Explosão de agências prejudica 60 cidades

Pelo menos 60 municípios baianos tiveram o comércio prejudicado com a suspensão de serviços bancários devido ao fechamento de agências nos últimos dois anos, após serem explodidas em assaltos. Se os prejuízos para os bancos são difíceis de mensurar, imagine para a população destas cidades, que precisa se deslocar para outras vizinhas a fim de acessar os bancos. É ainda mais penoso para os idosos, que têm de viajar para receber seus benefícios.

As agências são fechadas no pós-explosão ou demoram meses e até anos para a reabertura. Mairi, por exemplo, está há um ano sem cobertura bancária. Fala o presidente do Sindicato dos Bancários, Augusto Vasconcelos, que já esteve com o governador Rui Costa, o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, e dirigentes dos bancos da Fenaban para tratar do assunto:

- Além da perda de oferta de crédito para as cidades, a pessoa tem que se deslocar até centenas de quilômetros, o que faz com que o comércio seja penalizado. O cidadão consome no município onde foi sacar e não em sua cidade de origem.

Recente lei aprovada no Senado teve como relator Otto Alencar e impõe aos bancos a obrigação de instalar dispositivos que inutilizam as cédulas em caso de eventual explosão. Uma proposta do deputado Davidson Magalhães será um novo reforço para a cidadania na luta contra os bandidos. As polícias rodoviárias federal e estadual poderão fazer convênios com as Forças Armadas, a quem compete reprimir o comércio ilegal de explosivos.

Especialização - O que vem chamando a atenção é a especialização das quadrilhas, que se dividem em esquadrões de fuga, aluguel de armas, fornecedores, entre outras subdivisões como forma de favorecer o êxito das ações criminosas.

Carta de governadores

Governadores da Bahia, Ceara´, Parai´ba, Pernambuco, Piaui´, Sergipe e Minas Gerais, integrantes da Sudene, divulgaram ontem carta aberta em que se posicionam sobre a greve nacional dos caminhoneiros.

O documento lista 11 pontos sobre o movimento e a grave crise de desabastecimento de combusti´veis que afeta o país, defendendo ser “absolutamente incompreensível que o Governo Federal autorize a Petrobras a adotar uma política de preços direcionada, unicamente, à obtenção de lucro e ao acúmulo de receitas”.

A carta também considera inaceitável a tentativa do Governo Federal de transferir para os Estados a responsabilidade pela solução de crise provocada, na visão dos governadores, pela União.

“A sociedade chegou a um grau de indignação em que ela quer a correção de rumos, por escândalos de toda ordem e deficiência no tocante aos serviços sociais que devem ser proporcionados”. Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), durante o Congresso Brasileiro de Magistrados, em Maceió (AL).

Leilão do Paço do Saldanha

A Comissão dos ex-funcionário do Liceu de Artes e Ofícios se mostra preocupada com o destino que será dado ao edifício colonial Paço do Saldanha, solar construído entre o fim do século XVII e princípio do XVIII, tombado como Patrimônio do Brasil pelo Ministério da Cultura desde 1938 e que no próximo dia 6 de junho vai pela segunda vez a leilão no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), com lance inicial de R$ 9,5 milhões.

Eles esperam que o Governo do Estado faça a arrematação do imóvel, incorporando definitivamente ao seu patrimônio o solar, que há quase 10 anos vem servindo de espaço físico de uma de suas secretarias.

Juvenal Evangelista, que representa os ex-funcionários, lembra que seguindo os fundamentos educacionais que sempre foram a marca do Liceu, o Solar do Saldanha foi reconstruído em 1988 pela Fundação Odebrecht para abrigar uma instituição de ensino moderna, passando a contar com ampla estrutura que inclui sala de reunião, biblioteca, salões para seminários, cine teatro, salas climatizadas, elevador, cozinha com refeitório e espaço para ampliação.

- O imóvel objeto do futuro leilão faz parte do acervo arquitetônico, paisagístico e histórico de Salvador e quem adquirir há de ter interesse em manter o Paço na perspectiva de seu patrimônio e também de ali se desenvolver projetos tão vitoriosos como os que já fizeram parte da história da instituição - torce Evangelista.

