'Esquenta' esquentou o MAM: diretor demitido

A gravação do programa Esquenta, da Globo, com Regina Casé, no Museu de Arte Moderna da Bahia (Solar do Unhão), esquentou tanto a temperatura no comando da cultura baiana que o diretor da instituição, o artista plástico Zivé Giudice, pediu demissão.

A questão: o MAM disponibilizou a segunda-feira, dia em que o museu não funciona, mas a Globo não concordou, dizendo que segunda é o dia da semana em que dá folga aos funcionários, o que implicaria pagamento de horas extras e afins.

O diretor do Ipac, João Carlos Oliveira, liberou, mas o artista plástico Zivé Giudice, diretor do MAM, não aceitou, e o rolo se estabeleceu. Zivé chegou a arregimentar artistas para tentar fazer uma barricada e impedir a gravação ontem.

- Nós não concordamos, os artistas solidários ao museu manifestaram apoio.

Jorge Portugal, secretário de Cultura, acabou se envolvendo no caso.

- É lamentável. Foi desproporcional ao fato. Era apenas gravação de parte do programa. Tudo poderia ter sido resolvido com diálogo.

Campanha na rede

Numa campanha de dinheiro curto, os sete candidatos a prefeito de Salvador já estão plugados na internet para usar as redes sociais, uma das opções baratas.

O que possui mais engajamento, também disparado, é ACM Neto (DEM), com 824 mil seguidores, entre Facebook, Twitter e Instagram. Em segundo, Alice Portugal (PCdoB), com 73 mil seguidores, ela que também é velha usuária do sistema, e seguida pelo Pastor Isidório, com pouco mais de 36 mil fãs.

O quarto é Cláudio Silva (PP), com 6.681 mil fãs, antecedendo Célia Sacramento (PPL), que possui 6.500. O último é Fábio Nogueira (PSOL), com 5 mil fãs. Da Luz aparece com 5,3 mil fãs, mas só usa o Face.

"Eles estão defendendo até a validação de provas obtidas de forma ilícita, desde que de boa-fé. O que isso significa? Que pode haver tortura feita de boa-fé para obter confissão?"

Gilmar Mendes, ministro do STF, em entrevista à jornalista Mônica Bérgamo, criticando os operadores da Lava Jato que denunciaram o ministro Dias Toffoli, segundo a Veja.

"Agora é o momento de segurar um pouco essa questão de reajuste"

Geddel, falando a líderes do Congresso sobre a intençãodo governo de segurar o reajuste dos servidores.

Laços de família

A julgar pelos deputados que antes passaram pela Câmara de Salvador, ser vereador na capital é algo bom, tão bom que sempre desejam eleger entes queridos como sucessores.

Assim é que o deputado Alan Sanches (DEM) subiu em 2010, em 2012 elegeu o filho, Duda Sanches, e agora tenta repetir a dose. Marcell Moraes (PV), vereador eleito em 2012 e deputado em 2014, agora quer botar a irmã, Marcelle, na Câmara.

Idem David Rios (PMDB), que agora quer emplacar o filho, Daniel Rios, sem falar que Eliel Santana já tem o filho, Eber (PSC), na Câmara, e o irmão Erivelton, na Câmara em Brasília.

Entre irmãos — Às vezes tais disputas geram conflitos familiares, como é o caso do vereador Carlos Muniz (PTN), que tem como concorrente o irmão, Anderson Muniz (PTN).

Na década de 90, Jonas Alves, vereador, elegeu-se deputado, tentou voltar à Câmara disputando com o irmão, perderam os dois.

Ambulância amiga

Em Camacan, no sul da Bahia, Oziel Bastos (PSD) pegou uma ambulância e passou a transportar doentes para hospitais da região, principalmente Itabuna.

Elegeu-se vereador e agora é favoritíssimo para prefeito, enfrentando quatro adversários, Arildo de Florentino (PSL), Aroldinho do Povo (PSDB), Miguel do PSOL e Professora Conceição (PCdoB).

Lá se diz que 'ambulância dá'.

Urucubaca — Aliás, a urucubaca andou à solta em Camacan nos últimos tempos. Em setembro do ano passado, a então prefeita Ângela Castro foi encontrada morta em casa.

No início de julho último o médico Rubem Moreira, marido da ex-prefeita Débora Borges, que seria candidato este ano, morreu subitamente, de infarto.

POUCAS & BOAS

* A Fecomércio e a CDL serão de novo os anfitriões das mais expressivas lideranças do setor no Brasil. Na próxima semana, de quinta a domingo, recebem a 55ª Convenção Nacional Lojista, no Iberostar, em Praia do Forte. A última edição na Bahia foi em 2014. Parece que o pessoal gostou.

* A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Sesi e Sinduscon-BA promovem sábado na Faculdade DeVry Ruy Barbosa o Dia Nacional da Construção Social. O evento, que é voltado para trabalhadores da construção civil, oferece desde a emissão de carteira profissional até exames clínicos, além de recreação.

* O artista plástico e psiquiatra César Romero recebe amanhã da Câmara de Salvador a Medalha Thomé de Souza, a mais alta honraria da casa. A vereadora Kátia Alves (DEM), autora da indicação, diz que a homenagem será a 'coroação de cinco décadas de arte divulgando a Bahia'.

Colaborou: Simone Ribeiro

adblock ativo