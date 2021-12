Estudo revela perfil do protesto antigoverno

Manifestantes protestam contra o governo na Barra (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

Perfil ideológico e atitudes políticas dos manifestantes de 16 de agosto é o título da pesquisa que o Grupo Opinião Pública da pós-graduação em ciências sociais da Universidade Católica de Salvador, coordenado pela professora Helcimara Telles, realizou sobre a última manifestação contra o governo no Farol da Barra. Foram realizadas 190 entrevistas. O resultado aponta que a maioria tem perfil conservador, mais à direita.

Discordam da liberação da maconha 62,1%; 59,5% acham que as cotas raciais são um erro; 79,5% defendem a redução da maioridade penal; 54,2% são contra a pena de morte; 72,1% entendem que pessoas beneficiadas por programas como o Bolsa Família ficam preguiçosas; 75,8% são contra o MST; 52,2% concordam que os militares tomem o poder 'em caso de muita desordem'; e 61,1% acham que 'nordestinos têm menos consciência política na hora de votar'.

A pesquisa aponta que para esse público o maior problema é corrupção: 53,4%, depois a saúde, com 7,3%; em terceiro, educação, com 5,8%; e em quarto segurança, com 4,7%.

Defendem o fim da doação de empresas para campanhas 51,1%. E 73,7%, o fim da reeleição para cargos executivos.

Impeachment — O mesmo estudo aponta que 43,2% dos entrevistados acham melhor para o Brasil o impeachment de Dilma. Outros 33,7% preferem a renúncia; e 14,2%, a intervenção militar. Só 3,7% querem que ela fique.

Confiança — No universo entrevistado, a confiança nos partidos políticos vai mal: apenas 1,1%. O governo e o Congresso são os vice piores, com 3,2% cada.

E os mais confiáveis, as Forças Armadas, com 41,1%; a internet, com 31,6%; e a Justiça e a mídia, com 28,9% cada.

Emergência turística

O secretário Nelson Pelegrino (Turismo) espera divulgar hoje o vencedor da licitação para reparos emergenciais no Centro de Convenções de Salvador.

Na primeira etapa da reforma serão recuperados os tirantes do teatro Iemanjá e os do lado oposto, além das escadas.

O custo estimado é de R$ 5,4 milhões, mas pode baixar. As obras durarão quatro meses.

"Há meses venho denunciando o perfil dessa figura tosca de Janot. A começar pelos sucessivos vazamentos de informação que correm em segredo de Justiça. [...] Até hoje sequer fui ouvido para esclarecer mentiras e embustes arquitetados pelo senhor Janot"

Fernando Collor, senador do PTB alagoano, em discurso ontem no Senado, quando atacou o procurador--geral da República, Rodrigo Janot, que o denunciou na Lava Jato e será sabatinado amanhã no próprio Senado.

O admirador de Eduardo Cunha ostentava o cartaz nesta segunda-feira, 24, no Iguatemi, em Salvador. Dizia também que 'ele é piaba num oceano de tubarões' (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

Divergência zero

Presidente do PSDB na Bahia, o deputado federal João Gualberto nega qualquer possibilidade de rusgas com o colega Jutahy Magalhães, como ontem noticiamos:

- Isso é fofoca. É coisa de alguém que está querendo desestabilizar nossa boa relação com Jutahy, que é fraternal.

Rabo de fora

A propaganda do PCdoB que está no ar no rádio e na tevê faz coro com a oposição dizendo que ACM Neto instituiu a indústria da multa em Salvador.

Aliado de Neto, o deputado Pablo Barrozo (DEM) foi a forra. Fez levantamento mostrando que de janeiro a junho a Transalvador aplicou 258,4 mil multas, contra 11,9 milhões de São Paulo no mesmo período.

São Paulo é administrada pelo PT, que tem o PCdoB como aliado.

Cá para nós, até nisso o parque industrial paulista dá show no baiano.

Estrada real

Puxados por Pedro Galvão, diretor de relações institucionais da Abav-BA e entusiasta da causa, o presidente da Fieb, Ricardo Alban, e o secretário Nelson Pelegrino (Turismo) estarão amanhã na Comissão de Turismo da Câmara, em Brasília, para discutir a reabilitação da Estrada Real da Bahia.

Diz Galvão que a Estrada Real de Minas, reabilitada em 2001 com apoio da Federação das Indústrias mineira, já rende algo em torno de R$ 18 bilhões no turismo e gerou milhares de empregos.

Trecho baiano — A Estrada Real baiana é na Chapada Diamantina, indo de Jacobina a Rio de Contas, passando por 13 municípios. Liga o circuito do ouro na Bahia. A sessão de amanhã foi solicitada pelo deputado José Rocha (PR).

A história de Tâmara

Caminhando ontem no Lobato, onde foi autorizar obras de contenção de encostas, Rui Costa deparou-se com a menina Tâmara Santos, uma criança, moradora do bairro. Abraçou e perguntou:

- Onde você estuda?

- Não estudo. Eu não estou matriculada em escola nenhuma.

Rui mandou assessores irem à casa da menina saber o que houve.

Resposta: a menina estudava em escola particular, a mãe não pôde pagar, tirou e não achou vaga na rede pública.

Solução — A Secretaria da Educação foi acionada para encontrar uma vaga com urgência. Certamente vai achar.

Quantas Tâmaras será que temos por aí?

POUCAS & BOAS

A senadora Lídice da Mata (PSB) e os deputados federais Valmir Assunção (PT), Félix Mendonça Jr. (PDT) e Alice Portugal (PCdoB) tomaram o café da manhã ontem com o reitor da Ufba, João Carlos Salles. Na mesa, a crise na instituição.

A Ufba deve R$ 28 milhões, e o reitor mostrou aos parlamentares uma série de projetos parados por falta de dinheiro.

O Colégio de Presidentes de Institutos dos Advogados do Brasil repudiou o conteúdo da Adin que sugere a anulação de um dos parágrafos do Estatuto da Advocacia que obriga a inscrição na OAB. O presidente do IAB da Bahia, Carlos Rátis, diz que a indignação é nacional.

O Diário Oficial de Salvador de ontem publicou a lei 8.848/2015, que institui o Dia da Ciência e Tecnologia, a ser celebrado sempre na primeira terça de outubro de cada ano. A iniciativa foi do vereador Sílvio Humberto (PSB).

Elio Brasil, presidente da Câmara de Porto Seguro, postou no WhatsApp que pegaria em armas para defender o PT, partido dele, e Dilma. Deu rebu e ele, em entrevista ao site Radar 64, disse que falou 'em sentido figurado'. Isso é que é seguir à risca as trilhas do presidente nacional da CUT, Vagner Freitas.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira

adblock ativo