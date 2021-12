Explosões de banco, o governo está perdendo

Em abril, a pequena Quijingue, no sertão de Tucano, assistiu a espetáculo nunca visto: na madrugada, bandidos explodiram a agência do Bradesco, única da cidade.

A agência seria reaberta dia 5 de junho, uma sexta-feira. Na madrugada, os bandidos tornaram a explodi-la. Até hoje a população está sem banco.

A agência do Banco do Brasil de Terra Nova, a única da cidade, já foi explodida quatro vezes, a penúltima em fevereiro. De lá para cá, recuperação do prédio. Anteontem, antes de ser reaberta, nova explosão. Lá, o povo que precisa de banco tem que ir a Santo Amaro, a 70 quilômetros, às vezes fretando carro. O sufoco continua.

Há vários casos de cidades com explosões repetidas, mas os de Quijingue e Terra Nova são emblemáticos: as agências foram explodidas antes de ser reinauguradas.

O governo diz que as estatísticas caíram, mas, por essas e outras, a sensação é a de que os bandidos têm sido mais eficazes, ao menos em matéria de carregar e usar explosivos.

Estatísticas — As estatísticas da SSP não batem com as do Sindicato dos Bancários.

Na SSP, de janeiro a junho houve 59 explosões de caixas; nos Bancários, 71.

Este mês já ocorreram mais sete, com o detalhe: a última de Terra Nova não conta.

Duelo mortal

Em plena epidemia de dengue, chikungunya, zika e Guillain-Barré, o Sindicato dos Servidores da Saúde decidiu decretar greve.

O pano de fundo é o corte da insalubridade. Sílvio Roberto, presidente do Sindsaúde, diz que o governo tem até segunda para apresentar a prometida contraproposta, quando será analisada em assembleia.

Já viu, né? Nesse duelo morre o povo.

Irmã Dulce agradece

Se o vidente Carlinhos de Apucarana vai acertar o turbilhão de previsões que fez no seu périplo por Salvador, são fatos a conferir, mas um ganho ele já proporcionou: postou nas redes sociais mostrando mil e 300 quilos de alimentos.

Foram doados às Obras de Irmã Dulce, por indicação do jornalista Valber Carvalho, que está escrevendo um livro sobre Irmã Dulce.

"Estamos vivendo um momento de ditadura absoluta. Ele faz o que quer. É uma esculhambação dizer que houve reforma política aqui. A gente não pode deixar ele ir à televisão para contar mentira. Temos que enfrentá-lo"

Jarbas Vasconcelos (PMDB), deputado pernambucano, atacando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, colega de partido, e fazendo coro com 17 deputados do PSB, PDT, PPS, PSOL e PROS na mesma direção.

Vai não vai

ACM Neto soltou nota ontem para dizer que as notícias sobre o rumo partidário que ele vai tomar são boatos. Segundo notícias veiculadas ontem no sul do país, ele teria desistido do PMDB para ficar onde está.

Neto diz que tem até setembro para decidir. Na prática, desmentiu que a conversa com o PMDB esteja sepultada, embora admita que ficar onde está é possível.

Conexão chinesa

João Leão, secretário do Planejamento, recebeu esta semana a visita dos chineses. Pauta: a ponte Salvador-Itaparica.

Os chineses estão interessadíssimos. Há quatro grupos envolvidos no projeto, entre eles o Gaosu Shandong, que projetou e construiu a maior ponte sobre mar do mundo, a Jiaozhou Bay (42 km).

Leão não quer marcar data, mas pretende lançar a PMI (proposta de manifestação de interesse) até o fim do ano.

Pendenga baiana — Rui Costa acompanha de perto todo o andamento da ponte, projeto no qual ele diz acreditar, mas o que mais vai exigir dele é o lado financeiro.

- Estamos atrás de uma solução de mercado, mas vai ter que ter dinheiro público.

Esse é o xis da questão, de onde tirar em tempos de vacas magras como agora.

Presentes indigestos

Zé Ronaldo (DEM), prefeito de Feira, faz aniversário amanhã. Ganhou do juiz Roque Ruy de Araújo, da 1ª Vara da Fazenda Pública de lá, dois presentes (antecipados) indigestos.

Quarta, o magistrado suspendeu o BRT, por falta de licença ambiental. E ontem, a licitação para a escolha da empresa que vai explorar a Zona Azul, por falhas no edital.

Isso é que é um infeliz aniversário.

Ardil cigano

A propósito de nota ontem publicada mostrando a ação dos ciganos no submundo da política, um colaborador conta que em Euclides da Cunha um empresário devia a ciganos. Ficava naquela do cigano ir e vir sem sucesso até o dia que levou o filho, uma criança. Conversa vai, conversa vem, tudo na mesma, o menino falou:

- Pai, acabe logo com esse negócio. Mata logo ele que eu tô com fome.

O dinheiro saiu no ato.

POUCAS & BOAS

Paula Lavigne, produtora e ex-mulher de Caetano Veloso, publicou foto no Instagram em que ele aparece de cueca no camarim do Montreux Jazz Festival ao lado de Carla Perez e Xanddy. Está bombando. Foi o assunto ontem.

A Fundação Lar Harmonia (Rua Paulo Jackson, Piatã) realiza amanhã mais um mutirão de cirurgias de glaucoma e catarata para residentes em Salvador. Interessados devem levar cartão do SUS, identidade e comprovante de residência.

O PSB reúne amanhã parlamentares e militantes no encontro sindical da legenda, na Faculdade Unopar (Iguatemi), a partir das 9h. Estarão lá a senadora Lídice da Mata e o deputado Bebeto Galvão.

O Hospital da Bahia divulgou boletim informando que o ex-governador João Durval saiu da Unidade de Terapia Semi-Intensiva para um apartamento. Ele, que se internou lá domingo com fratura no fêmur, está passando bem.

O deputado David Rios (PROS) apresentou projeto que institui na Bahia a Semana de Combate à Pedofilia. Deve ocorrer sempre em maio, porque no dia 18 do mesmo mês acontece o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (Acbeu) faz festa hoje no salão Oxalá do Centro de Convenções para celebrar a formatura da sua 135ª turma. A cerimônia será presidida por Jorge Calmon Filho, presidente do conselho.

*Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

