Estacionamentos, as máquinas do dinheiro

Os R$ 108 milhões que os shoppings de Salvador toparam pagar para a prefeitura de Salvador (30 Centros Municipais de Educação Infantil, o centro de monitoramento de trânsito e semáforos inteligentes) dão bem a ideia de quão alvissareiras são as expectativas deles em relação à cobrança, que começou esta semana.

É, convenhamos, um negócio da China. Aliás, há tempos bancos e hospitais já haviam montado no filão. Em algumas praças, como no Campo Grande e no Comércio, áreas públicas, também. E nas ruas de Salvador, idem, idem. Quem não quer? Sem segurança, sem fiscalização para observar o fracionamento de horário, falência zero, viraram as galinhas dos ovos de ouro, máquinas de fazer dinheiro.

Até entende-se. Nos shoppings, por exemplo, muitos se aproveitavam para estacionar o carro em locais mais seguros a custo zero.

Mas a correção, da forma como está sendo feita, reedita a velha máxima do paga o justo pelo pecador.

Na espera

Até esta terça, 30, governo e oposição ainda não haviam se entendido sobre a LDO. A oposição quer reduzir a verba publicitária, transparência em empresas como a Embasa e Egba e dotação de 1% do orçamento para segurança, saúde e educação.

O governo responde hoje. A Assembleia só aguarda a votação para entrar em recesso.

Resgate do 2 de Julho

Jaques Wagner está nos EUA acompanhando Dilma e deve chegar nesta quinta por volta do meio-dia. Não estará no 2 de Julho, como sempre fez nos últimos anos.

Mas, na condição de ministro da Defesa, distribuirá uma nota formal, já que está no esforço de transformar o 2 de Julho em data nacional (há um projeto na Câmara).

Rua em Ipanema - Fernando Schmidt, assessor especial de Wagner no Ministério da Defesa, conta que falou sobre o 2 de Julho para um colega e a reação foi de surpresa:

- 2 de Julho? É uma rua de Ipanema, é?

Também é, por sinal, próxima da Rua Joana Angélica, no Rio.

'Vocês estão vendo o estrago que a promiscuidade entre dinheiro de empresas e a política provoca nas instituições? Caberia à assessoria informar à presidente que: atentar contra o bom funcionamento do Judiciário é crime de Responsabilidade!'

Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, no Twitter, criticando Dilma por ter dito que não respeita delator.

Destino incerto

Não tem nada a ver a notícia de que ACM Neto cogita ir para o PSB de Lídice da Mata.

A pretensão era a fusão do DEM com o PTB. Como o projeto gorou, ele está entre o PMDB e ficar onde está, mais para a segunda.

De qualquer forma, se Neto quiser mesmo mudar, tem até setembro para fazê-lo. É quando a decisão vai sair.

Visões opostas

No bojo da votação do projeto que reduz a maioridade penal, Jorge Solla defendeu o rompimento do PT com o PMDB.

Disse que na Bahia houve experiência semelhante, quando o PMDB minguou enquanto o governo se deu bem.

O deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB) disse esperar que Solla obtenha sucesso.

Não terá. Na mesma hora Lula estava pedindo arrego a Renan Calheiros.

Segurança em pauta

O secretário Maurício Barbosa (Segurança) vai nesta quara, 14h, à UPB conversar com prefeitos baianos sobre segurança. Pauta: explosão de agências bancárias e assaltos a bancos, tráfico de drogas e Conselhos de Segurança.

As explosões de caixas eletrônicos são um dos problemas que mais afligem o interior.

O encontro faz parte do acordo entre Rui Costa e a presidente da UPB, Maria Quitéria, para o governo dialogar com os prefeitos.

Vozes da seca - Como o sertão vive outra grande seca, prefeitos nordestinos vão amanhã se encontrar com o ministro Gilberto Occhi (Integração), em Brasília.

Em alguns municípios, o abastecimento é feito em apenas dois dias por mês.

José Bonifácio (PT), prefeito de Ruy Barbosa, vice-presidente da UPN e membro Comitê Estadual de Combate à Seca, vai representando os baianos.

Juncolândia protesta

O governo publicou ontem no Diário Oficial 11 leis que atualizam os limites de 121 municípios. O povoado de Junco, que era de Jacobina e passou para Capim Grosso, não gostou nem um pouco.

Não por ter mudado de território, mas sim porque quer ele próprio virar município com o nome de Juncolândia.

Partilha - Na partilha, a Barragem do Junco, que rende royalties, ficou para Jacobina e o povoado para Capim Grosso. O professor João Marcelo, coordenador do grupo emancipacionista, diz que isso inviabiliza a expectativa de independência e que a mudança é inconstitucional:

- Para atender a interesses políticos, a demanda da população foi desconsiderada.

Deputados dizem que não é só o Junco que sonha emancipar-se, mas a falta de regulamentação na lei inviabiliza tais projetos.

POUCAS & BOAS

A senadora Lídice da Matta (PSB) discorda da pretensão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de votar ainda nesta legislatura um projeto que propõe a implantação do parlamentarismo no Brasil. Ela diz que em 1993 houve um plebiscito e o povo disse 'não'. Voltar ao caso, só com novo plebiscito.

Vai ter festa em Catu nesta quinta, mas nada de 2 de Julho. Lá acontece a 8ª edição do São Pedro mais TOP do Brasil, popularmente chamado de Forró do Bongo. O local é o estádio municipal, a partir das 14h, com seis atrações, Simone e Simaria, além de Saulo, à frente.

No rastro do desgaste do PT, o deputado João Gualberto, novo presidente do PSDB na Bahia, está querendo fazer o tucanato crescer. Vai realizar uma série de caravanas ao interior visando a 2016. Cá, o PSDB nunca foi grandes coisas.

Diversas personalidades receberam ontem o título de Cidadão Porto-segurense, entre elas a prefeita do município, Cláudia Oliveira, que é de Itabuna, e o subcomandante regional de operações de Bombeiros Militares do Interior, ten.-cel. BM José Ribeiro Braga Neto. Ele já foi comandante lá.

Colaborou: Ludmila Cunha

adblock ativo