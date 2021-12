Esmeralda gigante é pura lenda, diz Adolfo

A esmeralda gigante, de 360 quilos, apresentada na mídia nacional como 'a maior esmeralda do mundo', avaliada em US$ 372 milhões ou R$ 1,2 bilhão, que está sendo alvo de uma disputa entre cinco pessoas em Los Angeles, nos EUA, como pedra preciosa, simplesmente não existe.

Quem garante é o deputado Adolfo Menezes (PSD), que é de Campo Formoso, dono de uma loja do ramo, conhecedor do ofício. Lá, há duas minas de esmeraldas, Socotó, em Campo Formoso, e Carnaíba, em Pindobaçu, de onde saiu a pedra em apreço.

- Esmeralda se pesa em quilates. Quando chega a pesar gramas, já é exceção. Esmeralda de quilos é lenda, fantasia. Aquilo é uma pedra que chamamos de canga. Só serve para enfeite. Aquela foi vendida por um primo meu, Darcy Carvalho. A preço de lá vale no máximo uns R$ 10 mil.

Papel de indianos — Os grandes compradores históricos das esmeraldas de Campo Formoso são os indianos. Antes no povoado de Tuiutiba, agora em Socotó.

Diz Adolfo que eles nunca pagam à vista. Pegam um papel qualquer e botam o valor acertado. De 60 a 90 dias depois, pagam:

- Não há um só precedente de calote.

O choro de Prisco

O deputado Marco Prisco (PSDB) chorou igual a uma criança ao saber da notícia de que recuperou o direito de ir e vir. Ainda emocionado, falou:

- Ainda falta minha reintegração.

Eleito e empossado deputado estadual sem poder circular e tendo que ficar na rua até as 18h de segunda a sexta e em casa domingos e feriados, ele diz que a primeira viagem será a Santo Antônio de Jesus, onde mora a família, que ele não podia visitar. Depois vai a Piripá, o único dos 417 municípios baianos em que não teve voto.

Forró no parque

A secretaria estadual de Turismo trabalha um projeto para retomar o São João no Parque de Exposições de Salvador.

A ideia está sendo discutida no conselho montado por Rui Costa. A estimativa é aplicar na festa junina (em todo o estado) de R$ 10 milhões a R$ 14 milhões.

"Tem três elementos, educação, mobilidade e saúde, sobre os quais temos de nos entender. Além disso, quando os gestores dão sinais de afastamento, a turma de baixo, que é mais realista do que o rei, amplia as dificuldades"

Rui Costa, falando sobre o bom relacionamento que passou a manter com ACM Neto nos últimos tempos.

O grito de Aporá

Ivanilson Góes, presidente do PP de Aporá, região de Alagoinhas, foi à Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia pedir apoio para cobrar da polícia o esclarecimento do assassinato do subtenente da PM Carlos Romeu Alves Costa, o Romeu, que era vereador do PDT. Na noite de 5 de setembro do ano passado ele foi assassinado num posto em Valéria, na BR-324, após ter vindo a Salvador ver duas pessoas no aeroporto:

- Aporá cobra a prisão dos culpados. É o mínimo. Romeu era muito querido.

Ultimato no Espanhol

A PricewaterhouseCoopers (PwC), contratada pelo Hospital Espanhol, tem 30 dias para dar um destino à instituição. Vender é o mais provável, e há interessados.

O prazo foi dado pelo secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas. O negócio gira em torno de R$ 300 milhões e existe um dívida reconhecida de R$ 290 milhões.

A Price queria mais seis meses para negociar outra saída. Não terá.

- Já tem seis meses nesta negociação. O estado, na condição de credor, terá que intervir com um plano B caso não seja resolvido em 30 dias. Mas adianto que o governo não tem interesse em assumir.

Fora da briga — O deputado federal Jorge Solla (PT), ex-secretário da Saúde, disse que nada tem a ver com as divergências entre a Ufba e a Sesab nas pendengas com os hospitais das Clínicas e Ana Nery.

Solla afirma que iniciou em 2007 a transição para que o Hospital Ana Nery fosse transferido para a Ufba e só.

- Torço para que a melhor solução seja encontrada a fim de que o Ana Nery continue como referência em cirurgias cardíacas, ajude a formar profissionais na área e possa atender bem a população.

Conhecimento de causa — De um conhecido cardiologista baiano sobre o caso do Ana Nery, uma ilha na especialidade:

- Fábio Vilas-Boas é cardiologista. Espero que ele saiba bem o que está fazendo.

Cortes cirúrgicos

O governador Rui Costa garantiu ontem que nenhum dos funcionários da EBDA e da Bahiatursa que estão há muito tempo nas duas empresas será prejudicado.

As demissões que vão começar segunda na EBDA são principalmente para aposentados e os que exercem funções comissionadas nelas ou em órgãos públicos:

- Os que têm muito tempo de casa terão contratos com salários semelhantes noutros locais até que se aposentem.

Cesta do Povo — Rui diz que no caso da Ebal, ou Cesta do Povo, é diferente. A empresa será vendida e os novos donos é que vão decidir o que fazer com o corpo de funcionários. Uma comissão foi montada para fazer uma avaliação plena da Ebal, tanto administrativa como patrimonial.

Em dezembro passado o deputado Euclides Fernandes apresentou emenda propondo que os funcionários sejam alocados no estado. O governo não cogita isso.

POUCAS & BOAS

Seledônio Pinheiro, 65 anos, o dono de posto de gasolina que foi assassinado por bandidos em Jequié no último fim de semana, era membro do PSOL. Tristes, os dirigentes estaduais do partido dizem que a perda é irreparável.

A Secretaria da Ordem Pública de Salvador avisa: a cremação está disponível para a população de baixa renda. Diz que em 2009 foi assinado um TAC com o Ministério Público e ficou acertado que 30% das vagas no crematório do Jardim da Saudade é para o povão. Os interessados só têm que se habilitar.

Usuários do sistema de transporte de Salvador dizem que a mudança obrigando o passageiro a entrar pela porta da frente e sair pela do fundo não colou. Ou melhor, saiu pela culatra. É comum o motorista arrancar com o passageiro ainda descendo. Ele não consegue ver.

As obras que a ViaBahia realiza na BR-324 estragou o fim de semana de muita gente, especialmente feirenses que foram visitar a terra. A viagem Salvador-Feira durou três horas e meia.

