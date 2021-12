Enxugamento e agonia nos Correios

Preocupa a confirmação feita nos últimos dias pela direção dos Correios e seu conselho de administração quanto ao fechamento de 513 agências no País nos próximos meses, com demissão prevista de 5,3 mil funcionários. Isso porque, antes mesmo de concretizada a redução na estrutura de atendimento e no quadro de pessoal, o número de reclamações sobre a qualidade dos serviços tem se mostrado expressivo. Na Bahia, apenas no mês de abril o Procon registrou 40 reclamações, especialmente aquelas relacionadas a atraso na entrega de correspondências, mau atendimento e registro de extravios.

Uma das explicações para os problemas é o número insuficiente de servidores – a empresa não realiza concurso para contratação desde 2011 e tem incentivado afastamentos por meio de programas de demissão voluntária, numa tentativa de reduzir custos. Segundo estimativa feita pelo Sincotelba (Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos da Bahia), ainda no segundo semestre de 2017 a empresa funciona com um déficit de 2,1 mil carteiros no estado, onde conta com um total de cerca de dois mil trabalhadores. Em meados de 2017 o governo federal já havia promovido extinção e fusão de lojas da companhia estatal, atingindo também municípios baianos.

Outro lado – Os Correios afirmam que a entrega de correspondências e encomendas está regular em todo o País e que os problemas seriam “situações pontuais”. O presidente interino Carlos Forther, por sua vez, vai além ao afirmar que as demissões são uma “liberação do excedente de mão de obra”.

Desse jeito a agonia dos usuários de serviços postais no Brasil deve ir longe.

Idas e vindas

Ao que parece, o cenário sucessório baiano ainda pode passar por reviravoltas. Em conversa com jornalistas durante evento ontem, o vice-governador da Bahia, João Leão (PP), informou que essa será uma eleição diferente. Ele disse que, depois do ex-presidente Lula (PT), o ex-governador da Bahia Jaques Wagner (PT) segue como o favorito da sigla para concorrer ao cargo de presidente da República. Considerando esta hipótese, o vice-governador arriscou-se a dizer que poderia sair como candidato ao Senado, enquanto a atual senadora Lídice da Mata (PSB), que ainda tem vaga incerta na reeleição estadual, pode ser candidata a vice de Rui.

– Espero que Wagner continue candidato ao Senado, mas está tudo muito incerto – considerou Leão.

Baianos endividados

A Fecomércio-BA divulgou ontem o recorte local da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Os dados mostram que o percentual de famílias endividadas na Bahia atingiu, no mês de abril, a menor porcentagem registrada ao longo dos últimos cinco anos, com 47,3%. A média verificada no estado é menor que a nacional, que registrou 60,2% de famílias endividadas. O estudo também mostra que a proporção das famílias com dívidas ou contas em atraso diminuiu este mês, atingindo 18,7%. Na comparação com abril de 2017, houve queda de 9,3 pontos percentuais.

O cartão de crédito ainda lidera as modalidades de endividamento, atingindo 86% das dívidas no estado.

– A taxa de desemprego, ainda bastante alta, ajuda a explicar a dificuldade das famílias em pagar as contas em dia – avalia a economista da CNC, Marianne Hanson.

POUCAS & BOAS

* Após a aquisição do complexo hoteleiro Costa do Sauipe, em Mata de São João, o Grupo Rio Quente anuncia o nome de Flávio Monteiro como diretor de experiência operações corporativo, responsável pela operação dos resorts do grupo. O executivo, que ocupava o posto de diretor de experiência marketing e vendas, agora terá a missão de consolidar os processos operacionais de integração e acompanhar a nova conceituação de produtos que será anunciada este ano em Costa do Sauipe.

* O arquiteto Fernando Peixoto é o palestrante de hoje do Encontro com Notáveis, às 12h, na Casa do Comércio.

Mariana Carneiro e Erick Tedesco

