobrador (o governo), mais respeitosas.

Coronel prometeu abraçar a ideia como de todos, independentemente de partidos.

O Cimatec avança

Desembarcou ontem em Salvador o professor Preston Mason, PhD, fundador do Elucida, instituição ligada à Universidade de Harvard.

Missão: começar a preparar as equipes do Cimatec, o cérebro científico da Fieb, para operar em análises de qualidade dos medicamentos que circulam nas farmácias do mercado brasileiro, especialmente os genéricos. Hoje ele começa a trabalhar.

O professor Roberto Badaró, PhD em imunologia, que pilota o projeto na Bahia, diz que o começo do projeto é agora:

– Já temos toda a estrutura pronta, nós e toda a equipe do Cimatec.

Nevan Manumara — Amanhã desembarca em Salvador outro craque com o mesmo objetivo, o professor Nevan Manumara, do MIT Tata Center, também PhD, mas em engenharia biomédica.

Segundo Badaró, que no Carnaval foi aos EUA junto com o presidente da Fieb, Ricardo Alban, e o diretor executivo, Leone Andrade, o feriadão do fim desta semana será bastante animado:

– Vamos trabalhar o tempo inteiro.

POUCAS & BOAS

A presidente do TJ-BA, Maria do Socorro Santiago, abre hoje (9h) o encontro da Rede Nacional de Governança da Justiça Estadual, que vai debater e trocar experiências de ações estratégicas do Judiciário para impulsionar na Justiça estadual o cumprimento de metas nacionais. O encontro vai até amanhã.

O projeto que ACM Neto mandou para a Câmara a fim de vender dois terrenos não é a área da Tancredo Neves e sim do fundo do Shopping da Bahia, o antigo Iguatemi, onde hoje funciona um estacionamento do próprio shopping. O da Tancredo já foi vendido. Erro nosso, nossas desculpas, portanto.

Colaborou: Joyce de Sousa

