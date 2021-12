Estaria José Ronaldo em uma enrascada?

O questionamento acima, atribuído ao vereador Alberto Nery (PT), líder da oposição na Câmara Municipal de Feira de Santana, refere-se à desistência de ACM Neto ao pleito estadual e, consequentemente, à herança da vaga do partido Democratas para José Ronaldo. Na opinião do edil, o prefeito de Salvador jogou José Ronaldo numa enrascada, haja vista que disputaria uma vaga para o Senado. Nery acredita que o ex-prefeito de Feira só ganha a eleição caso aconteça um fato que possa comprometer Rui. Foi dito por ele inclusive que o PT vai tratar as eleições da mesma forma como seria, caso o enfrentamento fosse com ACM Neto.

– As pesquisas apontam que nós ganharemos as eleições no primeiro turno. Neto, em entrevista, quando disse que não seria candidato, afirmou que tinha 10% acima da pontuação do governo do estado. Mas se ele tinha essa porcentagem, por que não saiu candidato e colocou José Ronaldo?

Harmônica – Cacá Leão defende que o pai, João Leão, continue como vice-governador de Rui Costa.

– Para poder dar continuidade ao trabalho que eles realizaram nesses quatro anos.

Sobre a filiação do ex-democrata Cláudio Cajado ao PP, Cacá Leão explicou que a conjuntura política possibilitou essa troca partidária que já havia sido tentada anteriormente.

– Independentemente de termos estado em lados opostos no passado, nunca fomos adversários. Ele (Cajado) sempre teve uma relação muito próxima com o nosso presidente, Ciro Nogueira, e com o vice-governador João Leão. É uma transição feita de forma harmônica e conversada.

A delação é de natureza eleitoral e sem nenhuma procedência. Basta esperar um pouquinho A delação é de natureza eleitoral e sem nenhuma procedência. Basta esperar um pouquinho

Escândalo. Gritante seletividade. São 10 milhões da Odebrecht Escândalo. Gritante seletividade. São 10 milhões da Odebrecht

Solidariedade sem intenções

Solidariedade é o que vão oferecer os amigos aliados da Bahia ao ex-presidente Lula, em sessão especial com esta finalidade, marcada para hoje, na Assembleia Legislativa da Bahia. Já confirmaram presença o vice-governador João Leão, os senadores Otto Alencar, Lídice da Matta e Roberto Muniz. Além, é claro, do ex-governador Jaques Wagner e o atual Rui Costa, ambos correligionários de longas datas. Certamente aparecerão também deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores, que não vão perder a oportunidade de atualizar suas redes sociais em solidariedade a Lula, como vem acontecendo desde a sua prisão. O que não falta são selfies, textos, mensagens e “frases feitas”, com teor de apoio ao amigo, sem quaisquer outras intenções, né, eleições?!

#nomeiamaisTJBA

A campanha #nomeiaTJBA teve um upgrade ontem para #nomeiamaisTJBA. A mudança na hashtag se deu após a nomeação de 41 aprovados no cadastro reserva do concurso público, regulado pelo Edital nº 01, de 23 de outubro de 2014. Em nota pública de esclarecimento distribuída no dia 2 de abril, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia lembrava que já havia realizado a nomeação de todos os 200 aprovados e mais 20% do cadastro reserva, no maior concurso público da história do Poder Judiciário baiano. Ontem, uma nova comunicação anunciava a boa notícia para os 41 novos servidores, a partir de decreto publicado na edição do Diário de Justiça Eletrônico. Com mais servidores, a corte poderá melhorar a posição no ranking da prestação jurisdicional.

POUCAS & BOAS

A Festa Literária de Ilhéus, que acontece de 15 a 18 de maio, será lançada no dia 17 de abril, terça-feira, no Teatro Municipal. Promovida pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a Fundação Pedro Calmon e a Academia de Letras de Ilhéus, a festa, que vai acontecer em diversos espaços culturais no centro da cidade, terá por tema “Leituras democráticas: juventude, livros e zaps.

O Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico vai reunir representantes dos mais de 30 municípios da região oeste em Barreiras no dia 17 de abril, terça-feira. A meta é conectar este público para melhorar o ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas, produtores rurais e microempreendedores individuais.

ROY ROGERES E PAULO LEANDRO

