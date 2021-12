Estatuto da Igualdade Racial na pauta da CCJ

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara deve votar hoje o projeto de lei que cria o Estatuto da Igualdade Racial de Salvador. A legislação trará dispositivos para combater a intolerância religiosa e promover a igualdade social na capital baiana. Atualmente, não há nenhuma lei específica que trate sobre as questões em âmbito municipal.

A proposta tem gerado polêmica entre vereadores que compõem a comissão e, por isso, ainda enfrenta dificuldades para ser apreciada no colegiado, o que deveria ter sido feito no fim do ano passado. Vereadores da chamada “bancada evangélica” discordam de trecho da matéria que fala de religiões de matriz africana. Por outro lado, quem é a favor da proposição aponta racismo em manifestações contrárias.

Segundo o relator do projeto na CCJ, vereador Duda Sanches, o parecer dele terá mudanças em relação ao texto original. A maior delas é a supressão do trecho que obriga a prefeitura de Salvador a aplicar 0,5% do seu orçamento na criação de um fundo de promoção social. O dispositivo é inconstitucional, porque cria despesas para o Executivo.

– Estamos criando um projeto que vai além de ser uma sombra dos estatutos nacional e estadual. Estamos abrindo espaço para fazer realmente reparação histórica para a população de Salvador, em sua grande maioria negra – diz o vereador.

Votos contrários – O Estatuto da Igualdade Racial deve ser aprovado, avalia Duda, com quatro votos favoráveis e dois contrários, os das vereadoras Marcelle Moraes (sem partido) e Lorena Brandão (PSC). Após passar pela CCJ, o projeto irá à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, antes do plenário da Casa. No colegiado, a proposta deve sofrer resistência do presidente Joceval Rodrigues (PPS).

Bloqueios questionados

O governo da Bahia ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) contra o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) por estarem bloqueando valores de contas bancárias da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e a extinta Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Sudic). Segundo a ADPF, as decisões têm prejudicado o pagamento de indenizações em processos de desapropriação por utilidade pública, “em afronta à sistemática constitucional dos precatórios”. Ainda de acordo com o governo estadual, os bloqueios também impactam nas contas públicas e “desorganizam seu planejamento orçamentário”.

De olho em 2020

A indicação do ex-deputado estadual Heber Santana (PSC) para secretário de Relações Institucionais da Câmara de Salvador foi vista como movimento do presidente da Casa, Geraldo Jr. (SD), para 2020. Movimentando-se para ser candidato a prefeito de Salvador, Geraldinho aproveitou que ACM Neto (DEM) tem deixado o ex-parlamentar escanteado e resolveu dar a ele um espaço no Legislativo. Em troca, busca apoio do PSC à sua candidatura.

Escritores Escolares

O V Concurso de Poesia e Redação para Escritores Escolares do Ensino Fundamental I e II e do Ensino Médio está com inscrições abertas até o dia 19 de junho.

Municípios em emergência

O superintendente de Defesa Civil do governo do estado, Paulo Luz, visitou ontem os moradores do bairro do Portão, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, que foram duramente atingidos pelos efeitos das chuvas fortes dos últimos dias. Luz acompanhou de perto o trabalho de apoio, prestado por equipe multidisciplinar do governo, como forma de socorrer as pessoas que tiveram de sair às pressas de suas casas, em razão de risco de morte. Servidores da Vigilância Sanitária e da Saúde estiveram nas áreas atingidas para levar medicamentos e verificar as condições em que ficaram as moradias. Como a água já baixou, a maioria dos moradores voltou a suas casas, mas há quem tenha permanecido provisoriamente em uma escola do bairro.

– Para você ter uma ideia, choveu 206 milímetros em 72 horas, quando o máximo esperado para o mês de maio inteiro em Lauro de Freitas é de 186 milímetros – disse Luz. O superintendente admitiu que o crescimento dos municípios também contribui para o acúmulo das águas.

Luz acrescentou que há mais 18 municípios em estado de emergência por causa da chuva concentrada em pouco tempo, como são os casos de Simões Filho, também na região metropolitana de Salvador, São Sebastião do Passé, Lençóis e Jacobina, na Chapada Diamantina, e Ilhéus, no sul da Bahia.

