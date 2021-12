Expulsão de Aécio, gás na briga entre tucanos

A briga entre os tucanos promete esquentar nos próximos dias. Um dos integrantes do Conselho de Ética do PSDB diz estar pronto para pedir a expulsão do senador mineiro Aécio Neves, acusado pela ala que defende o rompimento com Temer de estar apenas pensando em salvar a própria pele, levando o partido, e com ele os seus projetos presidenciais, para o buraco.

Nesta segunda, 13, Bruno Araújo, ministro das Cidades, pediu demissão, o que fragilizou ainda mais, do ponto de vista partidário, a posição dos ministros que restam: Aloysio Nunes (Relações Exteriores) e os baianos Antônio Imbassahy (Governo) e Luislinda Valois (Direitos Humanos).

Se a briga com Aécio vai esquentar, como ficam eles? Luislinda fica órfã, e Imbassahy agora está mais na conta de Temer.

Destravando a Bamin

Uma audiência entre dirigentes da Eurasian Resources Group (ERG), Alexander Machkevith e Alijan Ibragimov, e o presidente Michel Temer, realizada ontem em Brasília, deve destravar investimentos da ordem de US$ 2,5 bilhões previstos para o complexo mineral da Bamin, em Caetité, Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e Porto Sul.

O montante de recursos a serem investidos deve gerar 35 mil empregos diretos e indiretos no estado.

Aleluia, o padrinho - Curioso é que o projeto da Bamin, com a Fiol e o Porto Sul, foi idealizado e iniciado no governo de Lula, mas caiu nas graças do deputado José Carlos Aleluia (DEM). Ele articulou o encontro de ontem:

– Temer ouviu do líder do grupo controlador da Bamin que a companhia está pronta para investir no estado. Aguarda apenas o edital de licitação do governo federal.

Naufrágios programados

O governo publicou edital a ser aberto em 12 de dezembro para a contratação de serviços técnicos especializados para afundamento de navios na Baía de Todos-os-Santos, a fim de transformá-los em recifes artificiais para atrair o turismo de mergulho.

Os estudos preliminares feitos pela Secretaria de Turismo, em parceria com a Associação Bahiana de Mergulho, prevê o afundamento de quatro ou cinco navios. Estima-se que vai custar R$ 400 mil cada.

Um deles é o ferry Gal Gosta. A Wilson Sons, que opera o Porto de Salvador, também demonstrou interesse.

Salto adiante - Diz o secretário José Alves que será um grande avanço num segmento que hoje inexiste na Bahia:

– A Bahia um dia vai se orgulhar disso.

Canoa furada

Motivo de muitas queixas, inclusive dos nativos de Valença e cercanias, a cobrança de uma taxa de R$ 15 para quem quer entrar em Morro de São Paulo está judicializada.

O Ministério Público moveu uma ação de inconstitucionalidade contra a lei municipal na qual o prefeito de Cairu, Fernando Brito (PSD), se ancora para cobrar também, adiante, o acesso a Gamboa do Morro, à Ilha de Boipeba, ao povoado de Garapuá e também à sede do município, Cairu.

Aliás, a lei permite à prefeitura cobrar até R$ 20. O prefeito é que entendeu que R$ 15 estaria de bom tamanho.

Dose dupla - A ação do MP também se estendeu a Barra Grande, em Maraú. Lá, a cobrança para quem chega via atracadouro é R$ 10, mas pelo menos a prefeitura teve o cuidado de cadastrar e isentar nativos.

POUCAS & BOAS

Prefeitos vão fazer quarta da próxima semana a XXI Marcha a Brasília. Dizem esperar que tudo corra bem. Ano passado a marcha aconteceu justamente no dia em que estourou o escândalo com Temer e Joesley Batista, da JBS.

O programa de estágio do Terminal de Contêineres do Porto de Salvador foi destaque na edição nacional do Prêmio IEL de Estágio, realizado em Curitiba. Concorreu com outras 33 empresas de diferentes segmentos, arrebatando a terceira posição na categoria das grandes empresas.

Engenheiro aposentado da Coelba, o paraibano de Campina Grande José Anchieta Torreão de Sá recebe hoje (19h), na Câmara de Salvador, o título de Cidadão Soteropolitano. Ele vive na capital baiana há 48 anos e é mestre da União do Vegetal (UDV). A iniciativa da homenagem foi do vereador Hélio Ferreira (PCdoB).

Colaborou: Leandro Duarte, de Brasília

