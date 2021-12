Extinção do TCM gera rebuliço entre políticos

A determinação do presidente da Assembleia de propor um projeto de lei que incorpora o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), como já acontece em 24 dos 27 estados, foi o assunto do dia nos meios políticos.

Se a pretensão for levada a cabo mesmo, como se diz, dentro de seis meses a fatura estaria liquidada, o que aduba vasto ti-ti-ti em torno do assunto.

Embora Marcelo Nilo evoque a redução de gastos, no embalo da crise, fora da Assembleia o argumento não cola. A redução seria pífia, já que o TCE teria que ampliar sua estrutura. Mas entre os deputados, e aí está o xis da questão, há muitos interessados, como uma espécie de vingança. Eles são habituais 'defensores' de prefeitos empepinados e muitas vezes não são atendidos.

Caso aconteça, os atuais conselheiros ficariam 'em disponibilidade' até chegar o tempo de se aposentarem, mas aí aconteceria o mais retumbante: o conselheiro Mário Negromonte, que está implicado na Lava Jato, perderia a imunidade. Ou seja, iria direto para Curitiba, para a cadeia.

Seja como for, o rolo está formado.

Exceções da regra - Rio de Janeiro e São Paulo têm tribunais de contas municipais apenas para as capitais. São casos únicos. E apenas Bahia, Ceará e Goiás têm tribunais de contas de municípios.

Nos demais estados só há os tribunais estaduais, que atendem aos municípios.

Opção temerária

Quem está muito chateado com a rejeição de contas por causa de gastos com pessoal é o prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro (PP):

- As receitas só fazem cair, e a Lei de Responsabilidade Fiscal só olha para as despesas, não consideram a receita. Eleger-se prefeito virou algo temerário.

- Eu não vou demitir gente com mais de 60 anos, faltando pouco tempo para se aposentar. Seria desumano.

Chocolate - E por falar em Jabes, ele embarca hoje, junto com o secretário Nelson Pelegrino (Turismo), para a França.

Vão ver o Salão do Chocolate de Paris., onde Ilhéus tem presença forte.

Sem crocodilagem

O tatuador MarciopunktattooPunktattooe (o nome é esse mesmo, como ele quer) e o site Foto&Grafia vão deflagrar dia 8 em Feira de Santana, com muita festa, a campanha Deixem de Crocodilagem. O propósito: defender a construção de uma proteção em torno da Lagoa Grande para impedir que os jacarés que moram lá sejam retirados.

Messias Gonzaga, coordenador do Inema, diz que por ora está descartada a retirada dos animais, mas quer a proteção com tapumes.

O caso - A Lagoa Grande, numa área central de Feira, está sendo urbanizada, obra de R$ 21,6 milhões. Com a retirada do mato que havia no entorno, os jacarés apareceram. A polêmica se acendeu. Biólogos dizem que o local não é habitat deles. Mas grande parte da população defende a permanência.

Jacarés da Lagoa Grande, em Feira, viraram atração turística (Foto: Luiz Tito | Ag. A TARDE)

"Como vamos agora derrubar esse estatuto e permitir que até criminosos tenham legitimamente armas? Isto é um escândalo!"

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, condenando o projeto que flexibiliza o Estatuto do Desarmamento, em tramitação na Câmara.

Casa de Glauber

O prefeito de Vitória da Conquista, Guilherme Menezes (PT), abriu negociações com a família de Glauber Rocha.

A ideia: adquirir a casa em que o cineasta nasceu e morou em Conquista para transformá-la num memorial, inclusive transferindo para lá todo o acervo dele.

O imóvel está avaliado em R$ 2,5 milhões. Guilherme quer alienar alguns terrenos do município para fazer a troca.

As negociações estão fluindo.

No Sinpojud

Não é só a OAB e o TJ que vivem dias de movimentação por conta das eleições das suas diretorias. O Sinpojud, o Sindicato dos Serventuários da Justiça, também.

Hoje (9h), Adelson Costa lança no fórum de Itabuna a chapa encabeçada por ele para enfrentar a presidente Maria José Silva, a Zezé, no posto há mais de 20 anos.

No TCE

O TCE também vai ter eleição para a presidência em dezembro. Só votam os sete conselheiros, mas ontem, como sempre faz, o Sindicato dos Servidores do TCE (SinTCE) fez uma eleição simulada entre os servidores.

O atual presidente e candidato à reeleição, Inaldo Paixão, goleou. Teve 211 (73%) dos 290 votos da casa. Em segundo ficou Antônio Honorato (9%) e em terceiro Carolina Costa (8%).

Epigrama da Zelotes

Em nova fase da Operação Zelotes, a PF fez busca e apreensão em empresa do filho de Lula e no restaurante da filha do ex-ministro Gilberto Carvalho. Atento, o escritor Antonio Lins disparou mais um dos seus epigramas:

Em um governo sinistro

Só a justiça é prudente,

Não Escapa nem ministro

E filho de presidente.

POUCAS & BOAS

- Dora Kramer publicou no jornal O Estadão que nas anotações de Marcelo Odebrecht em poder da Lava Jato há pagamento para o exterior em código cujo nome é 'Feira'. Agitou Feira de Santana. Todo mundo quer saber quem é o feirense.

- A entrada do ex-deputado Maurício Trindade no PMDB está criando grande expectativa na legenda. Candidato a vereador, a esperança é a de que ele se torne um grande puxador de votos.

- Em 2012, o PMDB elegeu apenas três vereadores em Salvador: Alfredo Mangueira, Pedro Godinho e Pedrinho Pepê. A pretensão para as eleições do próximo ano é dobrar a bancada, no mínimo.

- O primeiro volume de Leonel Brizola, uma biografia política, livro escrito por Hari Alexandre Brust e Nilton Nascimento, será lançado hoje (16h30) na Assembleia. Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, faz a apresentação.

- O PSOL realiza neste fim de semana o seu 5º congresso estadual, que vai eleger a nova direção do partido no estado. O encontro será aberto amanhã (19h) no Hotel Sol Barra, no Porto da Barra.

- Aliás, o PSOL está prometendo produzir uma novidade para as eleições de 2016. O Congresso vai discutir a possibilidade de lançar o primeiro candidato transexual a prefeito, em Alagoinhas.

- O site Bahia na Política, de Feira de Santana, está na cola do vereador Isaías de Diogo (PPS). Ele também é agente de saúde e vem recebendo o vale-transporte, benefício dado ao trabalhador para se deslocar de casa para o trabalho. Ele ganha R$ 15 mil como vereador e tem carro.

Colaboraram: Joyce de Sousa e Luiz Tito, de Feira

