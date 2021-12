Estacionamento pago: polêmica à vista

A cobrança nos estacionamentos dos shoppings de Salvador parece irreversível. Faz dois anos que a prefeitura segura o ímpeto dos proprietários dos centros comerciais, com a influência de ACM Neto associada à expectativa de impacto negativo sobre os consumidores.

No entanto, é pouco provável que o prefeito mantenha as rédeas do processo, tampouco consiga deixar de conceder as licenças necessárias para regularizar a cobrança.

Mas tem mais gente nesta batalha inglória, caso da Associação dos Lojistas do Shopping Paralela.

O presidente da entidade, Geraldo Caymmi, afirma que os donos de lojas do Paralela não vão aceitar esta cobrança e se preparam para, no dia seguinte ao início da taxação, entrar com uma ação judicial.

-– Quando adquirimos os pontos comerciais, adquirimos também as vagas para os clientes estacionarem. Essa era uma condição para termos pago, inclusive, um valor elevadíssimo pela luva.

Quem fala acima é o dono de mais de 10 lojas distribuídas em cinco shoppings de Salvador. São duas no Paralela. E Caymmi diz que não vai abrir uma loja em Salvador.

Prejuízo —- Em novembro de 2012, os shoppings da vizinha Aracaju iniciaram a cobrança do estacionamento. A medida pegou os consumidores de surpresa. Daí surgiu um movimento nas redes sociais para o boicote. Segundo Caymmi, que tem lojas por lá, houve uma redução de 40% nas compras nos primeiros meses de cobrança.

Normalidade - Desde a inauguração do primeiro shopping de Salvador, o Iguatemi, em 1975, nunca se cobrou pelo estacionamento. A mudança vai trazer impacto real. Contudo, até os mais pessimistas acreditam que, passado o momento inicial, as pessoas voltem às compras. Mas este não é o principal debate.

Prefeitura tenta

O superintendente da Sucom, Sílvio Pinheiro, voltou a dizer que a prefeitura procura uma saída para manter a gratuidade, mas se trata de uma batalha inglória.

-– A batalha é dura, mas vamos tentar.

Malas prontas para o SDD

Por falar em Sílvio Pinheiro, o superintendente passará a ser secretário depois da reforma administrativa de Neto, mas para isso não precisará de bagagem. A função até pode exigir um pouco mais devido às mudanças, mas o bê-a-bá ele já domina. A novidade, por assim dizer, é o desembarque no Solidariedade. Sílvio não confirma, mas a mudança é dada como certa nos corredores do Thomé de Sousa. Inclusive ele se desfiliou do DEM na última semana.

"“É um absurdo estas cobranças. Tenho lojas em cinco shoppings em Salvador e prometoque não vou abrirmais nenhuma, seesta cobrança entrarem vigor. O prefeito precisa fazer algo”"

Geraldo Caymmi, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Paralela, indignado com a cobrança de estacionamento

CNI apresenta resultados

Os grupos de trabalho formados por técnicos da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do governo federal entregam os relatórios à presidente Dilma Rousseff hoje. As câmaras setoriais foram montadas para apresentar um diagnóstico do cenário nacional e propor intervenções governamentais que possam impulsionar o segmento industrial em oito áreas: portos e estradas, inovação, comércio exterior, desburocratização para investimentos, mobilidade urbana, rodovias e estradas, energia e compras governamentais.

A expectativa de um 2015 difícil permanece, mas o ambiente pode melhorar.

Liderança na Assembleia

Nos bastidores da Assembleia, a bolsa das apostas cresce com relação aos indicados para liderança do governo e da oposição e das bancadas dos maiores partidos. Além da visibilidade, existem adicionais de cargos e vantagens.

Zé Neto (PT) pode permanecer à frente da bancada de Rui, mas o nome de Zé Raimundo também circula bem entre os pares. O segundo, que é da mesma corrente de Rui, a Reencantar, é visto como técnico e atuante.

Para a bancada da oposição, os nomes mais cotados são Bruno Reis (PMDB) e Sandro Régis (DEM). O segundo é mais experiente, mas ainda não há definição.

Rui anuncia hoje. Ou não

Rui Costa só não anuncia os secretários hoje se não conseguir fechar a lista. A ideia trabalhada é a de anunciar logo após a diplomação. Embora muitos neguem os conflitos de interesses existentes, o fato é que até aqui a caminhada de Rui não foi nada fácil.

Contudo, como diz o petista de alto coturno:

–- Notícia mesmo seria se não tivesse confusão no PT. Mas não se preocupe, depois da disputa o partido volta a se unir.

Sem muitos deputados

Ainda sobre o secretariado de Rui Costa, Everaldo Anunciação afirma que é melhor não esperar pela nomeação de muitos deputados eleitos. Segundo ele, a população os elegeu para atuar naquelas frentes e não se deve encher o governo de deputados.

POUCAS & BOAS

O ano legislativo deve ser encerrado dentro de no máximo duas semanas na Assembleia, após os deputados estaduais aprovarem o orçamento de 2015.

Com a aprovação da LOA, na semana passada, a Câmara Municipal encerrou o ano. Paulo Câmara considerou o ano positivo diante dos contratempos e paradas. Foram 120 projetos de lei, 37 projetos de resolução, duas leis complementares, 173 indicações, 50 moções, 124 requerimentos, 14 vetos. O balanço em números é interessante.

Com o fim do ano legislativo, Soldado Prisco (PSDB), David Rios (PROS), Marcell Moraes (PV), Fabíola Mansur (PSB) e Alan Castro (PTN) encerram as atividades na Câmara Municipal e partem para a Assembleia. Tia Eron (PRB) segue para a Câmara dos Deputados.

Os usuários do transporte público de Salvador passarão a entrar pela porta da frente dos 700 novos ônibus que entram em operação a partir de janeiro de 2015. A mudança foi anunciada pela prefeitura e tem o objetivo de aumentar a segurança de motoristas e cobradores, que ficarão mais próximos, e diminuir a saída de passageiros sem pagar.

