Estátua de Jorge Amado volta à praça do Imbuí

Devolvida à praça do Imbuí totalmente restaurada, a estátua Ode a Jorge Amado é um exemplo da falta de respeito de anos perante um ilustre baiano e com o patrimônio público. A obra inaugurada em 1985 – criada pelos artistas Calasans Neto e Tatti Moreno – já sofreu com abandono e vandalismo, mas resiste.

O mais recente restauro foi possível graças a uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) e a fundação municipal cultural Gregório de Mattos (FGM).

Cada depredação é um pesar enorme, não apenas pelo desrespeito ao querido escritor, que faleceu em agosto de 2001, mas por onerar os cofres públicos, que gastam sempre que a estátua é danificada.

Prejuízos – E não apenas na praça do Imbuí. Ano passado, a Desal chegou a levantar que ao menos 60 praças da capital foram danificadas, o que custou cerca de R$ 45 mil por mês à municipalidade para recuperar equipamentos quebrados e também pichados.

Socorro às santas casas

Nos últimos dias do mandato, o presidente Michel Temer sancionou, sem vetos, uma lei que beneficiará santas casas da Bahia e de todo o Brasil que passam por crise financeira. É a lei que autoriza a criação de linha de crédito com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para socorrer santas casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os 5% do programa anual de aplicações do FGTS serão destinados a essa linha de financiamento, com juros mais baixos do que os praticados no mercado.

Arrecadação antecipada

Numa espécie de bom princípio de ano novo, os 417 municípios baianos receberam na sexta-feira, 28, sua parte dos R$ 297,9 milhões de arrecadação do ICMS, mais a respectiva parcela dos R$ 180,4 milhões de aporte ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Segundo o governo, trata-se de um repasse adiantado, já que usualmente acontece apenas em janeiro.

Salvador recebeu o maior volume do ICMS antecipado: R$ 40,3 milhões, mas outros municípios também ficaram com um filão considerável: Camaçari (R$ 24,1 mi), São Francisco do Conde (R$ 20,8 mi), Feira de Santana (R$ 12,9 mi), Paulo Afonso (R$ 7,8 mi) e Simões Filho (R$ 7,7 mi).

Líder budista em Salvador

Uma das principais lideranças budistas do Brasil, o lama Padma Samten, estará em Salvador para ministrar a palestra Reencantamento da vida, dia 18 de janeiro, no Hotel Portobello (Ondina). As inscrições para o evento já estão abertas. Ex-professor de física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Samten é o fundador do Centro de Estudos Budistas Bodisatva (Cebb), que tem 52 sedes em todas as regiões do Brasil, incluindo as de Salvador e do Recôncavo baiano. O mestre budista defende que quando as pessoas estão focadas apenas em interesses próprios a energia vital deixa de fluir e surge todo tipo de dificuldade no dia a dia, o que poderia ser superado com o sentimento natural da compaixão. Inscrições aqui.

POUCAS & BOAS

A programação cultural especial de fim de ano no Pelourinho termina nesta segunda, 31, no Largo Quincas Berros d’Água, com a banda Cortejo Afro. A partir das 22 horas, o Centro Histórico de Salvador abriga o intitulado Réveillon das Luzes, que ainda terá DJ Pimenta e o cantor Lazzo Matumbi.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), entregou oficialmente na sexta-feira, 28, a revitalização de dois bens culturais baianos. Em São Félix, no Recôncavo baiano, o edifício do Paço Municipal, construído no final do século 19, recebeu ações emergenciais e de restauro. Já em Itaparica, foram restauradas as igrejas de São Lourenço e a Matriz do Santíssimo Sacramento.

Erick Tedesco e mariana carneiro

