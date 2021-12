Estaria Dilma com os dias contados? Parece

Tecnicamente o elo entre Fernando Collor de Mello e o dinheiro sujo do tesoureiro de campanha dele, PC Farias, foi um Fiat Elba (uma carroça se comparada ao Lamborghini que ele estampa hoje), fato que motivou o impeachment em 1992.

Fiat Elba qual nada. Collor caiu porque no começo do governo confiscou a poupança dos brasileiros a pretexto de acabar a inflação; muita gente ficou pobre da noite para o dia. Os caras-pintadas, a juventude que foi às ruas pedir a cabeça dele, eram os netinhos dos vozinhos desolados com a surrupiada.

Para Dilma, só está faltando o Fiat Elba, ao que parece. Dizem que Collor não tinha partido e ela tem. Pelo que se viu esta semana no Congresso, tinha.

Na votação do projeto que vincula o salário dos membros da Advocacia Geral da União (AGU) e demais carreiras jurídicas públicas aos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), considerado pelo governo como nocivo, a goleada foi acachapante: 445 a favor, 16 contra, sendo 56 dos 59 petistas presentes a favor.

Dilma está completamente desarticulada no Congresso (sequer articula o partido dela). O país vive uma crise econômica adubada por outra política. De quebra, ela é politicamente inábil e pessoalmente 'de difícil trato'.

E governo acaba quando manda e ninguém obedece. Só falta o Fiat e o povo na rua.

O Fiat e o povo — A oposição aposta nos protestos do dia 16. Se emplacar, dia 19, quando o TCU julgará as contas de Dilma, viria o tal Fiat. Não é à toa que Eduardo Cunha desengavetou, votou e aprovou as contas de Itamar Franco, FHC e Lula numa só tacada.

Temer, a opção — Há mais de 60 dias já se fala, nos bastidores, que a costura para a substituição de Dilma passa por Michel Temer, o vice. A ideia só não avançou porque Aécio Neves, o tucano derrotado no ano passado, queria derrubar Dilma pela via eleitoral, o que forçaria a convocação de eleição para a Presidência em 90 dias.

Nessa opção, Temer cairia por tabela. Claro, não teve jogo. O que se fala agora é tirar Dilma por causa das contas.

Temer, que jura permanecer na coordenação política, faria um governo de coalizão, para recuperar a governabilidade.

Alguns petistas até admitem que a situação está bastante complicada.

"Ao longo da vida passei muitos momentos difíceis. Sou uma pessoa que aguenta pressão, que aguenta ameaça. Sobrevivi a grandes ameaças. Sei o que é viver numa ditadura. Por isso respeito a democracia e o voto.Eu que honrarei o voto que me deram"

Dilma, ontem em Roraima, durante a cerimônia de entrega de imóveis do Minha Casa Minha Vida.

PDT fora

O PDT, que tem 29 deputados federais, declarou-se fora da base. Segundo o deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente do partido na Bahia, a bancada resolveu trilhar o caminho da independência, porque José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, queria 'a subserviência'.

Curioso é que o PDT tem o ministro do Trabalho, Manoel Dias, mas Félix diz que não foi a bancada quem o indicou.

E, com tudo isso, o governo não o demite.

Neto e o PT

ACM Neto aproveitou a inauguração da Escola São Gonçalo do Retiro, ontem, para dar cutucadas no PT. Disse que o programa do partido levado ao ar anteontem em rede de tevê pecou pela falta de humildade.

- O partido que está no governo (no caso, o PT) deveria pedir desculpas pelos erros que tem cometido.

Temer, a opção — Neto também acusou o governo federal de segurar o repasse de recursos para a saúde. Respondendo a um grupo de manifestantes, ele atacou:

- Só não construímos o posto de saúde aqui de São Gonçalo do Retiro porque o governo federal não liberou os recursos, embora tenha aprovado o projeto. Se o dinheiro não sair até dezembro, vamos fazer com recursos próprios. Vocês deveriam era reclamar com a presidente Dilma Rousseff, já que são da base dela.

Prato eleitoral

PSB e PTB iniciaram as conversas para firmar parcerias eleitorais em 2016. Ontem, a senadora Lídice da Mata e o deputado Bebeto Galvão, pelo PSB, e o também deputado Antônio Brito, mais o vereador Edvaldo Brito, pelo PTB, almoçaram juntos.

No cardápio, municípios como Jequié, Ilhéus, Itapetinga e Maragojipe.

PSB e PTB são aliados de Rui Costa cá e independentes lá em Brasília.

PPP no feijão

Embora moradores de Morro do Chapéu estejam planejando protestar hoje, durante a visita do governador Rui Costa, contra a privatização da Estrada do Feijão, o secretário Marcus Cavalcanti (Infraestrutura) diz que a preocupação não tem sentido:

- O governo quer fazer uma PPP, mas sem pedágios. Hoje, se uma estrada é feita, o contrato da manutenção é anual. Na PPP é outro contrato: a empresa constrói e mantém por 10 anos, mas quem vai pagar é o governo.

POUCAS & BOAS

Comerciantes do entorno da lagoa do Abaeté, um ex-ponto mágico de Salvador, vão fazer um protesto hoje pela manhã. Sentem-se abandonados. Os turistas sumiram com a falta de segurança e as estruturas comerciais estão sucateadas, o que só agrava a situação.

Seriamente atingido com a Operação Águia de Haia, da PF (Cleber Dourado, um dos sócios da Ktech Key Technology, que está preso, é filho dele), o prefeito de Rui Barbosa, José Bonifácio (PT), tomou doril. Há mais de 15 dias não aparece na cidade e a Câmara quer o impeachment dele.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

POLÍTICA COM VATAPÁ

O milagre

Essa quem conta é o advogado Aristóteles Leal. O ano é 2010. Amigos de longa data, Taurino Araújo, criminalista conhecido, e Agenor Sampaio Neto, catedrático de teoria do direito da Uefs, entrevistavam o saudoso Washington Trindade, 90 anos, ex-ministro do TST e presidente do TRT da 5ª Região, professor emérito da Ufba, mentor intelectual de ambos.

O objetivo, um documentário sobre a Bahia jurídica a partir do século passado. Em dado momento, questionando sobre a importância de vários juristas ao longo do tempo, Agenor pergunta:

- E o Taurino, Dr. Washington?

Devolveu com outra pergunta:

- Lembra-se de Tomaz de Aquino? Foi santo sem fazer milagre! Apenas escreveu a Suma Teológica...

Agenor insiste:

- Sim, mas não entendi:

- O milagre de Taurino é abrir a boca!

adblock ativo