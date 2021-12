Exército entra na briga para salvar Velho Chico

A 6ª Região Militar já está autorizada a iniciar os estudos para instalar nas bordas do Velho Chico o 1º Batalhão Hidroviário do São Francisco, que vai cuidar da revitalização do rio, hoje agonizante, e da nvegabilidade, o que inclui, além da fiscalização do tráfego, a drenagem dos trechos aterrados pela areia.

O secretário João Leão (Planejamento), também vice-governador, diz que só não está definido o local:

— Vai ficar num ponto central, entre a nascente e a foz, ali por Xique-Xique, Ibotirama, Bom Jesus da Lapa ou Barra. O ideal é Barra, porque fica exatamente no meio do caminho da parte navegável. Mas, como dizem que tudo eu quero levar para Barra, é bom deixar claro que quem vai decidir é o Exército.

Origens — Leão é nascido em Pernambuco (Recife), criado em Barra, mas projetou-se politicamente a partir de Lauro de Freitas.

Mais agressões — Para além das agressões ambientais tradicionais ao longo do São Francisco, há também a retirada de água em larga escala sem qualquer controle.

Geddel diz que quando foi ministro da Integração sobrevoou todo o rio.

E o que viu de gente tirando água para irrigação, do jeito que quer, não está em nenhum gibi. De lá para cá, nada mudou.

Luzes no oeste

A rica Luiz Eduardo Magalhães, um dos maiores PIBs per capita da Bahia, está mais alegre. O aeroporto acaba de ganhar iluminação na pista. Construído por um grupo de empresários, o equipamento, concluído em 2012, agora vai receber voos noturnos. O produtor Celito Missio reflete o sentimento comum:

— Isso vai facilitar muito para a gente. Antes, a gente tinha que sair cedo de Salvador, pois não podia chegar aqui depois que escurecesse. Esse tempo acabou.

Lá, jatinho particular é normal.

Adeus, Eurico

Eduardo Eurico, jornalista, coordenador de TV da Secretaria de Comunicação do governo baiano, nos deixou. Morreu na madrugada de ontem (causa não divulgada).

Evocando a frase de Oscar Niemeyer, a vida é assim, cada um dá o recado e vai embora. Ele está no time dos que deram o bom recado.

"A ideia de que uma pessoa armada está mais protegida é um equívoco. A ideia de que ter uma arma em casa torna a família mais segura é um erro grave"

Marina Silva, ex-senadora e fundadora da Rede, ao entrar na campanha contra a pretensão de se alterar o Estatuto do Desarmamento para permitir mais facilidade no acesso às armas.

"Eu não tenho falha nenhuma (...); Eu não tenho ativo"

Eduardo Cunha, presidente da Câmara, em entrevista, dizendo que ganhou dinheiro vendendo carne para o Zaire e que não tem contas na Suiça

Abalo baiano

O abalo sísmico suspeito de ter provocado o rompimento da barragem de mineração em Minas atingiu municípios baianos.

Em Iguaí, houve casas com paredes rachadas. Firmino Alves, Nova Canaã, Itororó e Ibicuí também sentiram o abalo.

Alto risco

O pessoal da região cacaueira se diz vítima de uma urucubaca que parece não ter fim. Após a tragédia da vassoura de bruxa, agora, quando todos vislumbram nova era com o implemento da indústria chocolateira baiana e o preço da arroba de cacau a R$ 150, vem outra praga: a bandidagem.

Fazendeiros da área entre Mutuípe e Serra Grande, em Valença, dizem que o simples fato de ir à fazenda virou atividade de alto risco.

O cenário é o mesmo, de ponta a ponta.

Nova praga — Aliás, em alguns pontos a situação é tão grave que os produtores tiveram que reformular hábitos.

Antes, colhiam o cacau e podiam deixar na roça por até 15 dias. Agora, estão sendo obrigados a colher e tirar imediatamente, reforçando a segurança, óbvio.

Com ressalvas

Sempre cauteloso quando fala sobre a situação financeira da Bahia, o secretário Manoel Vitório diz que vai tudo bem, com ressalvas:

— Estamos bem, se comparados com os demais. Mas ainda na linha de que todo cuidado é pouco.

Tal e qual está a prefeitura de Salvador, pelo menos com um alento: o pique de queda da arrecadação já não é como nos primeiros momentos da crise.

POUCAS & BOAS

Naomar Almeida, reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), entrega amanhã uma placa a Juvenal Maynart, superintendente da Ceplac até setembro último, responsável pela doação do terreno que gerou o Núcleo Agroflorestal da instituição de ensino.

A placa da homenagem diz: Obrigado por seu apoio, sua dedicação, entusiasmo e competência como líder que ajudou a tornar realidade este projeto-sonho por todos nós compartilhado!

A vereadora Ana Rita Tavares (PMB) foi a Brasília participar da primeira sessão da CPI dos Maus-tratos a Animais da Câmara de Deputados. Levou para lá a denúncia de extermínio de cães em Cansanção e a morte do cão Apolo, em junho, pelo tenente da PM Wilson Pedro dos Santos Júnior, em Teixeira de Freitas.

Um Cinema Chamado Saudade, livro de Geraldo da Costa Leal e Luís Leal Filho (in memoriam), será realançado amanhã (17h), na Assembleia. A obra conta a história das casas de cinema de Salvador. Na nova edição há introduções de André Setaro e João Carlos Teixeira Gomes.

Colaborou: Juliana Brito

POLÍTICA COM VATAPÁ

Doutor em fiapo

Nos seus áureos tempos, sempre que viajava, ACM carregava uma entourage, na ida e na volta. A corte rodeava o chefe apenas para bajular.

Lá um dia, ACM já pronto para embarcar, Santos Cruz, desembargador aposentado, diretor do Baneb, o alerta:

— Governador, o senhor não viu, mas tem um fiapo na sua gravata.

Rebuliço na corte, todo mundo atrás de uma tesourinha para cortar o fiapo. Até na sede da Infraero foram. Nada.

José Carlos Araújo, hoje presidente do Conselho de Ética da Câmara, que vai julgar o caso de Eduardo Cunha, então diretor da Telebahia (ainda não tinha estreado na política), chegou sem nada saber, viu o fiapo, sem nada dizer meteu o dedo e arrancou.

ACM olhou-o agradecido:

— Você é um doutor em fiapo.

adblock ativo