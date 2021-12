Enfim, a caixa-preta do velho metrô de Salvador na pauta

Até pensou-se que a Lava Jato ia passar e o mistério do velho metrô de Salvador não seria desnudado. O acordo de leniência da Camargo Corrêa, que revela um cartel incluindo a Andrade Gutierrez, as duas parceiras na capital baiana, anima os interessados em saber o que houve de fato.

Recapitulando: quem ganhou a licitação foi a italiana Impregilo, que desistiu de forma suspeita, para a entrada do Consórcio Metrosal (leia-se Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez, além da Siemens).

Resulta que o metrô, da Lapa até Pirajá, deveria custar R$ 280 milhões, passou para R$ 400 milhões, subiu para R$ 600 milhões, R$ 800 milhões, custou R$ 1 bilhão e 180 milhões, e o pior: parou no Bonocô, com alguns pilares nas cercanias de Pirajá.

Seria um blefe, se não fosse um escândalo, em parte revelado pela Operação Castelo de Areia, em 2009, nos escritórios da Camargo, para investigar a formação de um cartel que atuava em obras da Petrobras.

O metrô de Salvador entrou na história como um derivado. O Ministério Público Federal abriu outro processo e chegou a denunciar cinco executivos, um da Impregilo, dois da Camargo e dois da Andrade.

O jurista Thomaz Bastos conseguiu no STJ derrubar a Operação Castelo de Areia, que por sua vez invalidou o processo de Salvador. Enfim, a chance de se desvendar o mistério do metrô.

Só empresários — A parte que o MPF investigou no metrô de Salvador, com base na Operação Castelo de Areia, envolveu apenas a banda empresarial. Quando ia entrar na banda política, parou. O metrô começou na gestão do ex-prefeito Antonio Imbassahy e complicou na de João Henrique.

O procurador Wladimir Aras, baiano, hoje trabalhando na Lava Jato, operou no caso.

Jogo difícil

O projeto que regulamenta os jogos no Brasil, inclusive o jogo do bicho, e abre o leque de permissões para a instalação de cassinos, está todo prontinho para ir à votação no Congresso, mas vai ficar para 2018.

O deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), que foi o relator, diz acreditar que no Senado deve ser votado ainda este ano, mas na Câmara a coisa complicou, até porque o recesso começa oficialmente na sexta desta semana. Ou seja, não dá tempo.

Azar do azar — Melhor explicando: há mais de um ano que ele tramita, mas em um primeiro momento foi atropelado pela Lava Jato (com Temer e Joesley Batista no olho do furacão) e agora pela reforma da Previdência.

Ironia do destino: os jogos de azar estão fazendo jus ao nome. Aqui no Brasil, estão dando dando azar de verdade.

O mais pobre

Por que Novo Triunfo, município do semi-árido baiano, foi apontado pelo IBGE como o mais pobre da Bahia?

Falta de água, segundo Severiano Alves, ex-deputado, filho da terra.

— Antigamente, quando as chuvas eram regulares, plantava-se muito fumo. Em escala bem menor, mandioca, milho, feijão, e criava-se muito bode. O rio mais perto é o Vaza Barris, que fica a 50 quilômetros, a seca bate forte e grande parte da população vive do Bolsa Família, aposentadorias e afins.

Ou seja, sofrimento é a palavra de ordem.

Guloso — Novo Triunfo tem origem no povoado de Guloso, assim chamado porque um dos primeiros a lá se assentar, Antonio Guerra, tinha fama de comer muito.

Pertencia a Cícero Dantas, depois passou para Antas, com o nome de Triunfo de Antas, e quando se emancipou, em 1989, ganhou o nome atual, Novo Triunfo.

Até hoje os mais velhos contam histórias da passagem de Lampião por lá.

POUCAS & BOAS

O BNDES fez ontem a última visita de inspeção das obras de restauração da Igreja de Sant'Anna, em Nazaré. Construído em 1747, o prédio foi reformado graças aos esforços do padre Abel Monteiro. O fato coincidiu com a entrega da última obra restaurada, a imagem de Sant'Anna Mestra com Nossa Senhora Menina.

A Companhia Bahiana de Pesquisas Minerais (CBPM) festejou ontem 45 anos de criação. Ao longo da história, a empresa atraiu para a Bahia investimentos da ordem de US$ 1,5 bilhão da iniciativa privada, alguns deles, novos, ainda em implantação. O presidente, Alexandre Brust, diz ter a sensação 'do dever cumprido'.

Colaborou Patrícia França

