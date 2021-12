Empresárias debatem medicina diagnóstica

A Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio) anunciou a presença de uma das mais divulgadas mulheres empresárias do país, Sandra Costa, para um encontro com filiadas à instituição.

Fundadora e presidente do Conselho do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, Sandra é uma das lideranças deste setor da área de saúde, um dos de maior prosperidade no país, conforme o crescimento patrimonial de seus investidores.

O encontro faz parte de um projeto, chamado Storytelling, algo próximo, no conceito em português, de uma proposta de exposição de narrativas de líderes, como forma de conhecimento de desafios vencidos em cada setor.

Tida como uma das mais representativas da medicina diagnóstica brasileira, a história vitoriosa do Grupo Sabin será narrada por uma das suas principais protagonistas, na condição de mulher em posição de liderança.

Inscrições – Embora esteja previsto para o dia 13, na próxima terça-feira, os interessados já devem preparar-se para as inscrições por meio de um link no sistema Sympla, com transmissão pela plataforma digital Microsoft Teams.

Para facilitar, especialmente neste momento de pandemia, no qual a utilização dos recursos tecnológicos têm tornado-se ainda mais necessários como medida protetiva, os inscritos receberão via e-mail cadastrado no Sympla, um link de acesso ao evento.

O encontro é uma realização do Conselho Estadual da Mulher Empresária e tem como idealizadoras a coordenadora Sueli de Paula, a consultora Maria de Lourdes Almeida e a gestora da Eficaz Consultoria, Edênia Dumont.

“O STF (...) representa

para mim um

verdadeiro estado de

espírito, e mais do que

isso, um estado de

espírito que induz à

saudade que, para

sempre, guardarei dos

dias em que permaneci

nesta alta Corte”

Celso de Mello, ministro do STF, em despedida da 2ª Turma da corte, quando foi homenageado pelos pares

Guia para o empreendedor

O Sebrae lançou um novo guia para facilitar a retomada das vendas por parte dos empreendedores. O aumento das vendas é a alegria dos negociantes, como afirma o pressuposto do livro eletrônico gratuitamente oferecido pelo órgão para mostrar as transformações do mercado, hábitos de consumo e canais de venda adaptados. O conteúdo, chamado Entre no Ritmo e Venda Mais, apresenta uma relação de técnicas comerciais ajustadas ao novo momento. A principal novidade consiste nas informações sobre a escolha do canal de vendas mais utilizado e as principais características de cada um deles, com a possibilidade de inovação por parte do próprio empreendedor. O material pode ser facilmente encontrado no site www.borasebrae.com.br.

Prêmio de Direitos Humanos

A servidora do Poder Judiciário da Bahia (PJBA) Geiziane Oliveira de Jesus está entre os cinco finalistas na categoria Trabalhos Acadêmicos do Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos Humanos 2020, com o artigo intitulado “Aqui não tem muita coisa: os desafios vivenciados por mulheres de Pintadas-BA no enfrentamento da violência doméstica e familiar”, escrito em coautoria com a professora doutora da Ufba Marcia Santana Tavares. O prêmio objetiva disseminar e homenagear a realização de ações pelos direitos humanos, dando visibilidade a práticas e trabalhos. A cerimônia de premiação será realizada no dia 9 de novembro.

POUCAS & BOAS

Com homenagem aos trabalhos produzidos com minerais, acontece hoje a apresentação do Selo de Origem do Artesanato da Bahia e do Programa de Certificação do Artesanato Baiano. O objetivo do selo é garantir a origem do produto artesanal do estado, considerando o potencial econômico da atividade e sua importância na consolidação da identidade cultural baiana. A iniciativa é da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e será transmitida às 15h pelo canal Artesanato da Bahia no YouTube.

A 17ª edição do projeto Trincheiras de Ideias (TDI) – Em Debate 2020 reúne hoje, a partir das 19h30, um grupo de sociólogos e pesquisadores para debater sobre a ‘Identificação racial e trajetórias cotistas negrxs: repensando o ensino superior brasileiro’. O projeto de extensão da UFRB tem parceria da Ufba e Uefs. O terá transmissão no canal trincheira de Ideias, no YouTube.

