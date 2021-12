Façam suas apostas 2: Temer escapa de Janot?

Temer escapou da pressão pela renúncia após vazamento da gravação de sua conversa com o empresário Joesley Batista.

Algumas semanas depois, Temer escapa, ileso, do temido julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, ainda que com tantas revelações contundentes sobre propina e caixa 2 – “Santo” Gilmar Mendes!

Agora, façam suas novas apostas: Temer escapará de Rodrigo Janot?

A conferir.

Centro de Convenções

O trade turístico vive expectativa esse mês. O secretário de turismo do estado, José Alves, prometeu que até a fogueira, ou seja, até o São João, estaria anunciando os investidores para o novo Centro de Convenções, assim como a localização definitiva.

– Estamos torcendo para que seja no mesmo local. Após investimento de diversos empreendimentos no entorno, de milhões, seria um desastre para os empresários – diz Glicério Lemos, presidente da ABIH.

Deputados & São João

No ritmo do arrasta-pé, deputados e funcionários da Assembleia Legislativa vão dançar no estacionamento da Casa na próxima quarta. Diz que a festa é bancada pela Associação dos Funcionários e vai ter de tudo: licor, pé-de-serra, comes.

O presidente Ângelo Coronel já prometeu dançar forró com a esposa, dona Eleusa, que, aliás, está par e passo com ele no mandato também. Depois, deputados correm para o interior para mostrar a cara às bases eleitorais. Por enquanto só a cara, porque emendas, ainda nada. Só em julho.

Neto tem pressa

Após o lançamento geral do Salvador 360, foco do segundo mandato do prefeito ACM Neto, o secretário Guilherme Bellintani apresenta na quarta, às 10h, na Fieb, um dos braços mais importantes do projeto, o Salvador Negócios - que é o que mexe no bolso no empresário e da população, vez que promete gerar emprego e renda.

Disputa – Duas leituras, feita por políticos, sobre a pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná semana passada dando ampla vantagem de Neto sobre Rui. Da situação: "É, no mínimo, estranho esse resultado, sem paralelo com o que se vê nos municípios". Da oposição: "No interior, esquecem que Neto tem imagem consagrada de bom prefeito da capital e um legado imenso do avô".

