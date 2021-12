Empresas usam sonegação como estratégia, diz secretário estadual da Fazenda

Já prevendo alguns cortes orçamentários no segundo semestre, em razão da queda da arrecadação, o secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, ao comentar que deve intensificar o cerco aos sonegadores, conta que foi convidado a palestra realizada em evento em Brasília. Chegando lá, viu entre o rol dos temas das conferências uma que lhe chamou a atenção: como as empresas deveriam manter suas contas sem pagar tributos.

– Há aquelas empresas que fazem isso como uma estratégia financeira, como você se financiar não pagando tributos. O palestrante fez uma exposição com cálculo. Sabemos que os empresários estão em dificuldade, e a Fazenda está disposta a parcelar, mas usam sonegação como estratégia – afirma ele.

Vitório lembra que o consumidor paga por um produto cujo ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, aplicado na comercialização de produtos dentro do país) já está embutido. Contudo, não foi recolhido.

Está certo, secretário, que sonegar impostos ao Estado dificulta a arrecadação. Mas também é inegável que a carga tributária para a indústria e comércio também é alta.

Fronteira – Manoel Vitório diz que há setores clássicos que sonegam tributos. O Estado tem problemas com o álcool que é vendido em postos de combustível, açucar e cigarro. Ou seja, mercadorias sem nota fiscal que não passam pela fiscalização.

A Bahia tem uma fronteira extensa, afirma ele. Em razão disso é preciso uma força-tarefa para fiscalizar. Ainda assim, diz, a Polícia e a Procuradoria têm se esforçado para dar conta do recado.

Onde é que existe democracia e liberdade, se você não tem emprego, não tem salário, não tem como viver? Evidentemente que essas condições básicas são a síntese da luta política que nós temos de travar

Boas práticas reconhecidas

A segunda edição da Expotech Saneantes & Cosméticos acontece nos dias 16 e 17 de julho, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), reunindo mais de 80 empresas do segmento de cosméticos e perfumaria da Bahia e de Sergipe, e outras 150 empresas do segmento de sabões, velas, detergentes, produtos de limpeza e aditivo industrial dos dois estados.

O evento ficou entre as seis boas práticas que estão concorrendo ao 1° Prêmio Nacional de Boas Práticas Sindicais, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) que valoriza e promove o compartilhamento de ações que contribuam para o fortalecimento dos sindicatos empresariais da indústria. As três melhores práticas serão conhecidas durante o Encontro Nacional da Indústria (ENAI).

Chocolate na merenda

O chocolate produzido na Fábrica-Escola do Chocolate pelos estudantes do curso técnico em Nutrição e Dietética do Centro Estadual de Educação Profissional (Cetep) Baixo Sul, no município de Gandu, poderá ser utilizado na merenda escolar. O produto aproveita o potencial agrícola da região e conta com 40% de cacau em sua composição.

A Fábrica-Escola serve de laboratório para as aulas práticas – os estudantes acompanham desde a fase de colheita até o produto final. A ideia é fomentar o empreendedorismo dos futuros técnicos de nível médio, além de promover interação com a comunidade.

Esta semana a Fábrica-Escola promoveu degustação para gestores de escolas da região, ação estratégica para buscar formar parcerias com a rede municipal.

POUCAS & BOAS

A Apae Salvador abriu inscrições para o curso Básico Pediátrico Tratamento Neuroevolutivo Conceito Bobath. A capacitação tem como objetivo proporcionar aos profissionais da área de reabilitação atuantes no campo da neuropediatra o conteúdo teórico-prático para tratar pacientes com paralisia cerebral e outras desordens neuromotoras. Informações: 71 3270-8356/8357.

Estudantes da rede municipal de ensino podem fazer suas inscrições para a Escola de Música Antonino Sampaio e a Escola de Teatro de Barreiras até o dia 29/06. No total estão sendo disponibilizadas 255 vagas para o segundo semestre de 2018. As vagas remanescentes podem ser ocupadas pelo público em geral, com inscrições entre 3 e 6 de julho.

Regina Bochicchio, Mariana Carneiro, Patrícia França e Miriam Hermes

