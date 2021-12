Enem mostra vastidão do desafio de Rui Costa

Na linha de que bons governantes são aqueles que baixam as más estatísticas, se Rui Costa quer mesmo marcar sua passagem no governo com a melhoria da qualidade da escola pública, como diz, o Enem 2014 ontem divulgado mostra a imensidão do desafio que ele tem pela frente.



Das 15.640 escolas cujas notas foram divulgadas, 642 são baianas. No conjunto das mil primeiras colocadas a Bahia só tem 35, 33 privadas e duas públicas, assim mesmo federais, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (488º lugar) e o Colégio Militar do Exército (590º).



A estadual melhor colocada é da PM em Conquista (1.788º). Aliás, das 20 melhores estaduais, 11 são da PM (situadas entre 65º e 304º das 642), o que também quer dizer que a PM vai melhor no campo educacional do que no da segurança, que é o dela.



Seja como for, a Bahia tem pouco mais de duas mil escolas estaduais. Resgatar o prestígio que elas já tiveram é tarefa monstra. Se Rui der um abatimento, já estará bom demais.

As melhores —Entre as 20 melhores escolas baianas, 19 são privadas e uma federal. Todas elas têm alunos classificados com o nível quatro e só três com nível cinco (os gênios, nas provas objetivas), Anchieta, Oficina e Antônio Vieira.



As piores — Das 20 piores escolas, todas são estaduais. As piores das piores ficam em Ibipeba, região de Irecê. O vice pior é o Colégio Estadual ACM. E o pior é o Colégio Estadual José de Anchieta. Pior do que ele só tem cinco no Brasil, quatro na região amazônica e uma no Rio Grande do Norte.



Missão em Israel



O vereador Isaías de Diogo (PPS), de Feira de Santana, viajou para Israel, passou 10 dias, descontaram R$ 1.509 do salário e ele virou uma arara. Subiu na tribuna e protestou:

- Não estou reclamando pelo desconto porque sei que fui atender a um chamado de Deus. É pela injustiça!



Usou o santo nome de Deus em vão, ao que parece. Ele se referia à vereadora Cíntia Machado (PSC), que faltou a duas sessões e nada descontaram (são toleradas cinco faltas). A ausência dele foi de duas semanas.

"Não me regozijo, não tenho sentimento de revanche, de ressentimento. Tenho pena dele. Acabou o mito. Sei o que é estar lá (na prisão)"

Roberto Jefferson, ex-deputado que denunciou o escândalo do 'mensalão' e hoje cumpre prisão domiciliar, falando sobre a nova prisão de José Dirceu.

Novos tempos

Desde o início da gestão, em 2013, ACM Neto evita falar sobre a 'herança maldita', mas parece ter deixado a diplomacia, como se viu na inauguração do Plano Inclinado Pilar.

- Em um passado recente, em administração anterior, falou-se da privatização dos ascensores, porque a prefeitura não tinha capacidade de colocá-los para funcionar. Hoje, investimos e eles estão funcionando. Viramos esta triste página da história.



Coincidência — A citação acontece justo quando João Henrique anunciou a filiação ao PR e a pretensão de disputar a eleição em 2016.

João Henrique, por seu turno, tem dito que um dos grandes erros dele foi apoiar Neto.



Fim da esculhambação



Ex-presidente do Bahia e hoje assessor de Jaques Wagner no Ministério da Defesa, Fernando Schmidt soltou foguetes ontem com a sanção, por Dilma, da MP do Futebol.

- É o fim da esculhambação.



Segundo ele, os clubes vão poder regularizar suas finanças, dirigentes não poderão se reeleger por mais que duas gestões e a partir de agora quem no comando de um clube praticar atos suspeitos será responsável por eles, inclusive com o patrimônio pessoal.



Sem bagunça



Everaldo Anunciação, presidente estadual do PT, diz que o partido não vai enviar militantes para 'bagunçar' a manifestação do dia 16, articulada por opositores do governo.

- Diferentemente do que fizeram no congresso do PT e na entrega das casas nos Alagados, nós não vamos lá provocar ninguém.

Eles vão fazer uma manifestação pró-governo dia 20. E esperam a recíproca.



Planserv não muda



As especulações em torno de uma possível privatização do Planserv é negada categoricamente pelo governo. Segundo o secretário de Comunicação, André Curvelo, não há sequer cogitação.



A fofoca circulou nas redes sociais e no WhatsApp depois que a prefeitura de Salvador aderiu a um plano privado.



Caminhão de provas



Na pretensão de provar, na Justiça, que o deputado federal Uldurico Júnior (PTC) usou fartamente durante a campanha as rádios da família, o vereador Joceval Rodrigues (PPS), de Salvador, que é o primeiro suplente da coligação, achou um aliado de peso: o prefeito de Teixeira de Freitas, João Bôsco (PT), que diariamente é saco de pancada na Rádio Caraípe, se prontificou:

- Se você for a Teixeira de Freitas, vai voltar com um caminhão de provas.

Uldurico é acusado de crime eleitoral.



POUCAS & BOAS

O Centro de Diagnóstico do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc Bahia) lança esta semana a campanha Exame de Paternidade é no CDG, em homenagem ao Dia dos Pais, com a intenção de reduzir o número de crianças e adolescentes sem o registro paterno.

Vai contar com o apoio da Mídia Bus, empresa que bota os busdoor nos ônibus do transporte coletivo de Salvador. Aliás, a Mídia vai apoiar também a ONG Cipó com o projeto Bairro Escola, que trabalha na área educacional no Rio Vermelho.

Camamu, no baixo sul, deu início aos festejos de Nossa Senhora da Assunção, a padroeira, que chegam ao ponto alto sábado da próxima semana. D. Dinorah, a organizadora, está pedindo que os filhos da terra ajudem a recuperar a igreja, especialmente o telhado.

A sessão especial da entrega da Comenda 2 de Julho ao médium Divaldo Franco será hoje às 14h, e não às 10h, como divulgamos anteriormente. Aliás, a organização do evento está preparando uma grande surpresa para Divaldo.

O vice-presidente do Clube Inglês é o advogado Eduardo Sodré e não o historiador Jaime Sodré, como divulgado na nota sobre a homenagem hoje (almoço) ao presidente da entidade e professor de direito Fernando Santana.

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), a Associação Bahiana das Empresas de Base Florestal (Abaf) e o Sindicato das Indústrias de Papel lançam hoje (16h), na Fieb, o Relatório Ibá 2015 e o Anuário Abaf, traçando o panorama do setor.



