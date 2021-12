Empresários do buzu se 'vacinam' no TRE

Diz a sabedoria popular que cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. E deve ser pensando nisso que os empresários de ônibus resolveram se cobrir perante o Tribunal Regional Eleitoral: em ofício endereçado ao presidente Lourival Trindade, avisam que não apoiam quaisquer candidatos ou partidos e também pedem providências no sentido de coibir a propaganda política nos coletivos que circulam em Salvador.

No documento, as empresas alegam prejuízos, um material e outro político.

O material: toda noite, quando chegam às garagens, os veículos passam por limpeza para retirar o material (cartazes, adesivos e santinhos), um trabalho que envolve uso de produto específico para remover a colagem.

O político: levar fama sem proveito, correndo riscos, como, por exemplo, o de serem vistos como aliados de quem vier a ser reprovado pelo povo nas urnas.

O exemplo Azevedo

A decisão do TSE de impugnar a candidatura do Capitão Azevedo (DEM), ex-prefeito de Itabuna, é um caso emblemático que vai deixar muita gente com as barbas de molho.

Ele passou no TRE, mas em Brasília perdeu. O mais significativo, todavia, é que o TSE levou em conta a decisão do TCM e deixou de lado 'o julgamento político' da Câmara de Vereadores. Ou seja, Azevedo teve as contas de 2009 reprovadas, passou na Câmara, mas o TSE seguiu a decisão do TCM.

Ficha limpa - A decisão que tirou Azevedo do páreo foi com base na Lei da Ficha Limpa, que já tirou do páreo José Roberto Arruda, no DF, e, tudo indica, vai tirar Maluf em São Paulo.

Festa tucana

Na pesquisa Datafolha nesta sexta, 19, divulgada deu Dilma 37, Marina 30 e Aécio 17. Comparando com a divulgada dia 10, Dilma subiu 1, Marina caiu 3 e Aécio subiu 2.

Lembrete: no Datafolha de 29 de agosto, Dilma tinha 34, Marina 34 e Aécio 15.

No Data, Aécio nunca passou de 20. Mas mesmo assim os tucanos festejam. Dizem que ele recuperou a tendência de alta que o Ibope já havia detectado esta semana.

Efeito Eduardo

O crescimento de Marina Silva nas pesquisas botou ânimo nos aliados de Lídice da Mata, candidata ao governo baiano do PSB, mas com a morte de Eduardo Campos, para além da dor do trágico episódio, as dificuldades, principalmente financeiras, aumentaram.

Embora bem mais modesta do que a de Rui Costa ou Paulo Souto, a produção audiovisual da campanha de Lídice não parou por pouco. Parte dos produtores ficou sem receber salários e ameaçou decretar greve.

Antônio Carlos Tramm, o coordenador da campanha, admite:

- Depois da morte de Eduardo (13 de agosto) ficamos sem repasses da direção nacional. Mas as pessoas fiquem tranquilas. Lídice tem tradição de honrar seus compromissos.

Borega no ar

As charges que ilustram esta coluna hoje são do Borega, que segunda-feira lança, na Livraria Saraiva do Salvador Shopping, Eleições 2014, a aventura está no ar.

É uma divertidíssima coletânea sobre os momentos das articulações que resultaram na configuração das chapas que estão na disputa eleitoral deste ano.

Defesa prévia

Ao chegar a Correntina, João Leão (PP), vice na chapa de Rui Costa, publicou no Facebook: A Caravana 13 sendo recepcionada aqui no aeroporto pelo prefeito Ezequiel Pereira.

Acontece que Ezequiel, que é do PSDB, mal viu a postagem e disparou ligações para jornalistas, Paulo Souto e Geddel.

- Repudio essa informação. Não fui buscar ninguém no aeroporto e meu voto é de Paulo Souto e Geddel.

Risco jornalístico

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) está distribuindo, via sindicatos regionais (na Bahia, o Sinjorba), o Manual de segurança para jornalistas em coberturas de risco.

Diz que no ano passado foram registrados 29 episódios violentos contra profissionais de imprensa - o dobro de 2012-; dá dicas rápidas e objetivas sobre os cuidados que devem ser tomados; e avisa: o perigo, antes restrito às coberturas de guerras e conflitos sociais, agora estão no dia a dia, e isso 'não é natural'.

Protesto inócuo

Embora alguns dos aprovados no concurso do TCE no ano passado protestem reivindicando o direito de serem chamados, o presidente da instituição, Inaldo da Paixão, descarta. Ele diz que 25 vagas foram preenchidas e que não tem sentido prorrogar o prazo de validade das provas e classificou o protesto de 'inócuo'. Confirmou que mandou um projeto para a Assembleia ampliando o número de comissionados e admitiu fazer novos concursos.

Aos do concurso do ano passado só resta uma opção: continuar estudando.



POUCAS & BOAS

A quem tem câncer de pele e é pessoa comprovadamente de baixa renda a secção baiana da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está oferecendo tratamento gratuito. As inscrições estão abertas até o dia 25 deste mês, sempre às quintas-feiras, no Hospital das Clínicas, no Canela. Mais informações no site www.plasticabahia.com.br.

Colaborou: Paula Pitta

POLÍTICA COM VATAPÁ

O elevador de Lott

Essa é de Sebastião Nery no livro 1950 Histórias do Folclore Político Brasileiro.

Ano 1958, o marechal Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra, conhecido por ser irredutível nas suas convicções e nos rigores disciplinares, apoiado por Juscelino Kubitschek, preparava-se para disputar a presidência da república contra Jânio Quadros (que venceu).

Último de Carvalho, deputado do PSD, encarregado de fazer a campanha de Lott em Minas, mandou ao Rio conversar com o presidenciável um poderoso coronel mineiro, que voltou indignado:

- Não voto naquele homem de jeito nenhum. Depois da conversa, que aliás foi curta e seca, eu ia entrando no elevador, ele segurou no meu braço: 'Nesse elevador não, que é privativo do ministro. O senhor desce pelo de cá, que é o do público. O senhor não acha que foi uma desconsideração comigo?

- Não, coronel. Acho que o senhor deve votar nele. O Brasil está precisando de um homem assim, que tenha moral para botar cada qual no seu elevador.

