Eventos aquecem turismo em Salvador

Baixa estação deixará de ser problema para as agências de viagens desde que Salvador continue recebendo grandes eventos, como ocorre neste mês de agosto, viabilizando passeios a milhares de visitantes. Esta semana é a vez do Congresso Latino-americano de Turismo Religioso, com a participação de delegações da Argentina, Chile, Paraguai e México, entre outros países predominantemente católicos.

Segundo a presidente da seccional baiana da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), Ângela Carvalho, o pessoal que chega a Salvador tem preferido visitar a Ilha dos Frades, na Baía de Todos-os-Santos, aproveitando a boa infra-estrutura do local, desde o cais reformado e seguro aos restaurantes e pousadas.

– Agosto continuará quente para as agências de viagem, na próxima semana, com a realização da Semana do Clima – prevê Ângela.

A Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, promovida pelas Nações Unidas, será realizada entre os dias 19, segunda-feira, e 23, sexta-feira.

Cartões postais – Para alegria das agências de viagem, mais de 4 mil pessoas já confirmaram inscrição, quase metade delas de fora do país. A expectativa é pela maior procura de cartões postais mais próximos, como Morro de São Paulo, a Ilha de Itaparica e, principalmente Praia do Forte, no Litoral Norte, para poder dar tempo de ir e voltar a fim de participar dos debates.

Os congressos que aquecem as vendas de pacotes turísticos no mês mais frio do ano servem também para “semear” o desejo de voltar à Bahia para a alta estação, momento da “colheita”, de mais visitantes, como explica Ângela Carvalho.

“Minha vida no partido começa agora. Não fico [constrangido], imagina. Eu estava num partido que tinha o Queiroz. Vou ficar constrangido?”

Alexandre Frota, deputado federal (PSDB-SP), afirmando, logo após se filiar ao PSDB, não estar constrangido por agora dividir bancada com Aécio Neves (PSDB-MG), réu por corrupção e tentativa de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Queiroz é Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do partido anterior de Frota (PSL), investigado por fazer movimentações financeiras atípicas entre 2016 e 2017.

Eventos aquecem turismo em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

Ônibus elétrico para evento

A Prefeitura coloca em operação, a partir de segunda-feira, uma linha de ônibus elétrico saindo do Shopping Paralela em direção à Cidade do Clima, montada no Salvador Hall, na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela). Esse será o endereço da Semana do Clima, evento organizado pela ONU, com apoio do município, e que reúne debates e painéis sobre as soluções para o enfrentamento à crise climática. A linha especial fará o itinerário Shopping Paralela, Avenida Luiz Viana Filho, retornando pelo viaduto da Orlando Gomes, passando novamente pela Luís Viana Filho, retornando no viaduto em frente à Ferreira Costa e seguindo outra vez pela Avenida Luiz Viana até o Shopping Paralela. Os horários de saída são 7h30, 8h10, 8h50, 12h20, 13h, 13h40, 14h20, 16h, 16h40 e 17h20.

Bye Bye papel

Desde que o governo baiano bloqueou o cadastramento de novos processos físicos no seu antigo Sistema Eletrônico de Protocolos (SEP), a tramitação eletrônica deu novo salto no Estado. Só em julho, foram abertos mais de 86 mil novos processos no SEI Bahia, que é o sistema eletrônico de gestão de processos e documentos administrativos digitais do Poder Executivo Estadual. Até maio – quando a abertura de processos físicos no SEP foi interrompida – a média era de 52 mil processos eletrônicos por mês. Cedido gratuitamente ao governo baiano pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o SEI Bahia já proporcionou aos cofres públicos economia de R$ 21,3 milhões, com a geração de 8,6 milhões de documentos em aproximadamente 710 mil processos A iniciativa também tem um impacto ambiental: graças ao software, o Estado deixou de consumir em papel até agora o equivalente a 5.324 árvores adultas.

POUCAS & BOAS

‘Fabíola, o show tem que continuar’ é o título da festa que acontece hoje às 21h em Senhor do Bonfim. A iniciativa visa angariar recursos que vão ajudar a custear o tratamento da jovem Fabíola Cardoso. Ela perdeu o globo ocular do olho esquerdo, ao ser atingida por uma bala de borracha no dia 23 de junho, durante os festejos de São João na cidade. O evento será no Campo Clube de Senhor do Bonfim, com Wilson Aragão e outras atrações regionais.

Em Pau Brasil será entregue hoje a revitalização da Feira Livre Municipal, na praça Pedro Alexandre Leite, através do projeto Nossa Feira Popular e Solidária.

