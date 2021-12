Encourados mudam de lado. Agora protestam

Tradicionalíssimas figuras do desfile de 2 de Julho, sempre à frente, puxando o cortejo, os Encourados de Pedrão, um grupo de vaqueiros de Pedrão (região de Alagoinhas) que na independência partiu para a guerra contra os portugueses, estão fora da festa.

Ou melhor, mudaram de lado. Ao invés de manter a tradição, passaram a engrossar o time dos que vão lá protestar.

Estão fora porque o Ministério Público investiu, e conseguiu proibir, a participação dos cavalos que eles montavam.

Ano passado, não vieram. O grupo, normalmente de 40 vaqueiros, ontem resolveu ir trajando suas roupas de couro, mas apenas nove deles, portando os cartazes:

Vaqueiro sem cavalo.

Vaqueiro não maltrata cavalo.

Antonio Carneiro, um deles, resumiu o sentimento do grupo:

— Estão acabando nossa maior alegria.

Pois é. Pode ser que na prática do MP esteja o embrião do pleno respeito aos animais. Os vaqueiros é que resistem em entender: a partir da experiência deles, temos dois grupos, o dos que não se pode nem montar e o dos que se pode matar e comer.

Cavalaria —No desfile ontem haviam cinco cavalos, com os respectivos cavaleiros, representando a Cavalaria da PM.

Já que perguntar não ofende, por que o MP não investe contra a PM?

Os porcos — Popularmente chamado de Porquinho, o jornalista Roberto Messias, secretário de Comunicação de ACM Neto, ouvia ontem o queixume dos Encourados:

— Eu só espero que o Ministério Público olhe os porcos também.

Desassombro

Um ladrão meteu a mão no bolso do vereador Vado Malassombrado (DEM) ontem no início da ladeira da Soledade e levou certa quantia em dinheiro (o valor ele não revelou, apenas que salvou o celular).

Malassombrado, que anteontem foi notícia por ter cochilado na Câmara, parece que cochilou de novo. Ou o ladrão, que não tomou conhecimento do forte aparato policial no desfile, é mesmo desassombrado.

Os colegas dele deitaram e rolaram.

"Sou advogado e não político. A minha visão é pragmática com relação à Justiça.Há um risco deprisão, ainda queilegal e injusta. (...) Todos os outros tiveram prisão decretada"

Roberto Podval, advogado de José Dirceu, justificando o pedido de habeas corpus preventivo com que tenta evitar a prisão do ex-ministro por conta da Lava Jato.

Do outro lado

Jorge Portugal, secretário de Cultura do Estado, estreou ontem no desfile de 2 de Julho na condição de autoridade. Conta ele que na véspera foi alertado por uma assessora:

— Olhe, o senhor agora é secretário. Pode ser que leve uma vaiazinha...

Tirou de letra:

— Oh, minha filha, eu já vaiei tanto...

Biblioteca Consuelo — E por falar em Jorge Portugal, junto com Rui Costa ele inaugurou ontem, no Palácio Rio Branco, a Biblioteca Virtual Consuelo Pondé de Sena.

Brizola vive

Marcelo Nilo pode até levar para o PL três dos quatro deputados do PDT, Vítor Bonfim, Paulo Câmera e Euclides Fernandes, mas um, Roberto Carlos, com certeza não vai.

— Que nada. Eu tenho 23 anos de PDT e vou ficar onde eu estou.

Ontem, ele foi o único do PDT no desfile, trajando, com um grupo, camisetas com a frase Brizola vive. Marcelo Nilo foi, mas na condição de presidente da Assembleia.

Marcha das Vadias

As prostitutas do Centro Histórico de Salvador buscaram o seu lugar ao sol ontem no 2 de Julho. Entraram na Marcha das Vadias expondo vários cartazes. Um deles:

Resistindo a um mundo que nos odeia.

Puta, não. Dona puta.

Momento único

Morador desde que nasceu do Corredor da Lapinha, a rua entre a Lapinha e a Soledade, Antonio Carlos Monteiro, 65 anos, aposentado, diz que o 2 de Julho mudou. Antes, muitas escolas, hoje 'mais politicagem'.

Mas, de qualquer forma, agradece a Deus pela vitalidade da festa:

— É quando olham para a gente aqui. Mesmo que seja só para pintar meio fio, o poder público dá o ar da graça.

Dois olhares

O trade turístico avaliou como 'muito positivo' o encontro que teve anteontem com Rui Costa para discutir o destino do Centro de Convenções de Salvador.

Rui mostrou o projeto do Centro do Comércio e tentou convencer o trade de que o foco lá, tendo como pano de fundo a Baía de Todos os Santos, é uma maravilha.

E o trade tentou convencer Rui de que uma coisa não anula outra. Ou seja, faça o novo e mantenha o atual.

O problema é dinheiro para os dois.

Fim de papo

O senador Agripino Maia, presidente nacional do DEM, anunciou ontem o que já se sabia: a possibilidade de fusão do partido com o PTB está definitivamente sepultada.

Com isso, evaporou ACM Neto uma das esperanças na busca de nova configuração partidária. Ele também tentou o PDT, papo que já não deu, e agora tem dois caminhos: ou fica onde está ou vai para o PMDB.

São João — Por falar em trade, Manolo Garrido, presidente da secção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-Ba), divulgou ontem o balanço da ocupação hoteleira em Salvador, durante o São João: apenas 31,45% nos 27 maiores hotéis da capital.

Ele repica a necessidade de divulgar a grade do São João antecipadamente, para dar tempo a hotelaria 'vender' a festa.

POUCAS & BOAS

Os baianos não mudaram o voto entre os dois projetos da redução da maioridade penal. Apenas no primeiro, rejeitado, Irmão Lázaro (PSC) faltou e no segundo votou sim. Já João Carlos Bacelar, disse sim no primeiro e faltou no segundo

O prédio da Governadoria vai passar a chamar-se Palácio 2 de Julho. Projeto nesse sentido, do deputado Marquinho Viana (PV), foi aprovado. Só falta valer.

Ao corrigirmos a data do plebiscito sobre o parlamentarismo erramos. Na real, aconteceram dois, em 1963 e o segundo em 1993. Nossas desculpas.

Colaborou: Lúcio Távora

