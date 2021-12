Face e YouTube dançam na disputa em Juazeiro

O tempo em que todos atacam a todos pelas redes sociais, e ninguém se responsabiliza, parece estar chegando ao fim. O juiz José Carlos Rodrigues do Nascimento, de Juazeiro, determinou nesta terça, 13, a retirada em duas horas de postagens (textos e vídeos) do site Blog Bocão do Vale, replicadas no Face e no Youtube, ofensivas contra o prefeito Isaac Carvalho e ao candidato por ele apoiado, Paulo Bonfim, ambos do PCdoB.



O detalhe da história: é a primeira vez que isso acontece na Bahia numa campanha eleitoral envolvendo o Face e o YouTube.

O advogado do caso foi Luiz Viana Queiroz (também presidente da OAB-BA).

Boca livre



Fervoroso defensor da fracassada tentativa de emplacar Juca Ferreira (ex-ministro da Cultura) como candidato a prefeito de Salvador pelo PT, o deputado Jorge Solla (PT) tornou-se ontem o único baiano a integrar a CPI da Lei Rouanet e já tem um foco bastante definido: defender Juca.



A Operação Boca Livre, da PF, verificou fraudes de R$ 180 milhões na Rouanet concedidos a grupos corporativos, shows com artistas famosos em festas privadas para grandes empresas, livros institucionais e até mesmo uma festa de casamento.

Engavetamento - Solla diz que a investigação é necessária, e ressalva:



- Usaram a Lei Rouanet para atacar os artistas que se posicionaram contra o golpe. O juiz Moro foi fuçar e descobriu que nenhum recebeu incentivo algum. Na verdade os beneficiários são a Rede Globo, que levou mais de R$ 7,5 milhões, e fundações ligadas a bancos. Aí de repente essa investigação deixou de interessar, foi engavetada.

'E aí eu culpo o governo hoje, não porque o governo tenha feito nada para me cassar, mas quando o governo patrocinou a candidatura do presidente que se elegeu em acordo com o PT, de uma certa forma, aderiu à agenda da minha cassação'

Eduardo Cunha, culpando o governo após a cassação.

Sucesso tardio

O empréstimo de US$ 11,5 milhões que o prefeito de Alagoinhas, Paulo César (PDT), tanto tentou junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) só agora, já no fim do mandato, se viabiliza, com uma força da senadora Lídice da Matta (PSB). O prazo venceu em maio e, ontem, o plenário do Senado aprovou a reabertura dele.

Ou seja, a bolada ficará para o sucessor de Paulo César, que ele quer que seja a ex-deputada Sonia Fontes (PSB). Ela duela com Joaquim Neto e Joseildo Ramos.

Ceasinha literária

O lançamento triplo de livros, que os escritores Ruy Espinheira Filho e Carlos Barbosa farão de quinta, 15, (a partir das 17h) num restaurante da Ceasinha do Rio Vermelho, pode estar inaugurando um tempo novo nos lançamentos literários de Salvador.



O xis da questão: as livrarias Cultura e Saraiva dos shoppings da capital baiana cobram 50% do preço de capa só para ceder o espaço, enquanto na Ceasinha, local de grande fluxo popular, é tudo 0800.



A premonição de que o local tem futuro venturoso nesse campo é de Florisvaldo Mattos, jornalista e também escritor.

POUCAS & BOAS

Gustavo Sales (PSL), filho do ex-vereador Silvoney Sales, candidato a vereador em Salvador, foi no Cartório do 2º Ofício e registrou uma declaração pública: se ganhar, vai doar metade dos vencimentos para instituições filantrópicas. Diz ser o primeiro e único. Se colar.

Cinco anos após ter pendurado as chuteiras, Marcelo Ramos, ex-jogador do Bahia, está tentando jogar noutro campo, o da política. É candidato a vereador em Salvador pelo PSB. Em Minas, jogou pelo Cruzeiro e tem mais popularidade lá do que cá. Mas prefere a terra dele, que é cá.

Dois escritores da língua francesa vão agitar a Aliança Francesa de Salvador. Nesta quarta (18h30), a escritora francesa Nargesse Bibimoune fará bate-papo sobre as questões humanitárias. E sexta (18h30) o escritor e jornalista suíço Jean-Jacques Fontaine lança o livro Rio de Janeiro e os Jogos Olímpicos, uma cidade reinventada.

Rui Costa anunciou ontem no Face um novo aplicativo criado pelo governo, o SAC Mobile. O software para celulares, notebooks e similares vai permitir o acesso dos usuários ao Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) em todo o estado.

