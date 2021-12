Emenda já tem 1,2 milhão de assinaturas

A campanha do Ministério Público Federal de coleta de apoio para enviar ao Congresso Nacional projeto de lei de emenda popular de combate à corrupção já chegou a 1.252.062 assinaturas. São necessárias 1,5 milhão. A contribuição da Bahia ainda é pequena: 35.701, num universo de 10.167.726 de eleitores. Iniciada pelo grupo de procuradores que atua na Operação Lava Jato, a campanha visa transformar em lei dez medidas que ajudam no combate à corrupção e impunidade.

Quem quiser participar é só acessar o endereço www.10medidas.mpf.mp.br, ler detalhes sobre as propostas e assinar a ficha de adesão.



Produção da vereança



Segue pequena parcela da produção da Câmara de Salvador, sancionada recentemente pelo prefeito.



- Fica instituído, no Calendário Oficial do Município de Salvador, o "Mês de Prevenção e Combate ao Bullying Escolar", a ser celebrado anualmente no mês de março, recebendo a denominação de "Março Laranja".

- Fica instituído, no Calendário Oficial de Eventos do Município de Salvador, o Dia Municipal do Lixo Zero, a ser comemorado, anualmente, no dia 31 de outubro.

- Fica considerada de Utilidade Pública Municipal a Associação Recreativa e Cultural - 100 Nome, com sede e foro nesta capital.

- Fica instituído o Dia Municipal do Agente Lotérico, a ser comemorado no dia 6 de outubro de cada ano.



Ao ler essa produção no Diário Oficial do Município, um eleitor refletiu, com razão:

- E pensar que cada um dos vereadores (43) custa R$ 90 mil/mês à comunidade!

"Quem é essa Petrobras, papai? Tá cheia de escândalo, hein?"

Zé Simão e Ricardo Boechat, o humorista e o apresentador da Bandnews FM, ironizam a situação da Petrobras, parodiando a frase de Ivete Sangalo em show, quando questionou o marido.

Gastos no Legislativo



O cronograma de execução mensal de desembolso da Assembleia Legislativa para o ano de 2016 foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial. Conforme a tabela, o Legislativo vai gastar um total de R$ 389,3 milhões com pessoal e R$ 101,2 milhões com manutenção. Fora o mês de janeiro, quando a despesa com pessoal é maior (R$ 80,09 milhões), o gasto mensal girará em torno de R$ 26,9 milhões com a folha de pessoal.



Rio Vermelho igual ao Pelô?



O prefeito ACM Neto reuniu parte da sua equipe ontem e fez uma das últimas vistorias na obra de requalificação do Rio Vermelho, que será inaugurada sexta.

Acha que, a exemplo da intervenção que o avô dele, ACM, fez no Pelourinho no começo da década de 90, Salvador vai voltar a ter um bairro de convivência para os moradores e para toda a cidade.



- É a maior intervenção feita na cidade desde o Pelourinho, em termos de um conceito de "bairro âncora" que represente a cultura da cidade e una as pessoas, seja para a convivência pura e simples, seja para frequentar bares, restaurantes, ou visitar a casa de Jorge Amado.... - disse.



O bairro deve atrair muita gente após as obras. A grande questão é saber se haverá segurança pública, já que o número de assaltos tem aumentado. Semana passada atacaram a Lojas Americanas e um ladrão fez arrastão em três prédios no bairro.



POUCAS & BOAS



Focado na melhoria da saúde e qualidade de vida do advogado, o Programa de Esportes CAAB será lançado neste sábado pela Caixa de Assistência dos Advogados do Estado da Bahia (CAA-BA), órgão da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA). O lançamento será às 7h, no Porto da Barra, em três modalidades: stand up paddle, corrida e canoagem. Será disponibilizada uma estrutura de apoio com serviços de orientação nutricional, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e massoterapia.



A PM avisa que o uso de drone para filmagens aéreas no carnaval precisa de autorização da Agência Nacional de Aviação Civil e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Quem não tiver as autorizações pode ser preso.



POLÍTICA COM VATAPÁ



Besteiras que assolam o país



Duas pérolas de Stanislaw Ponte Preta, da década de 60, do seu Febeapá.



- Em Recife, quem tocasse buzina na zona considerada de silêncio pagava uma multa de Cr$ 200. O deputado estadual Alcides Teixeira sabia disso, mas distraiu-se e tocou. Imediatamente apareceu um guarda e multou-o. Alcides deu uma nota de Cr$ 1.000 para pagar os 200 e o guarda informou-o de que não tinha troco. O deputado quebrou o galho: deu mais quatro buzinadas na zona de silêncio, ficou quite com a Justiça.





- Na estreia em São Paulo da peça Electra, compareceram ao local alguns agentes do Dops para prender Sófocles, o autor, acusado de subversão, mas já falecido, em 406 a.C. Isso levou o pensador católico Tristão de Ataíde a constatar a burrice reinante: "A maior inflação nacional é de estupidez".

